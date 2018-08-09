Mugshots, August 9

KAISK, MIRANDA DAWN - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
AUSTIN, JOHN DAVID - RECEIVING STOLEN GOODS UNDER $2,000
HARTMAN, JOSHUA ALLEN - Ordinance / Resisting Arrest; Interference with Official in the Performance of Duty; Threatening an Official in Performance of Duty; Giving False Name and Address
BUTLER, BOBBI RAE - FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD VALUEu003e$500 IN 6 MONTH PERIOD, BY CARDHOLDER
HUMPHREY, GREGORY FREDRICK - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
BLANKENSHIP, JEFFERSON CHADWICK - MALICIOUS INJURY TO TREE, HOUSE; TRESPASS UPON REAL PROPERTY, VALUE $2000 OR LES
DAUGHERTY, BROC AARON - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
LEE, RICHARD EARL - RECKLESS DRIVING, OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE
PAGE, HANNAH MARIE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
DISHNEAU, JASON KANE - FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATH - 1ST OFFENSE, DUI, Ordinance / Open Container of Alcoholic Liquor, Beer or Wine on Beaches Prohibited
DOXTATOR, JOAN MARIE - DOMESTIC VIOLENCE 1ST DEGREE
HUDSON, JUSTIN LEE - Ordinance / Loitering
RICHBURG, JOSEPH LEARTHUR - Driver’s license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL, HIT & RUN, DUTIES OF DRIVER INVOLVED IN ACCIDENT resulting in damage to attended vehicles.
TEEL, PATRICK OWENS - HIT & RUN, DUTIES OF DRIVER INVOLVED INACCIDENT WITH MINOR PERSONAL INJURY
DIAS, GUSTAVO MADRUGA - CRUELTY TO CHILDREN TORTURE, DEPRIVATION)
JORDAN, DELBERT ALLEN - ATTEMPTED MURDER
ELLIOTT, BRANDON COTY - FAILURE TO APPEAR
BENN, SAIQUAN DANIEL ISAIAH - FAILURE TO APPEAR
MOORE, FRANK LYNN - Ordinance / Trespass
GRAHAM, LUTHER JAMES - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, DOMESTIC VIOLENCE 1ST DEGREE, USE OF VEHICLE W/O PERMISSION FOR TEMP.PURPOSE ONLY, UNCONNECTED TO OTHER CRIME
FLOYD, TYREE LEQUANE - PETIT LARCENY
CANNON, LEYVETTE ANTA - BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT UNDER $2,000, BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT UNDER $2,000
KLEIN, PETER BRADFORD - MDP,NARCOTIC DRUGS IN SCH IB)&C), LSD,AND SCH II COCAINE) - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE, UNLAWFUL USE OF A LICENSE/FAKE ID, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, UNLAWFUL TO ADVERTISE, MANUFAC, POSSESS,SELL, ETC. PARAPHERNALIA CIVIL REMEDY), UNLAWFUL TURNING,TURNING FROM WRONG LANEOR IMPROPER SIGNAL, FAILURE TO YIELD RIGHT OF WAY TOAPPROACHING VEHICLE
WARREN, ROBERT ANTHONY - PEDESTRIAN ON CONTROLLED ACCESS HIGHWAY, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR
GETHERS, EDDIE LEE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
DEJESUS-TRINIDAD, JUAN CARLOS - DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE, TOO FAST FOR CONDITIONS
STROUD, LESLIE MARIE - SHOPLIFTING/ENHANCEMENT FOR 3RD OR SUBS.OFFENSE VALUE $1,000 - $5,000, SHOPLIFTING/ENHANCEMENT FOR 3RD OR SUBS.OFFENSE VALUE $1,000 - $5,000, SHOPLIFTING/ENHANCEMENT FOR 3RD OR SUBS.OFFENSE VALUE $1,000 - $5,000, FAILURE TO APPEAR, GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT.
SHAFER, AMBER LYNN - Ordinance / Trespass
CONRAD, SHERRY ELIZABETH - DRIVING WITH AN UNLAWFUL ALCOHOLCONCENTRATION, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
HUDSON, CHARITY NICOLE - Ordinance / Loitering, DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE, FAILURE TO APPEAR
WOOD, JOEL BRIAN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, OPEN CONTAINER
DEAS, ANNIE MAE - LARCENY UNDER $2,000
MARTIN, KENNETH RAY - OPEN CONTAINER, Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally
CARTWRIGHT, NATHANIAL COLE - DISREGARDING STOP SIGN, DRUG PARAPHERNALIA, TO MANUF,DISTR,DISP,OR POSSESS W/INTENTTO MANUF,DISTR,DISPENSE A CONTRLD SUBST., CONTRIBUTING TO THE DELINQUENCY OF A MINOR
FIERMONTE, MARK JOSEPH - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
SKIPPER, HUNTER AUSTIN - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
MILLER, ERIC JOHN - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 2ND DEGREE
HOOKS, EDSEL WAYNE - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
HAMPTON, JAMIE LYNN - FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE
MONTGOMERY, CAROLYN - SIMPLE ASSAULT AND BATTERY
BLACK, GARY ANTWAN - Ordinance / Larceny
WARD, MYKAL JAY LEXINGTON - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
BROSKIE, TRAVIS BRYAN - POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA, HABITUAL TRAFFIC OFFENDERS, DUS AS PER HABITUAL TRAFFIC OFFENDER STATUS, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
GERGITS, GEORGE JAMES - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
MESSER, NEIL SCOTT - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
OLIVERAS, GIOVANNI SANTIAGO - RECEIVING STOLEN GOODS UNDER $2,000, OBTAINING SIGNATURE OR PROPERTY BY FALSE PRETENSES UNDER $2,000