Mugshots, August 2

ADCOCK, CHRISTINA LYNN - ACCESSORY AFTER THE FACT TO FELONY F
FOSTER, DANIEL ALLEN - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, MALICIOUS INJ. TO ANIMALS, PERSONAL PROP., VALUE OVER $1,000 BUT LESS THAN $5000, DOMESTIC VIOLENCE 1ST DEGREE
WILLIAMS, VICKIE LILLIAN - CRUELTY TO CHILDREN TORTURE, DEPRIVATION), SIMPLE POSESSION OF MARIJUANALESS THAN 28 GRAMS) 1ST OFFENSE
BROWN, KENNETH SHAWN - OBTAINING SIGNATURE OR PROPERTY BY FALSE PRETENSES UNDER $2,000, POSS. L/T ONE GRAM ICE, CRANK, OR CRACKCOCAINE-1ST OFFENSE PRIOR 6/7/05), BURGLARY NON - VIOLENT) AFTER JUNE 20, 1985) - SECOND DEGREE
HUGGINS-BEVIL, SANDRA LYNN - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
BAUGH, DAVID MICHAEL - DUI
ALLEN, JOSHUA EARL - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
ALSTON, JAMES ANTHONY - FTC FRAUD VALUE u003e $500 IN SIX MONTH PERIOD, BY ACCEPTOR OF CARD E.G. STOREOWNER, FTC FRAUD VALUE u003e $500 IN SIX MONTH PERIOD, BY ACCEPTOR OF CARD E.G. STOREOWNER, FTC FRAUD VALUE u003e $500 IN SIX MONTH PERIOD, BY ACCEPTOR OF CARD E.G. STOREOWNER, FTC FRAUD VALUE u003e $500 IN SIX MONTH PERIOD, BY ACCEPTOR OF CARD E.G. STOREOWNER, FTC FRAUD VALUE u003e $500 IN SIX MONTH PERIOD, BY ACCEPTOR OF CARD E.G. STOREOWNER, FTC FRAUD VALUE u003e $500 IN SIX MONTH PERIOD, BY ACCEPTOR OF CARD E.G. STOREOWNER, FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD VALUEu003e$500 IN 6 MONTH PERIOD, BY CARDHOLDER
CORTES, MONTE CARLO - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
ROGERS, KENDALL LEE - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
KELLER, THOMAS RICHARD - GRAND LARCENY $2,000 TO $10,000
OSHEA, JOHN JOSEPH - DRIVING UNDER SUSPENSION
MCFALLS, DUSTIN ROSS - ATTEMPTED MURDER
MCFALLS, CHAD LEE - FUGITIVE, POSS. OF COCAINE, 1ST OFFENSE, ATTEMPTED MURDER
DIETRICH, HENRY JOHN - DISORDERLY CONDUCT
JACKSON, CALLEY JACK - PEDESTRIAN DRUNK
WALTER, JAMES ALLEN - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
MELVIN, EMANUEL TAYSEAN - BREAKING INTO MOTOR VEHICLE OR TANKS, PUMPS, WHERE FUEL, LUBRICANTS STORED, BURGLARY VIOLENT) AFTER JUNE 20, 1985) - SECOND DEGREE, SALE OR DELIVERY OF PISTOL TO, AND POSSESSION BY, CERTAIN PERSONS UNLAWFUL
LINK, FALLON ANN - GRAND LARCENY $10,000 OR MORE
SNYDER, ROBIN BOLICK - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
SMITH, RICHARD JAMES - UNLAWFUL USE OF THE TELEPHONE, FAILING TO HANG UP
GRANT, MAURICE JAVON - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, MFG, DIST. ETC ICE, CRANK, CRACK COCAINE3RD & SUB AFTER 6/7/05), HEROIN, MORPH.,ETC., TRAFFICK IN ILLEGALDRUGS, 14G OR MORE, BUT LESS THAN 28G, MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCH.II COCAINE)-3RD OR SUB OFF
DOWLS, CHEYENNE MEGAN - POINTING AND PRESENTING FIREARMS AT A PERSON
SURETTE, PHILLIP JOHN - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
RENDON, CHRISTOPHER ALLEN - BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT,VALUE OVER $1,000 UP TO $5000
LIQUORI, JOANNE NMN - MALICIOUS INJURY TO ANIMALS, PERSONAL PROPERTY,INJURY VALUE $2,000 TO $10,000
MCCLAIN, GEORGE FREDRICK - FORGERY LESS THAN 10,000, FORGERY LESS THAN 10,000
BOHANNON, JARED EVAN - UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL
CLARK, CHARLES RANDOLPH - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
STANCHAK, PAUL NICHOLAS - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
DOBBS, STEPHEN MICHAEL - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
VICKERY, BRADY COTTEN - DISORDERLY CONDUCT
GREENE, PATRICK MARQUETTE - MALICIOUS INJURY TO PERSONAL PROPERTY, VALUE $2000 OR LESS
CALHOUN, WADE PAUL - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
MCEVOY, GARY - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATH - 1ST OFFENSE
BROWN, BETTY JOHNSON - WEAPONS/CARRY IN RESTRICTED PLACES
VICKERY, DARRIN KEITH - DISORDERLY CONDUCT
VICKERY, JAYME KRISTOFER - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
SELDON, LAMONT HARRY - FAILURE TO APPEAR
BELLAMY, PAMELA DENISE - MALICIOUS INJURY DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS
SHERMAN, ROBERT WILLIAM - Ordinance / Open Container of Alcoholic Liquor, Beer or Wine on Beaches Prohibited, LOITERING
GREGG, SYLVESTER NMN - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
DAVIS, GREGORY DILLON - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
MARSHALL, HUNTER REECE - POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN 1 OZFIRST OFFENSE
ROGERS, HALEY ROSE - UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLESS PERSON BY LEGAL CUSTODIAN
FRENCH, LAVITRA MARTINA - TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
BELL, PHILIP WATTS - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
RUGALA, RAVEN CHANEL - FORGERY LESS THAN 10,000, FORGERY LESS THAN 10,000, FORGERY LESS THAN 10,000
WRIGHT, TAIQUANA NASHAY - FINANCIAL IDENTITY FRAUD, FINANCIAL IDENTITY FRAUD, FINANCIAL IDENTITY FRAUD
LEE, SALETTA MARION - RECKLESS DRIVING, OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE
BROWN, JAVON TERRELL - DOMESTIC VIOLENCE HIGH & AGGRAVATED NATURE
WHITE, DERON LEQRON - SPEEDING, DRIVING UNDER SUSPENSION, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
VANCLEVE, KEVIN JOHN - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
VEREEN, KRISTY LYNN - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT., FAILURE TO APPEAR