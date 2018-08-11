Mugshots, August 11

VEREEN-PRICE, DEANGELO - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL, SALE OR DELIVERY OF PISTOL TO, AND POSSESSION BY, CERTAIN PERSONS UNLAWFUL
WEBB, LECIA ELAINE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
REICHBAUM, JENNIFER DARLENE - Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally
SWINTON, DAMIEN TRESE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, OPEN CONTAINER
MICHAELIS, MATTHEW R. - PEDESTRIAN DRUNK
MCDONALD, CORNELIUS LAMONT - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
CUMBO, COLTON JAMES - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, UNLAWFUL TO ADVERTISE, MANUFAC, POSSESS,SELL, ETC. PARAPHERNALIA CIVIL REMEDY)
BUFFKIN, KAREN SABRINA - TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
RUTLEDGE, MARVIN - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE, CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE, CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
GRACE, MARILYN JANE - LITTERING, RESISTING ARREST, RESISTING ARREST
COWLEY, RONALD DOUGLAS - OBTAINING SIGNATURE OR PROPERTY BY FALSE PRETENSES UNDER $2,000, RECEIVING STOLEN GOODS MORE THAN $2,000 BUT LESS THAN $10,000
DORE, JOSEPH ROBERT - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
RABON, KELLY MICHAEL - BURGLARY AFTER JUNE 20, 1985) - FIRST DEGREE, BREAKING INTO MOTOR VEHICLE OR TANKS, PUMPS, WHERE FUEL, LUBRICANTS STORED, FAILURE TO APPEAR, REVOCATION OF PROBATION
ETHRIDGE, CARRETTA MCCLELLAN - UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLESS PERSON BY LEGAL CUSTODIAN
ANDERSON, HENRY - CSC WITH A MINOR 11 - 14 YEARS OF AGE 2ND DEGREE
KNIEBBE, CHRISTOPHER ADAM - SPEEDING, OVER 25 MPH OVER THE SPEEDLIMIT, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, FAIL. TO RETURN DRIVER’S LIC. AFTER NOTICE OF SUSP., CANCELLATION OR REVOCATION, Vehicles required to be registered and licensed., FAILURE TO MAINTAIN PROOF OF INSURANCE, LARCENY UNDER $2,000
BOYCE, SPENCER HARDING - SHOPLIFTING UNDER $2,000
LEE, DOUGLAS MICHAEL - GRAND LARCENY $2,000 TO $10,000
DEAS, SEQWAN NICHOLAS - OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE, POSS COCAINE 2ND OFFENSE AFTER 6/7/05_
HENNESSY, JANE ELIZABETH - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, OPEN CONTAINER
CARRIER, DEBORAH ANN - Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally
RAMOS, HUMBERTO - Ordinance / Sleeping on Beach, DISORDERLY CONDUCT
CRAWFORD, MONTAVIOUS RESHARD - OBSTRUCTING JUSTICE, ARMED ROBBERY, ROBBERY WHILE ARMED OR ALLEGEDLY ARMED W/ DEADLY WEAPON, Ordinance / Resisting Arrest; Interference with Official in the Performance of Duty; Threatening an Official in Performance of Duty; Giving False Name and Address, POSS. WEAPON DURING VIOL. CRIME, IF NOTALSO SENT. TO LIFE W/O PAROLE OR DEATH, KIDNAPPING, UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL
WALDMAN, JANINE KAY - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
BROWN, ROLAND JEROME - DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE
OUTLAW, TORIE NICOLE - FAILURE TO APPEAR
THOMPSON, WAYNE EARL - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
POWELL, JOSHUA ROBERT - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
WEDLOCK, TONYA LYNN - POSSESSION OF HEROIN, FIRST OFFENSE, VIOLATION OF PROBATION
CAMPBELL, CELESTE LYNN - SHOPLIFTING UNDER $2,000
HAWKINS, DAVID MARK - RESISTING ARREST, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, FUGITIVE
CANTEEN, CRAIG LAMAR - RECKLESS DRIVING
LAFONTAINE, HEATHER MARIE - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
DAVIS, CHRISTOPER LEE - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
BLAKE, KIRON TASHARD - MDP,NARCOTIC DRUGS IN SCH IB)&C), LSD,AND SCH II COCAINE) - 1ST OFFENSE
JONES, JOHN GREGORY - FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE
STICKLES, SCOTT JOSEPH - CONTEMPT OF COURT
PENNINGTON, CLARENCE ALLEN - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
MACKEY, JOHNIE - FINANCIAL TRANSACTION CARD THEFT, FINAN TRANS CARD FRAUD VALUE $500 OR LESS IN SIX MONTH PERIOD, BY CARD HOLDER
FRANTZ, ROBERT LEE - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
MCGUANE, JACOB THOMAS - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
SMITH, TACORY DANIELLE - TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
ROBERTS, HEATHER MARIE - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
ISAACS, CHRISTIAN ANTHONY - Ordinance / Fighting
DAVIS, MICHAEL DEAN - USE OF VEHICLE WITHOUT PERMISSION WITH INTENT TO DEPRIVE, FAILURE TO APPEAR, DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE, KIDNAPPING
CLOUD, DEREK LAMONT - CONTEMPT OF COURT
VARY, MICHELLE NICOLE - DISORDERLY CONDUCT, Ordinance / Resisting Arrest; Interference with Official in the Performance of Duty; Threatening an Official in Performance of Duty; Giving False Name and Address
MADDOX, RICKY RAY MATTHEWS - KIDNAPPING, CRIMINAL DOMESTIC VIOLENCE -2NDOFFENSE
MOSAKOWSKI, JOSEPH PETER - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
GORE, NAIESHIA LATOYA - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
PORCHER, TERRELL HASHIM - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
ROBINSON, ROBERT SHAYNE - ENTERING PREMISES AFTER WARNING OR REFUSING TO LEAVE ON REQUEST
CHRISMON, LORIN TAYLOR - SHOPLIFTING/ENHANCEMENT FOR 3RD OR SUBS.OFFENSE VALUE $1,000 - $5,000
FRANKS, ELBERT ALLEN - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, OPERATING UNINSURED VEHICLE, FAILURE TO RETURN LIC. PLATE AND REGISTRATION UPON LOSS OF INSURANCE - 1ST OFF.
LOVELADY, JAMES - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
EVANS, WESLEY BRYAN - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE
HOUGH, JEROME FRANK - Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally
GREEN, CRAIG OLANDA - Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally
NEWMAN, JACKIE LEON - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
ISBELL, JASON LEE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
COBUCCIO, MARCUS OLIVER - SHOPLIFTING UNDER $2,000
TRAN, TRIN NMN - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
FLOYD, MCARTHUR, JR. - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
DOLLARD, JIMON LAQUEZ - DRIVING UNDER SUSPENSION
DILORENZO, VINCENT JAMES - FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD VALUEu003e$500 IN 6 MONTH PERIOD, BY CARDHOLDER, FINANCIAL TRANSACTION CARD THEFT
REID, TREVER DAVON - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
MCCRAY, ANTHONY, C. - GRAND LARCENY $2,000 TO $10,000
KINNEY, JAMES ROBERT - OBTAINING SIGNATURE OR PROPERTY BY FALSE PRETENSES UNDER $2,000
GREEN, CORELL ARMON SR - SIMPLE POSESSION OF MARIJUANALESS THAN 28 GRAMS) 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
JOHNSON, DERRICK TYRONE WILSON - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
RAGER, TONYA MARIE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, Ordinance / Destruction of Sea Oats, Beach Grass and Sand Fencing
MARTINEZ, SILVESTRE HERNANDEZ - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE
SIMON, MATTHEW ROLAND - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE, OPERATING UNINSURED MOTOR VEHICLE - 1STOFFENSE, FAILURE TO ACQUIRE VALID TAGS
KNEECE, CASEY JACQULINE - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
JACKSON, CALLEY JACK - SHOPLIFTING, PEDESTRIAN DRUNK
CAPPS, TIMOTHY SCOTT - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE