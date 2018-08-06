Mugshots, August 6

JARRETT, JUNIOR LEE - SHOPLIFTING
BRANNING, JOHN WILLIAM - CRUELTY TO CHILDREN TORTURE, DEPRIVATION)
BROWN, AMANDA LEIGH - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
LINKER, JUSTIN BRYANT - POSS. OF NARC. IN SCH 1B),C), LSD &SCH II COCAINE) -1ST OFF AFTER 6/7/05)
WOOD, MARY ELIZABETH - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE
WALKER, SHAQUILLE DEONDRA - FAILURE TO APPEAR AFTER RELEASE FOR FELONY, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
MCKNIGHT, JOHN EDWARD - RESISTING ARREST
GRIFFIN, CARL ANTHONY - Ordinance / Trespass
THOMPSON, THOMAS BRADLEY - TRANSP ALCOHOL IN MTR VEH WITH SEAL BROKEN SEE 2287 FOR GENERAL VIOLATIONS), DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, DISCHARGING FIREARMS INTO A DWELLING, FELON IN POSSESSION OF A FIREARM, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR
LEE, BOBBY DANIEL - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
KEASLER, MARY SUE - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
FLENKE, RICHARD MICHAEL - SHOPLIFTING
FINCHER, CARL EDWARD - Ordinance / Public Possession of Open Containers
RUSCONI, JOSEPH CARL - SHOPLIFTING UNDER $2,000
HAGAN, ALISON CATHLEEN - DISORDERLY CONDUCT, DRINKING IN PUBLIC CONVEYANCE
MOSES, CAROLYN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
MCLEAN, DANIEL FRANK - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
WEBB, CHARLIE GRAY - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
HOLLIS, DERICK OWEN - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
LOPEZ-RAMIREZ, MIGUEL ANGEL - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
UNDERWOOD, MICHAEL LEON - Ordinance / Public Possession of Open Containers
LANGSTON, HANNAH LEWIS - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE