Mugshots, August 15

GUINN, TIFFANY ANN - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
KEARNS, NGAI TASHKA - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
TURNER, ROBERT PAUL - SUBORNATION OF PERJURY, FALSE INFORMATION ON A DOCUMENT, SUBORNATION OF PERJURY, FALSE INFORMATION ON A DOCUMENT, IDENTITY FRAUD TO OBTAIN EMPLOYMENT OR AVOID DETECTION BY LAW ENFORCEMENT
GOODE, RANDY LAMAR - SHOPLIFTING UNDER $2,000
WEST, TRACY CHRISTINA - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
CRIBBS, CASEY NICHOLE - FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR
TAYLOR, RANDELL KEITH - POSSESSION OF A STOLEN VEHICLE UNDER $2,000, FAIL TO STOP FOR BLUE LIGHT, RECEIVING STOLEN GOODS, VALUE u003c$2000, HINDERING AND OBSTRUCTION LAW ENFORCEMENT, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
STONE, HEATHER SIERRA - FAILURE TO APPEAR
SLATTERY, DONALD RAGAN - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, ENTERING BANK, DEPOSITORY OR BLDG AND LOAN ASSOCIATION WITH INTENT TO STEAL
PORCHER, WILLIE LAVON - STOP SIGNS, DUTY TO STOP, UNINSURED VEHICLE, OPERATING VEHICLE WITH MISSING OR INCORRECTLY DISPLAYED LICENSE PLATE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE, FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATH - 1ST OFFENSE, SIMPLE POSESSION OF MARIJUANALESS THAN 28 GRAMS) 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
MERCER, KEVIN ONEAL - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE, CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE, CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
DUNHAM, RONALD SYDNEY - CRIMINAL CONSPIRACY, COMMON LAW CONSPIRACY DEFINED, BURGLARY 2ND DEGREE, GRAND LARCENY $10,000 OR MORE, MALICIOUS INJURY TO TREE, HOUSE; TRESPASS UPON REAL PROPERTY, VALUE $2000 OR LES, MALICIOUS INJURY TO TREE, HOUSE; TRESPASS UPON REAL PROPERTY, VALUE $2000 OR LES
MICHAEL, DOUGLAS EDWARD - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
GIBEL, DONALD CHARLES - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
SESSIONS, TERENCE DAQUAN - SPEEDING, OVER 15 BUT LESS THAN 25 MPHOVER THE SPEED LIMIT, DRIVING UNDER SUSPENSION
HERNANDEZ-ORELLANA, SIRIAS NOEL - PEDESTRIAN DRUNK
DISHNEAU, ALYSSA SONSERRA - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, IMPROPER LANE CHANGE
DAVIS, ERNEST JEROME - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
RIGGINS, LONNIE, JR. - POSS LESS THAN ONE GRAM OF ICE,CRANK,OR CRACK COCAINE-1ST OFF AFTER 6/7/05)
WHITE, MORGAN LEE - ENTERING PREMISES AFTER WARNING OR REFUSING TO LEAVE ON REQUEST
BOYCE, DA’QUAN K’SHAWN - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
KNOX, TONYA LEE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
HUNTER, SHELLIE JO - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
NEWMAN, SHANQUA GEDDI - DISORDERLY CONDUCT
SACKARIS, JOSEPH MICHAEL - PEDESTRIAN DRUNK
COX, SKYLAR MASHEA - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
SINCLAIR, RANDY LEE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
PORTER, ISAHA LATRELL - DISORDERLY CONDUCT
BROWN, RICHARD JUNIOR - TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
GOODRICH, ZACHARY ADAM - HIT AND RUN, DUTIES OF DRIVER INVOLVED IN ACCIDENT, PROPERTY DAMAGE
STRICKLAND, CHARLES GENNINGS - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
MOTE, KENNETH EARL - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE