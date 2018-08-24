Mugshots, August 24

MICHAU, JAMIE DWAYNE - CONTEMPT OF COURT
JANUARY, MATTHEW DAVID - PEDESTRIAN DRUNK, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
JONES, DONOVAN KOBE - CARRYING OR DISPLAYING FIREARMS IN PUBLIC BUILDINGS OR ADJACENT AREAS
GEATHERS, KENDRICK JARELL - SIMPLE POSESSION OF MARIJUANALESS THAN 28 GRAMS) 1ST OFFENSE
HARDY, JAMAZ MIKUAN - RECEIVING STOLEN GOODS UNDER $2,000
CONYERS, ERRON ULYSSES - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
MAYRANT, TEROCKUS JA KWAN - POSSESSION OF SCHEDULE IV DRUG1ST OFFENSE, UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL
DUKES, NYJELIC ANAYAI - OPERATING UNINSURED MOTOR VEHICLE - 1STOFFENSE, GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT., SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF STOLEN PROPERTY
NORTON, JORDAN LEE - BEER AND WINE PURCHASE, CONSUMPTION, OR POSSESSION BY A MINOR, OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE, RESISTING ARREST, UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL, SALE OR DELIVERY OF PISTOL TO, AND POSSESSION BY, CERTAIN PERSONS UNLAWFUL
ELLIOTT, BRIAN KEITH - RECEIVING STOLEN GOODS, VALUE u003c$2000, PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000, TRESPASSING AFTER NOTICE, PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000, PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
ROWELL, JOSHUA RYAN - TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
HEMINGWAY-COX, GREGORY SHELTON - ILL TREATMENT OF ANIMALS, IN GENERAL, OVERWORKING - 2ND OFFENSE, ILL TREATMENT OF ANIMALS, IN GENERAL, OVERWORKING - 2ND OFFENSE
BELLAMY, JERRON DEMAR - UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL
SMITH, HIRAM DION - MANUFACTURE, DIST. ETC. ICE, CRANK,CRACCOCAINE - 2ND OFFENSE PRIOR TO 6/1/05), MANUFACTURE, DIST. ETC. ICE, CRANK,CRACCOCAINE - 2ND OFFENSE PRIOR TO 6/1/05), MANUFACTURE, DIST. ETC. ICE, CRANK,CRACCOCAINE - 2ND OFFENSE PRIOR TO 6/1/05)
FUSON, GLENDA RUTH - UNLAWFUL TO ADVERTISE, MANUFAC, POSSESS,SELL, ETC. PARAPHERNALIA CIVIL REMEDY)
SNYDER-TERRY, NANCY ELAINE - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
SHUPING, ERIC GEOGGREY - MANUF., POSS OF OTHER SUB. IN SCH. I,IIIII OR PWID - 1ST OFFENSE, MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCHED. II COCAINE)- 1ST OFF., POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA
VEREEN, CALVIN TYMELL ANTHONY - Head lamps LIGHTS) required on motor vehicles and motorcycles, TRANSP. IN VEHICLE W/SEAL BROKEN, SIMPLE POSESSION OF MARIJUANALESS THAN 28 GRAMS) 1ST OFFENSE
JONES, TRISTAN PAYTON - UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLESS PERSON BY LEGAL CUSTODIAN
WARNER, ROY CHARLES - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, Vehicles required to be registered and licensed., OPERATING UNINSURED VEHICLE, Use of license plate on vehicle other than vehicle for which plate was issued., UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL
SMALLS, KENNETH E - LARCENY UNDER $2,000
WESLEY, FRANCIS FRANKLIN ROOSEVELT - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
MAREE, CHASE BELLAMY - FAILURE TO APPEAR
WARREN, EDWARD LEE - VIOLATION OF PROBATION
MONTGOMERY, NORMAN - FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATH - 1ST OFFENSE
CARLAN, JAMES DOUGLAS - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
YOUNGBLOOD, DAVID WAYNE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, DRINKING IN PUBLIC CONVEYANCE
HAYNES, OTIS BENJAMIN - CRIMINAL DOMESTIC VIOLENCE - 3RD OR SUB. OFFENSE
PETTIT, ANDREW - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
HARDEE, COREY RANDALL - MALICIOUS INJURY DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS, Ordinance / Weapons - Discharge of Firearms, Slingshots, Air Rifles, Explosives, etc.
WOMACK, KELLY SHAW - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
BRASWELL, JOHN SAMUEL - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
MISENHEIMER, BRIAN KEITH - OBTAINING SIGNATURE OR PROPERTY BY FALSE PRETENSES UNDER $2,000, OBTAINING SIGNATURE OR PROPERTY BY FALSE PRETENSES UNDER $2,000, OBTAINING SIGNATURE OR PROPERTY BY FALSE PRETENSES UNDER $2,000, OBTAINING SIGNATURE OR PROPERTY BY FALSE PRETENSES UNDER $2,000
GOODMAN, CHRISTOPHER WILLIAM - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
LAMBERT, JONATHAN CODY - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
MERLET, EDDY NMN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE
CAUSEY, ERNEST - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE, TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
HARDEE, AMANDA JO - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
MCCUTHCHEON, CHELSEA LAUREN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
MAXWELL, DAWN MARIE - BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT UNDER $2,000
GRAVES, CHURISTIA BROOKS - FAILURE TO APPEAR