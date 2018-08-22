Mugshots, August 22

SMALL, KENNETH WAYNE - ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE
SHERALD, LOUIS - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
CRISP, CLINT EDWARD - BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT,VALUE OVER $1,000 UP TO $5000, FUGITIVE, BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT,VALUE $1,000 OR LESS), BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT,VALUE $1,000 OR LESS), BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT,VALUE $1,000 OR LESS), ASSAULT WITH INTENT TO COMMIT CRIMINALSEXUAL CONDUCT - FIRST DEGREE
MCCOY, SETH EDWARD - Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally
DAVIS, KHALIL ZENTAVIOUS - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000, DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
HASELDEN, CHARLES DILLON - LARCENY OF A BICYCLE UNDER $2,000
TODD, RICHARD ANTHONY - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE, FAILING TO USE MOTORCYCLE HEADLIGHT WHEN REQUIRED, VEHICLE REQUIRED TO BE REGISTERED AND LICENSED, POSS.,CONCEAL,SELL., OR DISPOSE OF STOLEN VEHICLE,VALUEu003e$1,000 u003c$5000, DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
HEMINGWAY, ISAAC KAREEM - BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT,VALUE OVER $1,000 UP TO $5000, SALE OR DELIVERY OF PISTOL TO, AND POSSESSION BY, CERTAIN PERSONS UNLAWFUL
PREVATTE, STEPHANIE SMITH - SIMPLE POSESSION OF MARIJUANALESS THAN 28 GRAMS) 1ST OFFENSE
RYAN, BRANDY VENABLE - FAILURE TO APPEAR
COX, JERET LLOYD - ACCESSORY AFTER THE FACT TO FELONY A, B, C OR MURDER
MCCOY, CAMERON LEE - MALICIOUS INJURY DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS, DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
POSTON, LINDA MCKENZIE - CONTEMPT OF CIRCUIT COURT, GRAND LARCENY $10,000 OR MORE
GRATE, SHALIQUE MARKELL - MALICIOUS INJURY TO PERSONAL PROPERTY, VALUE $2000 OR LESS
NESBITT, NATHANIEL LEON - SPEEDING, DRIVING UNDER SUSPENSION
CHOATE, STACIE LYNN - SHOPLIFTING UNDER $2,000
FRIPP, MARCUS JERMAINE - FAILURE TO RETURN LIC. PLATE AND REGISTRATION UPON LOSS OF INSURANCE - 1ST OFF., DRIVING UNDER SUSPENSION, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
MIRANDA, BRITTNEY CHRISTINE - FORGERY LESS THAN 10,000
SUWANCHAIROP, RACHAIN - DRIVING UNDER SUSPENSION, OPERATING UNINSURED MOTOR VEHICLE - 1STOFFENSE, OPERATING OR PERMITTING OPERATION OF UNLAWFULLY REGISTERED AND LICENSED VEHICLE
NOVECK, RACHEL AVA - POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE
BLACK, JEHON RAHEEM - GRAND LARCENY $10,000 OR MORE
NEAL, RAQUAN LEVEAN - GRAND LARCENY $10,000 OR MORE
OXENDINE, HARMONI JUNEAN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, BEER AND WINE PURCHASE, CONSUMPTION, OR POSSESSION BY A MINOR
KLING, CLAYTON MAX - DRIVING UNDER SUSPENSION
DAKAMAS, AUGUSTINE S - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE
WOODBURY, CLEO JUNIOR - TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
LIVINGSTON, ANDREW CHARLES - USE OF 911 NUMBER UNLAWFULLY
WILSON, CAMERON JETON - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
CHASE, DEONDRE MARQUELLE - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA