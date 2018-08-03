Mugshots, August 3

WHITE, JAMIE TERRY - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
VEREEN, KRISTY LYNN - FAILURE TO APPEAR, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT.
WHITE, DERON LEQRON - SPEEDING, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
BOTTOM, STEPHANIE RENEE - UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLESS PERSON BY LEGAL CUSTODIAN
LEE, SALETTA MARION - RECKLESS DRIVING, OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE
ROGERS, HERBERT PETREZ - FAILURE TO APPEAR
VANCLEVE, KEVIN JOHN - UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLESS PERSON BY LEGAL CUSTODIAN, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, FELON IN POSSESSION OF A FIREARM
BROWN, JAVON TERRELL - DOMESTIC VIOLENCE HIGH & AGGRAVATED NATURE
WILLIAMSON, CHASE DANIEL - FAILURE TO APPEAR
WINTERMOTE, BRANDON LEE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 2ND OFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, VIOLATION SEAT BELT LAW
OLENICK, TIMOTHY JOHN - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
MASSEY, MICHAEL ALAN - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
WILLIAMS, SHAHEEM DONEE - MALICIOUS INJURY TO ANIMALS, PERSONAL PROPERTY,INJURY VALUE $2,000 TO $10,000
STROMBERG, CHRISTOPHER JOHN - CONTEMPT OF COURT
TERRELL, JANET LORRAIN - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, OPERATING UNINSURED MOTOR VEHICLE - 3RDOR SUB. OFFENSE, POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN 1 OZFIRST OFFENSE, CARELESS OPERATION OF A MOTOR VEHICLE, POINTS
YOUNG, LARRY ROGERS - TELEPHONE/ UNLAWFUL COMMUNICATION
LIVINGSTON, TAVON MARQUEL - MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCHED. II COCAINE)- 1ST OFF., CONTRABAND, FURNISH. OR POSS., COUNTY OR MUNICIPAL PRISONS PROHIBITED
COFFMAN, ROBERT JAMES - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
HUBLAR, ELIJAH DYLAN - DRINKING IN PUBLIC CONVEYANCE, Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally
CABANAW, TERRY LEE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, HINDERING AND OBSTRUCTION LAW ENFORCEMENT
ROSENBLATT, KIMBERLY ANNE - DRIVING WITHOUT A LICENSE - 3RD OR SUBSEQUENT OFFENSE, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR AS REQUIRED BY UNIFORM TRAFFIC CITATION
WILLIAMSON, CHRISTOPER DEAN - DISORDERLY CONDUCT
HUBLAR, KATIE JO - DRINKING IN PUBLIC CONVEYANCE, DISORDERLY CONDUCT
OPALKA, JOSEPH SAMUEL - DRINKING IN PUBLIC CONVEYANCE, DISORDERLY CONDUCT
FERRARO, JUDITH LYNN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
CALDWELL, JEFFREY LEON - FAILURE TO APPEAR
BECK, BIANCA DELFIN - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
ANDERSON, LARRY FOSTER - SHOPLIFTING UNDER $2,000, SHOPLIFTING UNDER $2,000
FAEHR, DANIEL JOHN THOMAS - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 2ND OFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE, ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE, IMPROPER LANE CHANGE, TOO FAST FOR CONDITIONS
DE PAZ MORAN, WILSON NORIEL - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE
VARY, MICHELLE NICOLE - SOLICITATION, Ordinance / Trespass
JOHNSON, KENNETH - FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATH - 1ST OFFENSE, DRIVING COMMERCIAL MOTOR VEHICLE WITHOUT VALID LICENSE - 1ST OFFENSE
LOPEZ, RAUL AVELINO - Ordinance / Public Disorderly Conduct in Motor Vehicle, OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE, Driver’s license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL
ADAMS, SUZANNE DUDLEY - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
AVILA, FARAH LAUREN - OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTORVEHICLE, CHILD ENDANGERMENT, DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
MAZYCK, CONNIE A - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE