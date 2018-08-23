Mugshots, August 23

MONTGOMERY, NORMAN - FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATH - 1ST OFFENSE
GOOD, BRYAN MARTIN - Ordinance / Weapons - Discharge of Firearms, Slingshots, Air Rifles, Explosives, etc.
JORDAN, AMANDA NICOLE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
SCOTT, CHRIS RAYMOND - TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
KERR, DANIEL LAMAR - SHOPLIFTING UNDER $2,000
MASSEY, MICHAEL ALAN - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE, PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
CATTANIA, DONALD CHARLES - CARRYING OR DISPLAYING FIREARMS IN PUBLIC BUILDINGS OR ADJACENT AREAS
JAMES, ANDREA MARIE - NO DRIVER’S LICENSE
HICKS, WILLIAM HAVEN - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
SNOW, JOHN ROBERT - UNLAWFUL USE OF TELEPHONE
DIXON, EMMANUEL PETRZE - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
PUSHIA, SARAH JACKSON - VIOLATION OF PROBATION
ATKINSON, SHABAZZ SHAENTE - Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally
PRICKETT, SAMANTHA TOPOLSKI - FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR
WATSON, JACQUELINE KAY - TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
KING, BERNARD MAURICE - SEX OFFENDER REGISTRY VIOLATION, FAIL TO REGISTER 3RD & SUBSEQUENT OFFENSE
VARGAS, SEMUEL TITO - MALICIOUS INJURY TO ANIMALS, PERSONAL PROPERTY,INJURY VALUE $2,000 TO $10,000
WHITEMAN, ALIYA UNIQUE - DISORDERLY CONDUCT
HOLDEN, HALEY BRIANNA - OBTAINING SIGNATURE OR PROPERTY BY FALSE PRETENSES UNDER $2,000, OBTAINING SIGNATURE OR PROPERTY BY FALSE PRETENSES UNDER $2,000
HAUSER, JUDY LYNN - SHOPLIFTING
LEDLOW, JUANITA MONIQUE - UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLESS PERSON BY LEGAL CUSTODIAN
VANDERHORST, DANIELLE DEQUAN - TRESPASSING AFTER NOTICE, MALICIOUS INJURY TO REAL PROPERTYVALUE OVER $5000, BURGLARY VIOLENT) AFTER JUNE 20, 1985) - SECOND DEGREE, CRIMINAL DOMESTIC VIOLENCE - 1STOFFENSE
BURNS, CYNTHIA ANN - DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE, POSS. L/T ONE GRAM ICE, CRANK, OR CRACKCOCAINE-1ST OFFENSE PRIOR 6/7/05)
VEREEN, CALVIN TYMELL ANTHONY - Head lamps LIGHTS) required on motor vehicles and motorcycles, TRANSP. IN VEHICLE W/SEAL BROKEN, SIMPLE POSESSION OF MARIJUANALESS THAN 28 GRAMS) 1ST OFFENSE
HARDEE, COREY RANDALL - MALICIOUS INJURY DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS, Ordinance / Weapons - Discharge of Firearms, Slingshots, Air Rifles, Explosives, etc.
SHUPING, ERIC GEOGGREY - POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA
WOMACK, KELLY SHAW - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION