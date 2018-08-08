Mugshots, August 8

BOBO, BRYAN WILLIAM - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
MCDONALD, QKANZE ELIJUWHAN - MALICIOUS INJURY TO REAL PROPERTYTHIRD AND SUBSEQ. OFFENSE
GIDDENS, CHRISTOPHER KAYVON - FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR
WILLIAMS, JIMMY LEE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
MCCRACKEN, BRANDON ALAN - Driver’s license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL
FLOWERS, CHRISTOPHER JORDAN LEE - SHOPLIFTING UNDER $2,000, UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL, SALE OR DELIVERY OF PISTOL TO, AND POSSESSION BY, CERTAIN PERSONS UNLAWFUL, BURGLARY 2ND DEGREE, SAFECRACKING, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT.
TRAVIS, FREDRICK KANE - PAROLE VIOLATION
STRICKLAND, MATTHEW EDWIN - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
JACKSON, TIFFANY SKYLER - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
SKINNER, GLENN JOSHUA - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE, MALICIOUS INJURY DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS
BURGESS, JOSEPHINE - SHOPLIFTING, GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT.
GREGOR, RICHARD BEAU - SHOPLIFTING UNDER $2,000, SHOPLIFTING, SHOPLIFTING
SCOTT, KENDRA MARIE - NO DRIVERS LICENSE, OPERATING UNINSURED VEHICLE
BRANAGAN, STEPHAN MICHAEL - OBTAINING SIGNATURE OR PROPERTY BY FALSE PRETENSES UNDER $2,000
BARKER, DAVID FRANK - FUGITIVE
WILLIAMS, JOE LEWIS - POSS. WEAPON DURING VIOL. CRIME, IF NOTALSO SENT. TO LIFE W/O PAROLE OR DEATH, ATTEMPTED MURDER
ARNOLD, CHERYL ANN - SHOPLIFTING UNDER $2,000
HUGHART, DAVID CRAIG - BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT UNDER $2,000
COLEMAN, THOMAS DEMARCUS - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
JORDAN, MARY ROUSE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE, BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
THEN, ELIESER - FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATH - 1ST OFFENSE, VIOLATION OF BEGINNER’S PERMIT, DISREGARDING STOP SIGN
GRANT, JAMAINE LEE - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
COVINGTON, GUY DALE - SHOPLIFTING
PENNINGTON, CLARENCE ALLEN - ENTERING PREMISES AFTER WARNING OR REFUSING TO LEAVE ON REQUEST
HEADLEY, AFTAN BROOKE - DISORDERLY CONDUCT
VICKERY, JASON LANE - UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLESS PERSON BY LEGAL CUSTODIAN
HOWARD, KANDISE JUANITA - FORGERY LESS THAN 10,000
GERGITS, GEORGE JAMES - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
FORD, RONALD EUGENE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
ESTEVEZ, EMILIO - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE