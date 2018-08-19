Mugshots, August 19

WASSILIE, SARAH - Ordinance / Sleeping on Beach
HILLIARD, CORY THOMAS - Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally
ACHEAMPONG, JUSTICE ALBERTO - FAILING TO USE HEADLIGHT WHEN REQUIRED, POSS. MARIJUANA 28G 1 OZ)OR LESS, OR10G OR LESS OF HASH - 2ND OR SUB., DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
CLIFTON, TERRY LEE - FAILURE TO APPEAR
JOHNSON, JAMES EDWARD - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE, FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATH - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, ASSAULT WHILE RESISTING ARREST/ASSAULTON POLICE OFFICER, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
MCCLELLAN, CHARLES - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE, CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
GERALD, HELEN FAYE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE, OPERATING UNINSURED MOTOR VEHICLE - 1STOFFENSE
MORROW, LEAH KATHRYN - UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLESS PERSON BY LEGAL CUSTODIAN
SNYDER, BRIAN MICHAEL - NARCOTICS- BEING UNDER THE INFLUENCE OF
GORE, ROBERT NMN - BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT UNDER $2,000
MURROW, ARTHUR JOSEPH - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
COKER, JODI NICHOLE - UNLAWFUL OPERATION OF UNSAFE OR IMPROPERLY EQUIPPED VEHICLE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
JOHNSON, NICHOLAS JAKEEM - OBTAIN SIGNATURE OR PROP. UNDER FALSE PRETENSES, VALUE OVER $1,000 BUT u003c $5000
DOZIER, HARVEY - CRIMINAL DOMESTIC VIOLENCE - 1STOFFENSE
VELTRE, BONNIE LEE - DISORDERLY CONDUCT
CARTER, KENNETH DANTE - SIMPLE POSESSION OF MARIJUANALESS THAN 28 GRAMS) 1ST OFFENSE
WARD, JOSEPH PATRICK - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
PATTON, MELISSA LEIGH - DISORDERLY CONDUCT
WEISS, PETER FRITZ - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, TRANSP. IN VEHICLE W/SEAL BROKEN, DISREGARDING TRAFFIC SIGNAL
MCCOLLUM, WILLIAM LEE - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
FAULKNER, CAYLEN AMBER - POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
STEADMAN, JAMES PATRICK - Ordinance / Loitering
PETERS, ZACHARIE THOMAS - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
MINCEY, AJA ALEXIS ANN - Ordinance / Loitering
WALKER, JAMES ROLAND - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
JOHNSON, TRACY RILLA - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
MURRAY, TREVOR KALON - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
HARDWICK, JENNIFER LYNN - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, Ordinance / Careless Operation of a Vehicle
HUFF, JESSIE JAMES - VIOLATION OF CITY ORDINANCES
POWERS, STEPHEN BRYAN - Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally, RESISTING ARREST
WHITE, TROY MAURICE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, DISORDERLY CONDUCT
GOOD, CHRISTOPHER AARON - MAKING BOMB THREAT OR CONVEY FALSE INFOABOUT A BOMB THREAT, 1ST OFFENSE
ROBINSON, MALCOLM KENNETH - DISORDERLY CONDUCT
HOUSEHOLDER, DWAYNE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
VASQUEZ, ANTHONY CARLOS - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE, RECEIVING STOLEN GOODS UNDER $2,000, OPERATING VEHICLE WITH MISSING OR INCORRECTLY DISPLAYED LICENSE PLATE, OPERATING UNINSURED MOTOR VEHICLE - 1STOFFENSE, Procedures upon transfer of ownership of vehicle; application for transfer and issuance of new card; fee.
ODOM, TYRAE MARION - Vehicles required to be registered and licensed., DRIVING UNDER THE INFLUENCE, OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE
ROWELL, RONDIE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, DISORDERLY CONDUCT
LAWSON, JENNIFER ABIGAIL - MALICIOUS INJURY DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS
FERGUSON, JAYQUAN MALIK - Driver’s license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL, POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA, GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT., SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
KOZLOWSKI, CHARLES HENRY - Ordinance / Assault; Assault and Battery
MANFORD, MICHAEL ARTHUR - UNLAWFUL USE OF A LICENSE/FAKE ID, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
SPICER, MARK CORTEZ - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, FUGITIVE, Trafficking in persons
STEWART, HAYDEN SHAE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
MCKEWEN, MATTHEW CONNOR - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
CHEVEZ-HERNANDEZ, JOSE MANUEL - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
HENDERSON, BRITTANY NICOLE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, HINDERING POLICE/ RESISTING ARREST
DERRICK, KATHERINE MICHELE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
SEMECKY, MICHAL - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
BOWERS, CANDICE DAWN - Ordinance / Loitering
DOZIER, DERRILL L. LEONDRICK - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
MUNNS, STEPHEN CHRISTOPHER - DRIVING UNDER THE INFLUENCE