Mugshots, July 30

MILLER, CODY EUGENE - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, POSS. OF COCAINE, 1ST OFFENSE
STELL, ZACHARY KANE - ARSON FIRST DEGREE, MURDER, MURDER
HAYES, RAYMOND JOSEPH - RACING ON A PUBLIC ROAD, RESISTING ARREST, DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
MCKEE, JAMES THOMAS - TRANSP. IN VEHICLE W/SEAL BROKEN, OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, RESISTING ARREST, RECEIVING STOLEN GOODS $2,000 OR LESS, POSS., CONCEAL, SELL., OR DISPOSE OF STOLEN VEHICLE, VALUE $5,000 OR MORE
WILLIAMS, ENRICO PAUL ANTHONY - BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT UNDER $2,000, SHOPLIFTING UNDER $2,000, SHOPLIFTING UNDER $2,000
HERNANDEZ, SAUL CHAVEZ - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
SANCHEZ, ISABEL PANSO - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 2ND OFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTORVEHICLE
ROGERS, NATHAN LEAL - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE, RECEIVING STOLEN GOODS, VALUE u003c$2000, DRUG PARAPHERNALIA POSSESSION
BLACKMON, CHAD LEE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 2ND OFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
BELLAMY, DENNIS LENN - GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT.
PIERCE, ANTONIO TERRELL - GRAND LARCENY $10,000 OR MORE, UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL, SALE OR DELIVERY OF PISTOL TO, AND POSSESSION BY, CERTAIN PERSONS UNLAWFUL
SCRUGGS, LELAND WESLEY - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, DRIVING ON SIDEWALK OR BICYCLE PATH PROHIBITED, SPEEDING, OVER 15 BUT LESS THAN 25 MPHOVER THE SPEED LIMIT, OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE
PRINCE BENTON, LUKAS NOAH - SALE OR DELIVERY OF PISTOL TO, AND POSSESSION BY, CERTAIN PERSONS UNLAWFUL, UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL
BUFFKIN, WESTON CHASE - Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally
MCELVEEN, MARVIN - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, Ordinance / Trespass
BRUNSON, FREDERICK LEONARD - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
CHARLES, CHRISTOPHER ANTHONY - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
ATWELL, WILLIAM TIMOTHY - DISORDERLY CONDUCT
LOWTHER, CHARLES BRADLEY - POSSESSION OF STOLEN PROPERTY