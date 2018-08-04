Mugshots, August 4

DOWLING, RAVEN NMN - UNLAWFUL USE OF TELEPHONE
WALKER, CHANDLER - CRIMINAL DOMESTIC VIOLENCE - 3RD OR SUB. OFFENSE
WILSON, JOHNNY ALSTON - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
LONG, WILBERT BRADFORD - OPERATING UNINSURED MOTOR VEHICLE - 2NDOFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE, FAILURE TO ACQUIRE VALID TAGS
STEWART, THOMAS RAY - SHOPLIFTING, THIRD AND SUBSEQUENT OFF., SHOPLIFTING UNDER $2,000, UNLAWFUL TO ADVERTISE, MANUFAC, POSSESS,SELL, ETC. PARAPHERNALIA CIVIL REMEDY), LITTERING , LESS THAN 15LBS OR 27 CUBICFEET IN VOLUME - 2ND OR SUB. OFFENSE
POORE, LAURIE LECUYER - IDENTITY FRAUD TO OBTAIN EMPLOYMENT OR AVOID DETECTION BY LAW ENFORCEMENT, POSS. OF COCAINE, 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
MARSH, WISDOM LARRY - CONTEMPT OF COURT
EADY, TERRENCE LAVALL - DRIVING UNDER SUSPENSION, OPERATING UNINSURED VEHICLE
HARRIS ELDERS, QUINTON TYLER - FAILURE TO CHANGE ADDRESS/DL, NO TAIL LIGHT/UNSAFE EQUIPMENT, DRIVING UNDER SUSPENSION
JACKSON, ZACOURIE GARRETT - DRIVING UNDER SUSPENSION
SWEETMAN, TARA MARIE - SHOPLIFTING UNDER $2,000
BROWN, JAVON TERRELL - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
GREEN, LEAH ANH - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
JOHNSON, MELISSA WILSON - SHOPLIFTING UNDER $2,000
FUHR, DWAINE RAYMOND - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
SWANN, DANIKA SHANTE - SPEEDING, OVER 15 BUT LESS THAN 25 MPHOVER THE SPEED LIMIT, DRIVING UNDER SUSPENSION
PICKETT, ROY BENJAMIN - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
TEDESCHI, ROMAN MICHAEL - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
ROBERTS, JAMES ALLEN - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
WARD, STEVEN LEE - SHOPLIFTING UNDER $2,000
TADIC, TOMISLAV NMN - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
BINGHAM, BIANCA MARIE - MDP,NARCOTIC DRUGS IN SCH IB)&C), LSD,AND SCH II COCAINE) - 1ST OFFENSE
RODRIGUEZ, EVICENCIO AROGON - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
VALLONE, ANTHONY JOSEPH - Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally
COOPER, ASHLEY ELIZABETH - GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT., SHOPLIFTING UNDER $2,000
FLOYD, TERRI FRANCIS - SHOPLIFTING, GRAND LARCENY $2,000 TO $10,000
RUNION, MARSHALL CHRISTOPHER - MALICIOUS INJURY TO ANIMALS, PERSONAL PROPERTY,INJURY VALUE $2,000 TO $10,000, BURGLARY NON - VIOLENT) AFTER JUNE 20, 1985) - SECOND DEGREE
DUNCAN, DENNIS GLEN - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE, SUPPORT, OBLIGATION TO SUPPORT SPOUSE AND CHILDREN
HOWARD, STACY WALTER - POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA, SHOPLIFTING UNDER $2,000
BONE, SHANNON LANE - LITTERING
TIANO, JESSE JAMES - MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCHED. II COCAINE)- 1ST OFF.
STEPHENS, JOHN WILLIAMS - FTC FRAUD VALUE u003e $500 IN SIX MONTH PERIOD, BY ACCEPTOR OF CARD E.G. STOREOWNER
BURNS, BRANDON VINCENT - ENTRY ON ANOTHER’S PASTURE OR OTHER LANDS AFTER NOTICE
HARRIS, BRADLY REX - NARCOTICS- BEING UNDER THE INFLUENCE OF, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE
WHITE, WILLIAM CORY - NARCOTICS- BEING UNDER THE INFLUENCE OF, ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
ISLEY, DAVID ELLIS - MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCHED. II COCAINE)- 1ST OFF.
CARTER, KENNETH MICHAEL - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
DRAYTON, TASAHN ROMIE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, SIMPLE POSESSION OF MARIJUANALESS THAN 28 GRAMS) 1ST OFFENSE
TROTMAN, MICHAEL ANTHONY - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 2ND DEGREE
GROSS, JOSEPH MICHAEL - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
WILLIAMS, KEMARION RESHADRE - FAILURE TO APPEAR
MORTON, CASEY ISAIAH - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
BROWN, TIMOTHY SHANNON - DISORDERLY CONDUCT
WILSON, CANDISE LEIGH - DISORDERLY CONDUCT
GRIER, MARQUET ANTHONY - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
LIBERTO, JOHN ANTHONY - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION