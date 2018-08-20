Mugshots, August 20

DENNIS, TERESA YVONNE - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
RIGGS, THEOGENE JOESPH - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
WILLIAMS, BRIAN ORLANDO - Ordinance / Trespass
YOUNG, JAMES - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, SHOPLIFTING UNDER $2,000
CARDONA ESCOBAR, MYNOR GEOVANY - Failure or refusal to comply with any lawful order or direction or to obstruct or evade or interfere with any officer enforcing the provisions of this chapter
MCCRAY, GEORGE JUNIOR - TRESPASSING UPON STATE PARK PROPERTY, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
GADDY, BRANDON LAVON - TRAFFICKING IN ICE, CRANK, OR CRACK, 10G OR MORE, BUT LESS THAN 28G - 1ST OFF., MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCHED. II COCAINE)- 1ST OFF.
FERRARO, FRANK - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA, DISTRIBUTION OF COCAINE - 1ST OFFENSE
WIEGMAN, BRIANNA HELEN - DISORDERLY CONDUCT, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, OPEN CONTAINER, STOPPING, STANDING OR PARKING PROHIBITED IN SPECIFIED PLACES
JONES, LAUREN RENEE - LARCENY UNDER $2,000
PAULK, JESSICA ALLIE - SHOPLIFTING UNDER $2,000
GOSNELL, AMY LOUISE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 2ND OFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE, OPERATING UNINSURED MOTOR VEHICLE - 1STOFFENSE
BELL, KWASHAY AKEEM RODGERS - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
WILLIAMS, CLYDE LEWIS - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
MCINTYRE, JOSEPH RYEN - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
FLORES, ABRAHAM ZALDIVAR - DRIVING WITH AN UNLAWFUL ALCOHOLCONCENTRATION, OPERATING UNINSURED MOTOR VEHICLE - 1STOFFENSE, HIT & RUN, DUTIES OF DRIVER INVOLVED IN ACCIDENT resulting in damage to attended vehicles., DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE
SOLES, ZACHERY AARON - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, OPERATING UNINSURED VEHICLE
SMITH, DAVID RAY - TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
AZAMAR, ELIAS VAZQUEZ - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
EVANS, LATAURUS CLINTARIO - BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT UNDER $2,000, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
SMITH, TYRON ANTAWAN - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
RAMOS, UMBERTO NMN - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
LOPEZ-VIDAL, INEZ - DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE
JACKSON, ALEXANDREA NICOLE - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, SHOPLIFTING UNDER $2,000
SPECK, DEBORAH LYNN - Ordinance / Public Possession of Open Containers, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
MONTIEGEL, KEVIN PAUL - RECKLESS DRIVING
CAMPBELL, TRISTAN LEVEREN - SIMPLE POSESSION OF MARIJUANALESS THAN 28 GRAMS) 1ST OFFENSE
MCALPINE, MICHAEL ALLAN WAYNE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
BENNETT, CHARLES HENRY - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
NEVILLE, RANDOLPH MOSES - OBSTRUCTING JUSTICE
ROBERTS, JAMES ALLEN - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
EDWARDS, DEREK BLAKE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
SECADA-CHIRINOS, BRIAN JOSE - SPEEDING, OVER 25 MPH OVER THE SPEEDLIMIT
JOVEL, JOSE ANGEL - FAIL TO STOP FOR BLUE LIGHT, NO SC DL, HIT & RUN, DUTIES OF DRIVER INVOLVED IN ACCIDENT resulting in damage to attended vehicles., USE OF ANOTHER’S OR ALTERED LICENSE OR IDENTIFICATION CARD, DRIVING UNDER THE INFLUENCE
DIXON, BUDDY RUSSELL - POSS., CONCEAL, SELL., OR DISPOSE OF STOLEN VEHICLE, VALUE $5,000 OR MORE
HOOKS, EDSEL WAYNE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, OPERATING UNINSURED VEHICLE
MERCADANTE, DANIELLE ROSE - UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLESS PERSON BY LEGAL CUSTODIAN
DRURY, EUGENE FREDERICK - Ordinance / Public Possession of Open Containers, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
GRAHAM, XAVIER MYKEL - BURGLARY 1ST DEGREE
ARTHUR, LOREA - MDP,NARCOTIC DRUGS IN SCH IB)&C), LSD,AND SCH II COCAINE) - 1ST OFFENSE
JONES, WADE HAMILTON - MANUFACTURE, DIST. ETC. ICE, CRANK,CRACCOCAINE - 2ND OFFENSE PRIOR TO 6/1/05), MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCHED. II COCAINE)- 2ND OR SUB
GIDDENS, KYLE MUNIR - RECEIVING STOLEN GOODS UNDER $2,000, POSS. WEAPON DURING VIOL. CRIME, IF NOTALSO SENT. TO LIFE W/O PAROLE OR DEATH, ARMED ROBBERY, ROBBERY WHILE ARMED OR ALLEGEDLY ARMED W/ DEADLY WEAPON
PRINCE, LENWOOD - MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCHED. II COCAINE)- 1ST OFF., POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE
ZORN, WILLIAM ANDREW - Duties of driver involved in accident involving unattended vehicle. LEAVING THE SCENE
BRANTLEY, SYDNEY NICOLE - MANUF., POSS OF OTHER SUB. IN SCH. I,IIIII OR PWID - 1ST OFFENSE, DRUG PARAPHERNALIA
NELSON, CRICHE DENISE - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, MANF. DIST. PWID CRANK OR CRACK COCAINE1ST OFF AFTER 6/7/05), MDP,NARCOTIC DRUGS IN SCH IB)&C), LSD,AND SCH II COCAINE) - 1ST OFFENSE
HALL, ADAM CLINT - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, LOITERING, Ordinance / Public Possession of Open Containers
SKELNICK, TRACEY LEIGH - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
STATZER, CHASE ALEXANDER - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA
COOPER, KRISTOPHER BARON - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATH - 1ST OFFENSE, OPEN CONTAINER, GRAND LARCENY $2,000 TO $10,000, FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATH - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
PICKETT, CORRELL NMN - LARCENY UNDER $2,000
SHOLTES, SUSAN TUNSTALL - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
WILLIAMS-MASON, SHANNON SASHA - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
LEWIS, ERIC ALLEN - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE