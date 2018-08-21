Mugshots, August 21

BRAVE, TIFFANY DENISE - RESISTING ARREST, TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
FLINKSTROM, MARK ALLAN - Ordinance / Public Possession of Open Containers
EVANS, ANTHONY JAMES - MANF. DIST. ETC. ICE, CRANK, CRACKCOCAINE-2ND OFF AFTER 6/7/05), MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCHED. II COCAINE)- 2ND OR SUB, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
MARTIN, ALAIN FABIEN - PEDESTRIAN ON CONTROLLED ACCESS HIGHWAY
CHERRY, DELILA - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
CRUZ, REX EVERETT - SHOPLIFTING
GRIFFIN, OWEN RICHARD - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
MILLER, ROBERT EVAN - FUGITIVE
WEINSHENKER, ERIC ROBERT - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, MALICIOUS INJURY DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS
BENTON, CEDRIC - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, POSS L/T ONE GRAM ICE, CRANK OR CRACKCOCAINE - 1ST OFF AFTER 6/7/05)
QUINN, LEWIS BERKLEY - DISORDERLY CONDUCT
RICHARDSON, SHAWN TYLOR - HIT AND RUN, DUTIES OF DRIVER INVOLVED IN ACCIDENT, PROPERTY DAMAGE, OPERATING UNINSURED VEHICLE, Driver’s license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL
LEE, JANE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
WARTH, TINA MARIE - INDECENT EXPOSURE
SHERMAN, ROBERT WILLIAM - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
PIERRE, PHILLIP GREGORY JEAN - UNLAWFUL TO POSSESS, DISPOSE OR DIST.PRESCRIPTION DRUG W/O PRESCRIPTION, UNLAWFUL TO POSSESS, DISPOSE OR DIST.PRESCRIPTION DRUG W/O PRESCRIPTION, UNLAWFUL TO POSSESS, DISPOSE OR DIST.PRESCRIPTION DRUG W/O PRESCRIPTION, MANUF., POSS OF OTHER SUB. IN SCH. I,IIIII OR PWID - 1ST OFFENSE, POSSESSION OF MARIJUANA MORE THAN AN OUNCE 28 GRAMS)
MCKNIGHT, MICHAEL THOMAS - SHOPLIFTING
CRIBB, GLENDA - LARCENY UNDER $2,000
AGUILAR, JULIUS ALFREDO - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
HODAJ, CERCIZ - TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
DEREEF, RAQUAN NAHEEM - MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCHED. II COCAINE)- 1ST OFF., MDP,NARCOTIC DRUGS IN SCH IB)&C), LSD,AND SCH II COCAINE) - 1ST OFFENSE, Drugs/Distribute, sell, purchase, manuf. Drug other than crack cocaine, or pwid, near school
ELMENSHAWI, EHAB MOHAMED - CRIMINAL SEXUAL CONDUCT W/MINOR UNDER11)- FIRST DEGREE AFTER 6/1/05)
GRAHAM, TIFFANY MICHELLE - SHOPLIFTING UNDER $2,000
SHIELDS, REGINALD D. - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
LANCE, JACK EARL - PEDESTRIAN DRUNK
ROSS, AMBER MARIE - FAILURE TO MAINTAIN PROOF OF INSURANCE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE
MCCOY, SETH EDWARD - Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally
CARPIO, PAULINO - Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally
MARTIN, CHAD EVERETT - BREAKING INTO MOTOR VEHICLE, STORAGE TANKS
ROGERS, SIDNEY I. - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE