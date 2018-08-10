Mugshots, August 10

OLIVERAS, GIOVANNI SANTIAGO - RECEIVING STOLEN GOODS UNDER $2,000, OBTAINING SIGNATURE OR PROPERTY BY FALSE PRETENSES UNDER $2,000
BLACK, GARY ANTWAN - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE, Ordinance / Larceny
MALPHRUS, COLLINS PERRY - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
MCLENDON, JORGAN MATTHEW - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
SWANN, CHRISTINA MARIA - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
WORTHAM, JOHNNY CARL - ALTERING, TAMPERING, BYPASSING UTILITY METERS 1ST OFFENSE, GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT.
RICKETTS, JESSIE R. - HIT & RUN, DUTIES OF DRIVER INVOLVED INACCIDENT WITH GREAT BODILY INJURY
ARRA, JAMES DAVID - DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE, FAILURE TO APPEAR
GERGITS, GEORGE JAMES - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
MONTGOMERY, CAROLYN - SIMPLE ASSAULT AND BATTERY
BLUE, WENDY ELAINE - FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR
LONDON, TIMOTHY DAVID - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE, SUPPORT, OBLIGATION TO SUPPORT SPOUSE AND CHILDREN
SMITH, SCOTT PHILIP - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
LEE, JANE - TRESPASSING UPON STATE PARK PROPERTY, Ordinance / Public Possession of Open Containers
BROWN, GREGORY LEE - FUGITIVE
GORE, CHADWICK JEREMIAH - FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR
BRYANT, NICHOLAS PETER - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000, PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
MYERS, KEVIN JAROD - UNLAWFUL POSSESSION OF A CONCEALED WEAPON
SZELWACH, SCOTT MICHAEL - HARASSMENT IN THE SECOND DEGREE
HELDENBRAND, CHRISTINE JEAN - GRAND LARCENY $2,000 TO $10,000
GRANT, TRAVIS LEON - VIOLATION OF PROBATION
MICHAEL, DOUGLAS EDWARD - Ordinance / Loitering, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
HOUSAND, PAMELA MICHELLE - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE, CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
SPENCE, DEREK JOHN - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
MESSER, NEIL SCOTT - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
WARD, MYKAL JAY LEXINGTON - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
SAUNDERS, CORY MICHAEL - GRAND LARCENY $10,000 OR MORE, BURGLARY AFTER JUNE 20, 1985) - FIRST DEGREE
JOHNSON, WILLIAM ASHBY - Duties of driver involved in accident involving unattended vehicle. LEAVING THE SCENE, Duties of driver involved in accident involving unattended vehicle. LEAVING THE SCENE
PETTEYS, RICHARD HYMPHREY - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
BENSON, SHIHEEM DEWONE - DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE, OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTORVEHICLE
WILLIAMSON, ROLLO SAXON - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, DRIVING UNDER SUSPENSION, ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE, NO LICENSE TAG LIGHT, TRAFFICKING MDMA/ECSTASY 1000 + UNITS)METHYLENEDIOXYMETHAMPHETAMINE), DRUGS/TRAFFICKING IN METH.OR COCAINE BASE - 10G OR MORE, BUT LESS THAN 28G - 1ST OFFENSE, TRAFFICKING IN COCAINE, 10G OR MORE, BUT LESS THAN 28G - 1ST OFFENSE
CARR, DAWAYNE JOHN - BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT UNDER $2,000
RAGAN, DARYL NATHANEIL - NO VEHICLE REGISTRATION IN POSSESSION, FAILURE TO MAINTAIN PROOF OF INSURANCE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
GAULT, BILLIE PREMO - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
ZADROZNY, SIOBHAN CATHERINE - FINANCIAL TRANSACTION CARD THEFT, BREAKING INTO MOTOR VEHICLE OR TANKS, PUMPS, WHERE FUEL, LUBRICANTS STORED, FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD VALUEu003e$500 IN 6 MONTH PERIOD, BY CARDHOLDER
BROSKIE, TRAVIS BRYAN - POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA, HABITUAL TRAFFIC OFFENDERS, DUS AS PER HABITUAL TRAFFIC OFFENDER STATUS, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE, POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE
CHESTNUT, DWIGHT MURRELL - TELEPHONE/ UNLAWFUL COMMUNICATION
KAYSER, COLE STEVEN - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
LYNN, BRANDON MICHAEL - OBTAINING SIGNATURE OR PROPERTY BY FALSE PRETENSES UNDER $2,000, BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT UNDER $2,000, RECEIVING STOLEN GOODS, VALUE u003c$2000
HODGES, RYAN KRISTOPHER - SHOPLIFTING UNDER $2,000, BURGLARY 2ND DEGREE, SAFECRACKING
GREENE, HERBERT LEE - POSSESSION OF A WEAPON DURING VIOLENT CRIME, ATTEMPTED ARMED ROBBERY
SWINTON, RAEQUAN ELI - MFG. DIST. ETC. OF METHAMPHETAMINE ORCOCAINE BASE 3RD & SUB AFTER 6/7/05), MFG. DIST. ETC. OF METHAMPHETAMINE ORCOCAINE BASE 3RD & SUB AFTER 6/7/05), CRIMINAL CONSPIRACY, COMMON LAW CONSPIRACY DEFINED
ISAACS, CHRISTIAN ANTHONY - Ordinance / Fighting
MOSAKOWSKI, JOSEPH PETER - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
FRANTZ, ROBERT LEE - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
JONES, JOHN GREGORY - FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE
BOYCE, SPENCER HARDING - SHOPLIFTING UNDER $2,000
LAFONTAINE, HEATHER MARIE - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
CAMPBELL, CELESTE LYNN - SHOPLIFTING UNDER $2,000
FRANKS, ELBERT ALLEN - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, OPERATING UNINSURED VEHICLE, FAILURE TO RETURN LIC. PLATE AND REGISTRATION UPON LOSS OF INSURANCE - 1ST OFF.
MCGUANE, JACOB THOMAS - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE