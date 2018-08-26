Mugshots, August 26

LINEN, TERRILL JERMAINE - MANUFACTURE, POSSESSION OF OTHER SUB. INSCH. I,II,III W.I.T.D. - 3RD OR SUB.OFF., DRUG PARAPHERNALIA
HOLLINGSWORTH, SAMUEL KEVIN - GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT., OPERATING UNINSURED VEHICLE
DOYLE, TIMOTHY SHANE - SHOPLIFTING, THIRD AND SUBSEQUENT OFF., CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
GROVES, SEAN DAVID - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
GALLAGHER, JAMES BRAIN - INDECENT EXPOSURE
JENKINS, MOSES, JR. - MALICIOUS DAMAGE TO REAL PROPERTY VALUEOVER $1000 BUT LESS THAN $5000
HAYNES, RANDY ALVIS - Prostitution; lewdness, assignation and prostitution generally, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
GILES, ALFONZO LAMONT - COMMON LAW ROBBERY, STRONG ARM ROBBERY, ASSAULT AND BATTERY BY A MOB 2ND DEGREE
WATSON, ROBERT BRENT - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
MENTION, JAQUILL TYRESE - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
TODD, KENDALL LEXI - Ordinance / Public Possession of Open Containers, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
RAMSEY, JEROME DAVID - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, ASSAULT WHILE RESISTING ARREST/ASSAULTON POLICE OFFICER, PETIT LARCENY
MELENDEZ, GLORIA MARIE - CHILD ENDANGERMENT, DRIVING UNDER THE INFLUENCE
MOYD, DONAVIN LEVOR - CRIMINAL DOMESTIC VIOLENCE -2NDOFFENSE
HORTON, ANTHONY B. - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, POSS., CONCEAL, SELL., OR DISPOSE OF STOLEN VEHICLE, VALUE $1,000 OR LESS
GARCIA MARTINEZ, FRANCISCO MIGUEL - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, Use of license plate on vehicle other than vehicle for which plate was issued.
TODD, CAREY LEVON - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
BRUINOOGE, ELIZABETH MARIE - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
PEARCE, TOWANDA MONIQUE - DISORDERLY CONDUCT, INDECENT EXPOSURE, ASSAULT WHILE RESISTING ARREST/ASSAULTON POLICE OFFICER, ASSAULT WHILE RESISTING ARREST/ASSAULTON POLICE OFFICER, RESIST ARREST; OPPOSE,RESIST,OR ASSAULTLAW ENFORCEMENT OFFICER SERVING PROCESS, RESIST ARREST; OPPOSE,RESIST,OR ASSAULTLAW ENFORCEMENT OFFICER SERVING PROCESS, RESIST ARREST; OPPOSE,RESIST,OR ASSAULTLAW ENFORCEMENT OFFICER SERVING PROCESS, RESIST ARREST; OPPOSE,RESIST,OR ASSAULTLAW ENFORCEMENT OFFICER SERVING PROCESS, RESIST ARREST; OPPOSE,RESIST,OR ASSAULTLAW ENFORCEMENT OFFICER SERVING PROCESS
NESBITT, RHONDA LYNN - MALICIOUS DAMAGE TO REAL PROPERTY VALUEOVER $1000 BUT LESS THAN $5000, DISORDERLY CONDUCT
MINCEY, JORDAN AUSTIN - BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT UNDER $2,000
POWELL, KE’RON MAURICE - GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT.
YOUNG, JEREMY KING - DISORDERLY CONDUCT
GUNTER, JOSH ALLON - SIMPLE POSESSION OF MARIJUANALESS THAN 28 GRAMS) 1ST OFFENSE
TUTTLE, ALLEY HAVEN - ALCOHOLIC BEVERAGES PURCHASE, CONSUMPTION, OR POSSESSION BY A MINOR
PAGE, MISSY JONES - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
LIVINGSTON, CHARLES LEN - STALKING
GRUVER, RICHARD - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
BROOKS, TARYN ROSE - ALCOHOLIC BEVERAGES PURCHASE, CONSUMPTION, OR POSSESSION BY A MINOR
BREEN, JOSEPH PATRICK - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCHED. II COCAINE)- 1ST OFF.
WESTBERRY, ALLURA CHEYENNE - DRIVING WITH AN UNLAWFUL ALCOHOLCONCENTRATION
ALLEN, ALFONZA - PMTS FOR LIC WHOLESALE SEAFOOD DLRS/SELL UNDERSIZE FISH GROWN/MARICULTURE OPER.
FRASIER, JULIUS - SPEEDING, OVER 25 MPH OVER THE SPEEDLIMIT, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
BELLAMY, SHEVETTA - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
WALKER, LISA DIANN - RECKLESS DRIVING
SCROGGINS, JAMAINE LACHAN - NARCOTICS- BEING UNDER THE INFLUENCE OF
SMALL, WHITNEY HARWOOD - SHOPLIFTING
MCANDREW, JOSEPH MICHAEL - BURGLARY NON - VIOLENT) AFTER JUNE 20, 1985) - SECOND DEGREE
WESTERFIELD, DAVID JOSEPH - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
INGRAM, CORY RUSSELL - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
HOUSEL, JACOB SCOTT - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
TODD, GEORGE LARRY - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
FLOWERS, MICHAEL ALLEN JR - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
KELLY, SEAN PATRICK - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
MCGEE, LARRY RICHARD - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
CARELLY, ROSEANN - DRIVING WITH AN UNLAWFUL ALCOHOLCONCENTRATION
MILLER, QUANEISE BEATRICE - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLESS PERSON BY LEGAL CUSTODIAN
FORD, TAMAIRA DINETTE - Prostitution; lewdness, assignation and prostitution generally
DOZIER, RONALD LEROY - TRANSP ALCOHOL IN MTR VEH WITH SEAL BROKEN SEE 2287 FOR GENERAL VIOLATIONS), CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
PALINSKI, JESSICA LEIGH - HIT AND RUN, DUTIES OF DRIVER INVOLVED IN ACCIDENT, PROPERTY DAMAGE, DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE
DINGLE, JOSEPH LEE - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
BASILY, RUSSELL TERRANCE - MALICIOUS INJURY TO ANIMALS, PERSONAL PROPERTY,INJURY VALUE $2,000 TO $10,000
THOMAS, LISA CAMPBELL - SHOPLIFTING UNDER $2,000
STANLEY, CEDRIC OHARA - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 2ND OFFENSE
MILLER, RODERICK JEREL - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
SHER, SHANNON LINDSEY - DISORDERLY CONDUCT
HEMPEL, ERIC WADE - BREAKING INTO MOTOR VEHICLE OR TANKS, PUMPS, WHERE FUEL, LUBRICANTS STORED
EUBANKS, TRAVIS - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
LOPEZ, SHARON ROSA - Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally
YOUNG, COLLIN KENT - TRESPASSING AFTER NOTICE, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
CRUZ-VEGA, ARMANDO - DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
RAMIREZ, MONTES - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
KENNEDEY, BRITTNEY ALEXIS - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
GRALTON, JAMES THOMAS - SIMPLE POSESSION OF MARIJUANALESS THAN 28 GRAMS) 1ST OFFENSE, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
WEATHERS-HARLEY, DIAMANTE ROSHAN - Ordinance / Noise, General Prohibition, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION