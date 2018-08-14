Mugshots, August 14

WOOD, REBECCA ANN - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
BLANKENSHIP, BILLY JOE - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
HARLESS, CAROL RENE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
HEWITT, JENNA ANN - SHOPLIFTING
BROWN, ROBERT BENJAMIN MCNIGH - ATTEMPTED MURDER, ATTEMPTED MURDER, POSS WEAPON DURING VIOLENT CRIME IF ALSO SENTENCED TO LIFE W/O PAROLE OR DEATH, POSS WEAPON DURING VIOLENT CRIME IF ALSO SENTENCED TO LIFE W/O PAROLE OR DEATH
CAMPBELL, LEVERN NMN - DRIVING UNDER SUSPENSION
BLAKE, ARCHIE WYLIE - TRESPASSING
MCDANIELS, TIFFANY LYNN - SHOPLIFTING
TOMASINO, DONALD JOSEPH - CRIMINAL DOMESTIC VIOLENCE - 1ST OFFENSE
JOHNSON, KELVIN CLEVELAND - SHOPLIFTING UNDER $2,000
MERCER, JOHN BRANDON - SHOPLIFTING UNDER $2,000, SHOPLIFTING UNDER $2,000
BEAN-WILSON, JENNIFER CELESTE - SHOPLIFTING, Ordinance / Trespass
RODGERS, PATRICK OWEN - MINOR IN POSSESSION OF ALCOHOL, POSS. WEAPON DURING VIOL. CRIME, IF NOTALSO SENT. TO LIFE W/O PAROLE OR DEATH, ARMED ROBBERY, ROBBERY WHILE ARMED WITHA DEADLY WEAPON
DOLLARD, JIMON LAQUEZ - FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE
JOHNSON, EVANS - DRIVING UNDER SUSPENSION
SHAW, TROY DARNELL - Ordinance / Sleeping on Beach
HILL, GEARY LYNN - DISORDERLY CONDUCT
SIMS, EARL KENNETH - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
MULLINS, NICOLE DELORES - VIOLATION OF PROBATION
FUNDERBURKE, SHAREDIA S - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, FAILURE TO APPEAR
CARTER, COBY BRUCE - POSS. OF COCAINE, 1ST OFFENSE, POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE, POSSESSION OF SCHEDULE IV DRUG1ST OFFENSE, A person possessing less than one gram of methamphetamine or cocaine base
FOXWORTH, STEPHANIE N - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
FLINKSTROM, MARK ALLAN - PEDESTRIAN DRUNK, LOITERING
ANTHONY, WAYNE NMN - LARCENY UNDER $2,000
NEEF, CHRISTOPHER R. - OBTAIN SIGNATURE OR PROP. UNDER FALSE PRETENSES, VALUE $5,000 OR MORE, OBTAIN SIGNATURE OR PROP. UNDER FALSE PRETENSES, VALUE OVER $1,000 BUT u003c $5000, OBTAIN SIGNATURE OR PROP. UNDER FALSE PRETENSES, VALUE OVER $1,000 BUT u003c $5000
REED, BENQUAN ELIJAH - VIOLATION OF PROBATION
ETHRIDGE, JUSTIN TRAVIS - SHOPLIFTING UNDER $2,000
JIMENEZ, ROBERT CARLOS - SHOPLIFTING
BALSER, TIMOTHY MATTHEW - BREAKING INTO MOTOR VEHICLE OR TANKS, PUMPS, WHERE FUEL, LUBRICANTS STORED
RUNION, MARSHALL CHRISTOPHER - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
TAYLOR, ALISHA JANEAN - POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE, POSS LESS THAN ONE GRAM OF ICE,CRANK,OR CRACK COCAINE-1ST OFF AFTER 6/7/05), POSS., CONCEAL, SELL., OR DISPOSE OF STOLEN VEHICLE, VALUE $5,000 OR MORE
LAMBERTI, RICHARD ANTHONY - CODE--VIOLATION OF THE SWIMMING CODE-1STOFFENSE, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
PRECIOUS, DIAMOND LATOYA SETTLES - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
SUMPTTER, DEMARCUS CURTIS - RECKLESS DRIVING, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, POSS. OF COCAINE, 1ST OFFENSE
HEGE, ANDREW JOSE - POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA, FAILURE TO MAINTAIN PROOF OF INSURANCE, OPERATING VEHICLE ON HIGHWAY WITHOUT REGISTRATION AND LICENSE, A person possessing less than one gram of methamphetamine or cocaine base
SING, SARAH ANN REBECCA - POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA, GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT., POSS LESS THAN ONE GRAM OF ICE,CRANK,OR CRACK COCAINE-1ST OFF AFTER 6/7/05)
WILLIAMS, DESHAWN SHAKEEM - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
SPECHT, HENRY FREDRICK - FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR
YOUNG, QUANDELL MARSHAWN - FAILURE TO APPEAR
BENSON, SHIHEEM DEWONE - LARCENY UNDER $2,000
TODD, ARTHUR VERNON - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
FIVEK, DANIEL DEAN - DISORDERLY CONDUCT
HOLLAND, JAMES DEPRIEST - PEDESTRIAN DRUNK
HERNANDEZ GINO, JUAN PABLO - CRIMINAL SEXUAL CONDUCT - FIRST DEGREE
EASTERLING, GEORGE NATHAN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 2ND OFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, OPERATING UNINSURED MOTOR VEHICLE - 1STOFFENSE, SIMPLE POSESSION OF MARIJUANALESS THAN 28 GRAMS) 1ST OFFENSE, OPEN CONTAINER, FAILURE TO RETURN LIC. PLATE AND REGISTRATION UPON LOSS OF INSURANCE - 1ST OFF., MANUF., POSS OF OTHER SUB. IN SCH. I,IIIII OR PWID - 1ST OFFENSE
WILKENS, PETER SEBASTION - GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT., PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
HARRISON, ROBERT CROSLAND - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
PATTON, HENRY RANDALL - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
CHESTNUT, JUSTIN BLAKE - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
WEST, LAURA CHRISTINE - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
RAMERS, JOSHUA DAVID - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE
SINK, ERIC OAKLEY - DISORDERLY CONDUCT
CALLIS, BRYAN THOMAS - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
MARSHALL, ROBERT LEE - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
YOZZO, TIFFANY-ANN NICOLE - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
BRANDSTETTER, JORDAN WILLIAM - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, TRANSP. IN VEHICLE W/SEAL BROKEN