Mugshots, July 31

DALRYMPLE, RYAN - SHOPLIFTING UNDER $2,000, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
EDWARDS, COREY NICOLE - SHOPLIFTING UNDER $2,000
HICKS, RYAN MAXWELL - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
HEMINGWAY, CURTIS MONT - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
MORRIS, FRANKLIN ANTOINE - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, LOITERING
MCELGUM, SASHA MONIQUE - RECEIVING STOLEN GOODS $2,000 OR LESS
BAUCUM, KAREEM HASSAN - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
BUTLER, VONE CECILE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, POSSESSION OF STOLEN PROPERTY
HORBERG, JUDY LYNN SVAY - GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT.
GARRETT, ANTHONY CLARK - Ordinance / Trespass
AYARS, JASON CHRISTOPHER - TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
REDICK, JAMES EARL - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
SOUTHALL, JUSTIN KEITH - Ordinance / Sleeping in Motor Vehicle, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
BRANHAM, MICHAEL DENNIS - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
STURMAN, TERRY LEE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
CAMPBELL, JOHN LOGAN - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
KEITH, DERRICK MAURICE - SHOPLIFTING UNDER $2,000
FREEMAN, DESTINY NAUTICIA - ILL TREATMENT OF ANIMALS, IN GENERAL, TORTURE, ILL TREATMENT OF ANIMALS, IN GENERAL, TORTURE, ILL TREATMENT OF ANIMALS, IN GENERAL, TORTURE, ILL TREATMENT OF ANIMALS, IN GENERAL, TORTURE, ILL TREATMENT OF ANIMALS, IN GENERAL, TORTURE, ILL TREATMENT OF ANIMALS, IN GENERAL, TORTURE, ILL TREATMENT OF ANIMALS, IN GENERAL, TORTURE, ILL TREATMENT OF ANIMALS, IN GENERAL, TORTURE, ILL TREATMENT OF ANIMALS, IN GENERAL, TORTURE, ILL TREATMENT OF ANIMALS, IN GENERAL, TORTURE, ILL TREATMENT OF ANIMALS, IN GENERAL, TORTURE
MONTGOMERY GULLY, DESTINY CHARMAINE - GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT.
NELSON, MICHAEL DONTE - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000, FAILURE TO APPEAR
CARTRETTE, BERT MINTON - CRUELTY TO CHILDREN TORTURE, DEPRIVATION)
FREEMAN, PETER MAURICE - ILL TREATMENT OF ANIMALS, IN GENERAL, OVERWORKING - 2ND OFFENSE, ILL TREATMENT OF ANIMALS, IN GENERAL, OVERWORKING - 2ND OFFENSE, ILL TREATMENT OF ANIMALS, IN GENERAL, OVERWORKING - 2ND OFFENSE, ILL TREATMENT OF ANIMALS, IN GENERAL, OVERWORKING - 2ND OFFENSE, ILL TREATMENT OF ANIMALS, IN GENERAL, OVERWORKING - 2ND OFFENSE, ILL TREATMENT OF ANIMALS, IN GENERAL, OVERWORKING - 2ND OFFENSE, ILL TREATMENT OF ANIMALS, IN GENERAL, OVERWORKING - 2ND OFFENSE, ILL TREATMENT OF ANIMALS, IN GENERAL, OVERWORKING - 2ND OFFENSE, ILL TREATMENT OF ANIMALS, IN GENERAL, OVERWORKING - 2ND OFFENSE, ILL TREATMENT OF ANIMALS, IN GENERAL, OVERWORKING - 2ND OFFENSE, ILL TREATMENT OF ANIMALS, IN GENERAL, OVERWORKING - 2ND OFFENSE
WINBURN, CALEB NICHOLAS - OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE, Use of license plate on vehicle other than vehicle for which plate was issued., DRIVING UNDER THE INFLUENCE
HORNER, SCOTT ALAN - FUGITIVE, DRINKING IN PUBLIC CONVEYANCE, CRIMINALLY RECEIVING GOODS AND SERVICES FRAUDULENTLY OBTAINED, CRIMINALLY RECEIVING GOODS AND SERVICES FRAUDULENTLY OBTAINED, CRIMINALLY RECEIVING GOODS AND SERVICES FRAUDULENTLY OBTAINED, CRIMINALLY RECEIVING GOODS AND SERVICES FRAUDULENTLY OBTAINED
HORACE, SUSAN MARIE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, FAILURE TO YIELD RIGHT OF WAY TOAPPROACHING VEHICLE
BRYANT, MELISHA - OBTAINING GOODS BY FALSE PRETENSES,THIRD AND SUBSEQ. OFFENSE
RUSSO, LEONORA ANN - TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
WARTH, TINA MARIE - SOLICITATION
STEVENS, PATRICK REID - SHOPLIFTING UNDER $2,000
GROSS, STEPHANIE LYNN - DRIVING UNDER SUSPENSION, FAILURE TO YIELD RIGHT OF WAY ON LEFTTURN
OBRIEN, HAILEY JEAN - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
TUCKER, CARL ANTHONY - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
JONES, JAMES ALBERT - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
MEREDITH, DANIEL DEAN - GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT., DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE
PFEIFFER, DANIEL REEVES - FORGERY LESS THAN 10,000
MANICK, KERMIT - FAILURE TO APPEAR
WHITE, DWAYNE EDWARD - Ordinance / Sleeping in Motor Vehicle, POSSESSION OF A STOLEN VEHICLE UNDER $2,000, CONTRIBUTING TO THE DELINQUENCY OF A MINOR
ICE, TRISTEN NICHOLE - OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE, SIMPLE POSESSION OF MARIJUANALESS THAN 28 GRAMS) 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE
BELLAMY, REGINA LYNN - FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR
FULTON, KAYLEE ANN - OPEN CONTAINER, MINOR IN POSSESSION OF ALCOHOL
SPOTFORD, DELORIS LYNETTE - OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE, Ordinance / Weapons - Carrying Concealed or Unconcealed Weapon