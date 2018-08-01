Mugshots, August 1

HEMPEL, ERIC WADE - BREAKING INTO MOTOR VEHICLE OR TANKS, PUMPS, WHERE FUEL, LUBRICANTS STORED, PETIT LARCENY, OBTAINING SIGNATURE OR PROPERTY BY FALSE PRETENSES UNDER $2,000
CORE, DOUGLAS Q - OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE
GODBOLT, FELICA SHAWNTA - BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT UNDER $2,000
MCCASKILL, GILBERT LAWANN - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
GRANT, HENRY - CSC WITH A MINOR 11 - 14 YEARS OF AGE 2ND DEGREE, CSC WITH A MINOR 11 - 14 YEARS OF AGE 2ND DEGREE, CSC WITH A MINOR 11 - 14 YEARS OF AGE 2ND DEGREE, CSC WITH A MINOR 11 - 14 YEARS OF AGE 2ND DEGREE, CSC WITH A MINOR 11 - 14 YEARS OF AGE 2ND DEGREE
BELLAMY, DAIQUAN TYLEEKE - UNLAWFUL POSS/OPERATION OF SLOT, VIDEO,VENDING MACHIN OR GAMBLING DEVICE, UNLAWFUL POSS/OPERATION OF SLOT, VIDEO,VENDING MACHIN OR GAMBLING DEVICE, UNLAWFUL POSS/OPERATION OF SLOT, VIDEO,VENDING MACHIN OR GAMBLING DEVICE, OPERATING A GAMING HOUSE, SALE OR DELIVERY OF PISTOL TO, AND POSSESSION BY, CERTAIN PERSONS UNLAWFUL, BEER AND WINE PURCHASE, CONSUMPTION, OR POSSESSION BY A MINOR
STEPHENS, RYAN BRANDON - DISORDERLY CONDUCT
WEICKSEL, RURIK ALEXANDER - FORGERY LESS THAN 10,000, FORGERY LESS THAN 10,000
MCCLELLAN, MARVIN NMN - SHOPLIFTING, THIRD AND SUBSEQUENT OFF.
DURHAM, AUTUMN LEA - FAILURE TO APPEAR
JACKSON, DANNY RICKY - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE, OPERATING UNINSURED VEHICLE, Vehicles required to be registered and licensed.
FOXWORTH, WILLIAM PENN - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
WALTER, JAMES ALLEN - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
ODOM, TANYA - GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT., FAILURE TO APPEAR
THOMPSON, WILLIE JAMES - BURGLARY NON - VIOLENT) AFTER JUNE 20, 1985) - SECOND DEGREE
TOU, YACOP PRONG - RESISTING ARREST
ANDERSEN, GERALD THOMAS - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
SCHMIDT, ALEANA MARIE - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
BELLAMY, NELSON SIMON - OBTAIN SIGNATURE OR PROP. UNDER FALSE PRETENSES, VALUE $5,000 OR MORE
JOHNSON, PHILLIP JAMAL - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE, MALICIOUS INJURY TO ANIMALS, PERSONAL PROPERTY,INJURY VALUE $2,000 TO $10,000
BROWN, AARON LEONARD - ATTEMPTED MURDER, POSS. WEAPON DURING VIOL. CRIME, IF NOTALSO SENT. TO LIFE W/O PAROLE OR DEATH
HEYWARD, LOUIS - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
MCCRACKEN, WESLEY TODD - POSS LESS THAN ONE GRAM OF ICE,CRANK,OR CRACK COCAINE-1ST OFF AFTER 6/7/05)
MORRISON, DUSTIN SHAUN - RECKLESS DRIVING
TOTH, CHRISTOPHER MICHAEL - HIT & RUN, DUTIES OF DRIVER INVOLVED IN ACCIDENT resulting in damage to attended vehicles.
BELLAMY, ELDON LEE - TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
BURROUGHS, KEISHA ELIZABETH - DRIVING UNDER SUSPENSION, OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE, POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA
MORGAN, SHELDON RAJHORN - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, FORGERY LESS THAN 10,000
CARTER, SHAWN CHRISTOPHER - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
SIMMONS, STEVE OLIVER - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
GARNER, PAUL KENTRELL - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE, OPERATING VEHICLE ON HIGHWAY WITHOUT REGISTRATION AND LICENSE