Mugshots, August 16

RODRIGUEZ, JEFFREY ALFONSO - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
HASTY, QUANTRALL JAVON - POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE
GREEN, SETH NAPOLEAN - ASSAULT AND BATTERY OF A HIGH AND AGGRAVATED NATURE ABHAN)
BLACKMUN, PENNY NICOLE - CUSTODY ORD,TRANSPORT CHILD UNDER 16 YRSOUTSIDE STATE, NOT RETURNED WITHIN 72 HR, RECKLESS DRIVING
GOUD, ARCHIE LAMAR - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
HATCHER, RASHAD PIERRE - DRINKING IN PUBLIC CONVEYANCE
STINER, DERRICK NOLAN - BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT,VALUE OVER $1,000 UP TO $5000
HERNANDAEZ, LUCIANO PAZ - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
BEARD, JASON HARPER - BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT UNDER $2,000, PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
WRIGHT, BRANDON MARIO - A person possessing less than one gram of methamphetamine or cocaine base, MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCHED. II COCAINE)- 1ST OFF., MANF. DIST. PWID CRANK OR CRACK COCAINE1ST OFF AFTER 6/7/05), SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
HUGGINS, NINA ROSEMARIE - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
HUGGINS, DAYTON NMN - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
KILLIAN, REBECCA MAE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
LAMBERT, TAYLOR NICOLE - UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLESS PERSON BY LEGAL CUSTODIAN
BRAY, JAMES KELLY - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
ROSKOPH, DAVID NMN - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
SMITH, CALIAS - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
RABON, JAMES CARLIE - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
WILLIAMSON, CHRISTOPER DEAN - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
MATTHEWS, JAMES - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
STRICKLAND, JONAS ALLEN - GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT.
BROOKS, CHARLES ALEXANDER - RECEIVING STOLEN GOODS, VALUE u003c$2000, LARCENY UNDER $2,000
GOMEZ, ROBERTO - DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE, SPEEDING, 10 MPH OR LESS OVER THE SPEEDLIMIT, FUGITIVE
HALL, FRED - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
MORGAN, PATRICK KELLY - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
WILSON, STEPHEN KYLE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
SEAWOOD, KAYWHYNE KENYATTA - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
STRUCK, ELAINE CHONTALL - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
LIMON, ENRIQUE MORELAS - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
DEWITT, PASSION LEVANHNA - DUI
CANNON, RONALD CHAD - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION