Mugshots, August 7

KING, MALCOM WILSON - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
ALTMAN, JUSTIN NOEL - USE OF VEHICLE WITHOUT PERMISSION WITH INTENT TO DEPRIVE, PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
OLIVER, LEONARD HERBERT - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
ADAMS, CHARLES EVERETT - BURGLARY AFTER JUNE 20, 1985) - FIRST DEGREE, BURGLARY AFTER JUNE 20, 1985) - FIRST DEGREE, BURGLARY AFTER JUNE 20, 1985) - FIRST DEGREE, BURGLARY AFTER JUNE 20, 1985) - FIRST DEGREE, BURGLARY AFTER JUNE 20, 1985) - FIRST DEGREE, GRAND LARCENY $10,000 OR MORE, BREAKING INTO MOTOR VEHICLE OR TANKS, PUMPS, WHERE FUEL, LUBRICANTS STORED, BREAKING INTO MOTOR VEHICLE OR TANKS, PUMPS, WHERE FUEL, LUBRICANTS STORED, FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATH - 1ST OFFENSE
MENDEZ, DECLA SARAI - DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE
PARHAM, KEVIN SHANE - ASSAULT WHILE RESISTING ARREST/ASSAULTON POLICE OFFICER, DISORDERLY CONDUCT
GAUSE, ROGER TERMAINE - RECEIVING STOLEN GOODS $2,000 OR LESS
NARRON, KENNY DEWAYNE - SHOPLIFTING/ENHANCEMENT FOR 3RD OR SUBS.OFFENSE VALUE $1,000 - $5,000
SIDBURY, JOYTILLA MARY - SHOPLIFTING
COOK, REMBERT GLENN - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
ROGERS, DAVIN ALEXANDER - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE, OPERATING UNINSURED VEHICLE
TALBERT, BRYAN ALLEN - OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
THORN, SHELLEY LYNN - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, Ordinance / Public Possession of Open Containers
FREER, THOMAS ALLEN - Ordinance / Trespass
JENKINS, SEDRIC LAMONT - SIMPLE ASSAULT NO BATTERY)
DOILEY, LEON NMN - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
HINES, CARLIQUE SHAMONE - GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT.
PAULK, JESSICA ALLIE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, DRINKING IN PUBLIC CONVEYANCE
PINKOWSKI, STEPHEN JOHN - TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
PAGE, RASHAUN TREVON MARQUIS - GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT., DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, HIT & RUN, DUTIES OF DRIVER INVOLVED IN ACCIDENT resulting in damage to attended vehicles.
DREW, TIMOTHY EARL - FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR
GOOLSBY, SETH ADAM - CRIMINAL DOMESTIC VIOLENCE OF A HIGH AND AGGRAVATED NATUREDOI PRIOR TO 1/1/04)
MOORE, DERRICK BRANDON - RESIST ARREST; OPPOSE,RESIST,OR ASSAULTLAW ENFORCEMENT OFFICER SERVING PROCESS, PWID MARIJUANA, FIRST OFFENSE
WELSH, FLOYD WESLEY - TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
MOORE, KEITH ALLEN - VIOLATION OF PROTECTIVE ORDER UNDER THEPROTECTION FROM DOMESTIC ABUSE ACT
RABON, RUTHE KING - DISORDERLY CONDUCT
KNOX, LETREVIAS PARRIAS - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
PIETERSE, JONATHAN ALEXANDER - DRUG PARAPHERNALIA POSSESSION
LEE, JANE - Ordinance / Trespass, DISOBEYING A POLICE OFFICER, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, DISORDERLY CONDUCT, Ordinance / Public Possession of Open Containers
BULLINS, KENNETH ALAN - SHOPLIFTING UNDER $2,000
PRICE, JOSEPH ISRICK - CRIMINAL DOMESTIC VIOLENCE - 3RD OR SUB. OFFENSE
JAMES, WILLIS TERRELL - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, SHOPLIFTING UNDER $2,000, Ordinance / Loitering, RESISTING ARREST
SHACKLEFORD, ALEXANDER - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
PERRY, KEVIN ERICK - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE
CLEMENTS-SATCHELL, DAISEAN SHERRAY - Defrauding drug and alcohol screening tests; penalty.
POE, MARKUS ALLEN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
MARTINEZ ALVARENGA, ALBRIN EFRIN - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
VANDERHORST, CLARENCE - OPEN CONTAINER, DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
PRASATEK, JOHN RANDALL - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
RICHARDSON, THOMAS, JR. - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE, OPERATING UNINSURED VEHICLE
BYRD, MICHAEL SHAWN - SHOPLIFTING
LAMBERT, SHANNON HECKMAN - SHOPLIFTING UNDER $2,000
PRUITT, SHANNON DAISY - TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
EDWARDS, WANDNETTA - POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN 1 OZFIRST OFFENSE, OPEN CONTAINER
GILES, ALFONZO LAMONT - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
STEINBURG, HALEY CHRISTINE - TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, FUGITIVE
KELLY, ROBERT - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
GREENE, DIQIECE QUNELL - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE