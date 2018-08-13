Mugshots, August 13

NEWTON, DAVID - INTOXICATING BEVERAGES, DRINKING IN PUBLIC
MARINO, DOMINICK PAUL - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, UNLAWFUL TO ADVERTISE, MANUFAC, POSSESS,SELL, ETC. PARAPHERNALIA CIVIL REMEDY)
FLOYD, JOSHUA PAUL - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
JOHNSON, TRACY RILLA - DISORDERLY CONDUCT
JOHNSON, PHILLIP DEWAYNE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
STUBBS, WAYNE ANDREW - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
MILLER, JERMALE ALANZO - GRAND LARCENY $2,000 TO $10,000
MAHONEY, DONALD JOSEPH - ENTERING PREMISES AFTER WARNING OR REFUSING TO LEAVE ON REQUEST
GREGORY, LISA LEWIS - OPERATING VEHICLE ON HIGHWAY WITHOUT REGISTRATION AND LICENSE, SHOPLIFTING UNDER $2,000, NO DRIVERS LICENSE, OPERATING UNINSURED VEHICLE
KLEIN, ERIN RAY - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
BROOKS, ASHLEY WILLIAM - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, DISORDERLY CONDUCT, VIOLATION OF PARAPHNELIA
IRWIN, THOMAS - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
CANTEY, JESSE - CRIMINAL DOMESTIC VIOLENCE - 3RD OR SUB. OFFENSE
ROWE, DARRELL JOSEPH - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
KOVALOVSKY, STEVEN FRANCIS - VIOLATION OF PROBATION
KUNDA, MICHAEL SEAN - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
HARDEE, DANIEL BRYANT - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
DURHAM, WILLIAM EARL - FAILURE TO GIVE INFORMATION AND RENDER AID, DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, TRANSP. IN VEHICLE W/SEAL BROKEN, Duties of driver striking fixtures upon or adjacent to highway., DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, FAILURE TO SURRENDER DRIVER’S LICENSE WHEN REQUIRED AFTER CONVICTION
CONNER`, NATASHA SMITH - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE), CRIMINAL NEGLIGENT USE OF FIREARMS/ARCHERY TACKLE, NO INJURY OR PROPERTY DAMAGE
CHAPMAN, TRACI ANN - POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE
HARRELL, IESHIA MELVINNA - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
MAYS, RYAN JOSEPH - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, NO LICENSE TAG LIGHT
CARMAN, CORNEALOUS NMN - MALICIOUS INJURY TO TREE, HOUSE; TRESPASS UPON REAL PROPERTY, VALUE $2000 OR LES
TRYON, NATHAN RAY - ASSAULT AND BATTERY OF A HIGH AND AGGRAVATED NATURE ABHAN), COMMON LAW ROBBERY, STRONG ARM ROBBERY
GERALD, ARTHUR EUGENE - SHOPLIFTING UNDER $2,000
SANCHEZ, JHON - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
BEERS, DUSTIN RICHARD - MALICIOUS DAMAGE TO REAL PROPERTY VALUEOVER $1000 BUT LESS THAN $5000, TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
BRYANT, JEREMEY PERCIVAL - RESISTING ARREST, BREAKING INTO MOTOR VEHICLE OR TANKS, PUMPS, WHERE FUEL, LUBRICANTS STORED, BREAKING INTO MOTOR VEHICLE OR TANKS, PUMPS, WHERE FUEL, LUBRICANTS STORED
JOHNSON, ANNA MARIEA - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
SPIVEY, STEPHEN CHRISTOPHER - SHOPLIFTING
HERNANDEZ, ELDER ARNOLDO GREGORIO - DRIVING WITHOUT A LICENSE - 2ND OFFENSE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
MILLER, KYLE MICHAEL - Ordinance / Defrauding Keeper of Hotel, Motel, Inn, Boarding House, Rooming House, Cafe or Restaurant