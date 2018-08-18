Mugshots, August 18

WEBSTER, CHRISTIAN ALEXANDER - Ordinance / Weapons - Discharge of Firearms, Slingshots, Air Rifles, Explosives, etc., ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
WARD, SAMUEL JAMES - POSS. OF NARC. IN SCH 1B),C), LSD &SCH II COCAINE) -1ST OFF AFTER 6/7/05), SHOPLIFTING
STANLEY, JERMAINE LAJAUNE - SIMPLE POSESSION OF MARIJUANALESS THAN 28 GRAMS) 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
STANTLIFF, LAURA LEIGH - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
CLYMER, ADAM CHRISTOPHER - TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, FAILURE TO APPEAR
NORDMAN, JESSICA LYNN - BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT UNDER $2,000, USE OF VEHICLE WITHOUT PERMISSION WITH INTENT TO DEPRIVE
COKELEY, DARRIEL JOSEPH - DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE, COUNTY ORDINANCE---HAULING WITHOUT ACOVER
MARSH, WISDOM LARRY - CONTEMPT OF COURT
HEBNER, JEREMIAH JOHN - RECEIVING STOLEN GOODS UNDER $2,000, OBTAINING SIGNATURE OR PROPERTY BY FALSE PRETENSES UNDER $2,000, DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE, DEFRAUDING HOTEL, INN, BOARDING HOUSE OR RESTAURANT
MULLIS, KELLEY RITA - POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA, Driver’s license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL, OPERATING UNINSURED VEHICLE, OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE
LAUER, SCOTT JOSEPH - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
ISOM, LYNDSAY FALLON - UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLESS PERSON BY LEGAL CUSTODIAN, UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLESS PERSON BY LEGAL CUSTODIAN, UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLESS PERSON BY LEGAL CUSTODIAN
JACKSON, STEVEN WAYNE - Ordinance / Public Possession of Open Containers, ENTRY ON ANOTHER’S PASTURE OR OTHER LANDS AFTER NOTICE
BOSTICK, CLIFFORD JERRELL - FAILURE TO APPEAR
RIGGINS, EDWARD - FUGITIVE
MOORE, DERATIO TRAYVON - CRIMINAL DOMESTIC VIOLENCE - 3RD OR SUB. OFFENSE
CHANDLER, EUGENE NMN - SHOPLIFTING, DISORDERLY CONDUCT
SABATELL, MACIE NICOLE - Tampering with the operation of an electronic monitoring device; penalty
RICKS, SARAH ANN - RECKLESS DRIVING
MAHONEY, TERENCE MICHAEL - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
NOVAK, CASSANDRA LEE - FILING A FALSE POLICE REPORT OF A FELONYVIOLATION
FONDREN, PATRICIA JANE - SHOPLIFTING UNDER $2,000
MORRISON, DEVIN SCOTT - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, HIT & RUN, DUTIES OF DRIVER INVOLVED INACCIDENT WITH MINOR PERSONAL INJURY
COATS, HASSAN AHMED - DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE
CLEARY, HANNAH WISE - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA
WILLIAMS, DEJOUR ARMON - UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL
DOGGETT, DA VON PARRIS - NO TAIL LIGHT/UNSAFE EQUIPMENT, UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL
SMITH, LARRY NMN - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, DRIVING UNDER SUSPENSION
HOWARD, JACOB WILLIAM - POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA, DRIVING UNDER SUSPENSION
JOHNSON, MARQUIS DARIOUS - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE
LEFEVER, KEITH ALAN - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
GILCHRIST-AMES, LEIGH ELIZABETH - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
SIMS, ANTHONY BERNARD - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT.
GROOMS, DONALD GREYSON - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
ELLIOTT, JODY ALLEN - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
TAYLOR, LANCE CHRISTOPHER - SHOPLIFTING, THIRD AND SUBSEQUENT OFF.
JOHNSON, HUNTER BLAKE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
PUFF, ANDREW JACK - DUI, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, SPEEDING, 10 MPH OR LESS OVER THE SPEEDLIMIT
DEGREGORIO, TODD JUSTIN - USE OF 911 NUMBER UNLAWFULLY
SLUSHER, BRENTON JOHN - PROSTITUTION - 1ST OFFENSE, OPERATION OF RETAIL BUSINESS WITHOUT LICENSE OR SUSPENDED LICENSE
HOLMES, JOHNATHAN - UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL, PWID MARIJUANA, FIRST OFFENSE, STOP SIGNS, DUTY TO STOP, POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA
DAVIS, DWAYNE EMIL - MAN. OR POSS. OF SCHEDULE IV DRUGS W.I.T.D - 1ST OFFENSE, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
ROBERTSON, CHRISTOPHER REN - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
WELSH, FLOYD WESLEY - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, Ordinance / Loitering, Ordinance / Public Possession of Open Containers
MASSA, MICHAEL ANTHONY - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
WATTS, TYLER MACE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
SMITH, CALVIN BERNARD - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE
TERNE, DEREK THOMAS - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
THOMAS, NAT KING - DRIVING UNDER SUSPENSION, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
DRIVER, MARY ELIZABETH - IMPROPER VEHICLE LICENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
FUSON, GLENDA RUTH - Ordinance / Trespass
HALEY, GILBERT FRANKLIN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
CARTER, JOHN WESLEY - FILING A FALSE POLICE REPORT OF A FELONYVIOLATION
BENTACOURT ELVIRA, PONCIANO - WINDOW TINTING OR SUNSCREENING, OPERATING VEHICLE IN VIOLATION OF REGULATIONS, Driver’s license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL
HAMILTON, TIANA SHANTEL - NO DL IN POSSESSION, GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT.
HICKS, WILLIAM CARLTON - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
DEANGELO, VINCENT PETER - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
GRIFFIS, MAVERICK RANDLE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION