Mugshots, August 5

PERRITT, BILLY NEWMAN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, OPERATING UNINSURED VEHICLE, Vehicles required to be registered and licensed.
CARTER, KENNETH MICHAEL - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
LYNCH, BRIAN THOMAS - POSSESSION OF SCHEDULE IV DRUG,2ND OFFENSE
EDGE, GILBERT LEFINED - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
PERRITT, BILLY NEWMAN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
BELLAMY, ELDON LEE - Ordinance / Trespass
YOUNG, JEREMY KING - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF STOLEN PROPERTY
RAMIREZ, DANIEL KAELOB - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000, CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE, RECEIVING STOLEN GOODS, VALUE u003c$2000, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
SMITH, WILLIAM ADAM - BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT UNDER $2,000
ROBERTS, PAULA JEAN - DRINKING IN PUBLIC CONVEYANCE
KEEL, MARCUS ANTWON - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
WATSON, SAMANTHA NICOLE - RESISTING ARREST, DISORDERLY CONDUCT
DEWITT, MAURICE LORENZO - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
MICHAELIS, MATTHEW R. - VIOLATION OF CITY ORDINANCES, SHOPLIFTING UNDER $2,000
AVEVEDO, ISMAEL - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, DISORDERLY CONDUCT
LOWE, FLOYD JUNIOR - POSS. OF COCAINE, 1ST OFFENSE, MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCHED. II COCAINE)- 1ST OFF., POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE
HOWARD, HUNTER LEE - ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE, PURCHASE OF ALCOHOL BY A MINOR
MCDANIEL, BILLY JOE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, Ordinance / Public Possession of Open Containers
JOHNSON, JASON KELLY - OBTAINING SIGNATURE OR PROPERTY BY FALSE PRETENSES UNDER $2,000
ALLEN, NATALIE AMANDA - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
BOYER, AMY THERESA - FAILURE TO CHANGE ADDRESS/DL, OPERATING VEHICLE ON HIGHWAY WITHOUT REGISTRATION AND LICENSE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE
HERNANDEZ MATA, EDWIN DONALDO - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
RICHARDSON, MICHAEL - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, OPERATING UNINSURED VEHICLE, OPERATING VEHICLE ON HIGHWAY WITHOUT REGISTRATION AND LICENSE
WILLIAMS, SIERRA ELIZABETH - POSSESSION OF SCHEDULE IV DRUG,2ND OFFENSE, RESISTING ARREST
MORTON, DONALD AARON - OPERATING UNINSURED VEHICLE, FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATH - 1ST OFFENSE, IMPROPER PASSING, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, Vehicles required to be registered and licensed., RECKLESS DRIVING, ALTERING VEHICLE LICENSE, Ordinance / Noise, Specific Prohibition, HIT & RUN, DUTIES OF DRIVER INVOLVED IN ACCIDENT resulting in damage to attended vehicles., OPERATING VEHICLE ON HIGHWAY WITHOUT REGISTRATION AND LICENSE, DISREGARDING TRAFFIC SIGNAL
TEDDER, RONNIE DALE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
HASELDEN, JIMMY RONALD - PEDESTRIAN DRUNK
ISAIAH, MAURICE DELVON - DRIVING UNDER SUSPENSION
MCALISTER, MICHAEL LEE - DISORDERLY CONDUCT
DUTTON, ALLISON M. - Ordinance / Weapons - Discharge of Firearms, Slingshots, Air Rifles, Explosives, etc., ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
FRINKS, DAYTON CORONDA - FAILURE TO APPEAR, TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
ESCOBAR, RAMON RUFINO-LOPEZ - Driver’s license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL
LINKER, BRANDI LYNNE - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA
GALIMIDI, YOSSI - NO DRIVERS LICENSE
JOHNSON, MACY LYNN - UNLAWFUL USE OF LICENSE OR FRAUDULENT APPLICATION FOR LICENSE - 1ST OFFENSE, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
KELLEY, BENJAMIN TODD - DRIVING UNDER SUSPENSION
LACY, ROSHEM DEQUELLE - POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA
MIMMS, ROBERT EARLE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
LOGAN, RON MARKECE - POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA, RECEIVING STOLEN GOODS UNDER $2,000
CRESSELL, DANIEL EASON - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE