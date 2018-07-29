Mugshots, July 29

LING, WILLIAM FRANCIS III - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE
HUTCHINGS, CHRISTOPHER BENJAMIN - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, UNLAWFUL TO ADVERTISE, MANUFAC, POSSESS,SELL, ETC. PARAPHERNALIA CIVIL REMEDY)
SMALL, KENNETH WAYNE - PEDESTRIAN DRUNK
HUTCHINGS, JENNIFER ANN - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, UNLAWFUL TO ADVERTISE, MANUFAC, POSSESS,SELL, ETC. PARAPHERNALIA CIVIL REMEDY), OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE
LING, ANGELA KING - POSSESSION OF MARIJUANA MORE THAN AN OUNCE 28 GRAMS)
FAILE, MICHAEL WIXTED - MURDER, MURDER
WREN, JAIMIE ELISE - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
WARD, SAMUEL JAMES - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
HANEY, BLAKE ANTHONY - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
JONES, DOUGLAS ALAN - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
COOPER, DAVID W - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
KATHKE, JOSH THOMAS - NO DL IN POSSESSION, FAILURE TO MAINTAIN PROOF OF INSURANCE, FAILURE TO SIGN REGISTRATION CARD, DRIVING UNDER THE INFLUENCE
BUTLER, CHELSEA LYNN - SHOPLIFTING UNDER $2,000
SURETTE, PHILLIP JOHN - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
HARDEE, CHASITY LYNN - GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT., BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
EICHENBERGER, ZACKERY GEORDON - FAILURE TO APPEAR
WYNN, CHARLES CLARENCE - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
WRIGHT, AARON LEWIS - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
OLMOS XICHIHUA, CANDIDO - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, Driver’s license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL
HIPP, COLLIN RAY - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE
GEDDINGS, ROBERT ARNOLD - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, UNINSURED VEHICLE
COLLINS, CHRISTOPHER LANCE - POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE, UNLAWFUL TURNING,TURNING FROM WRONG LANEOR IMPROPER SIGNAL, TRANSP. IN VEHICLE W/SEAL BROKEN, DRIVING UNDER THE INFLUENCE
DAHLKE, JAMES CHARLES - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, TRANSP. IN VEHICLE W/SEAL BROKEN
PHIPPS, MICHAEL BRADLEY - POSS. OF COCAINE, 1ST OFFENSE
WADZINSKI, JOHN TYLER - SHOPLIFTING UNDER $2,000, SHOPLIFTING UNDER $2,000
COOK, DAVID LEE - POSS. OF NARC. IN SCHEDULE IB),C),LSD& SCHEDULE II COCAINE)- 2ND OFFENSE, ARSON - FIRST DEGREE, MURDER, MURDER
SIMERALE, ANTHONY - POSS. OF COCAINE, 1ST OFFENSE
MALINSKI, JEFFERY SCOTT - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
CUTRELL, JUSTIN LEGRANDE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
BENNETT, TEARANENA RENEE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTORVEHICLE, OPERATING UNINSURED MOTOR VEHICLE - 1STOFFENSE
COLLINS, JOHN WESLEY - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE, TRANSP. IN VEHICLE W/SEAL BROKEN, FAILURE TO CHANGE ADDRESS/DL
FLANAGEN, DONTE JERMAINE - FUGITIVE
ORE, JOHNNY WILLIAM - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
NORBY, AMBER NOELLE - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, PEDESTRIAN DRUNK
XANTHOS, NICHOLAS - RECKLESS HOMICIDE, DEATH RESULTS WITHINONE YEAR, CAUSED BY INJURY FROM VEHICLE
HARRELSON, ANGELA ROSE - FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE, DRIVING UNDER SUSPENSION, OPERATING OR PERMITTING OPERATION OF UNLAWFULLY REGISTERED AND LICENSED VEHICLE, OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTORVEHICLE, OPERATING UNINSURED MOTOR VEHICLE - 1STOFFENSE, VIOLATION SEAT BELT LAW, FAILURE TO CHANGE ADDRESS/DL, FAIL. TO RETURN DRIVER’S LIC. AFTER NOTICE OF SUSP., CANCELLATION OR REVOCATION
PASTRANA-PEREZ, JOSE SALOME - NO DRIVER’S LICENSE, RECKLESS DRIVING
ROBERTS, MICHAEL DOCK - POSS. L/T ONE GRAM ICE, CRANK, OR CRACKCOCAINE-1ST OFFENSE PRIOR 6/7/05)
CARRIGAN, TINA MICHELLE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
WILLIAMS, RAHEEM TYREZ - POSS. L/T ONE GRAM ICE, CRANK, OR CRACKCOCAINE-1ST OFFENSE PRIOR 6/7/05), SALE OR DELIVERY OF PISTOL TO, AND POSSESSION BY, CERTAIN PERSONS UNLAWFUL, SALE OR DELIVERY OF PISTOL TO, AND POSSESSION BY, CERTAIN PERSONS UNLAWFUL, UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL, UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL, SIMPLE POSESSION OF MARIJUANALESS THAN 28 GRAMS) 1ST OFFENSE
STANLEY, DON ERICK - POSS. L/T ONE GRAM ICE, CRANK, OR CRACKCOCAINE-1ST OFFENSE PRIOR 6/7/05)
ELINE, KENNETH DALE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
SMITH, SABRIAN DANIELLE - DISORDERLY CONDUCT, DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
WOMACH, CHRISTOPHER LEE - SHOPLIFTING UNDER $2,000
WASHINGTON, LATISHA JEANEAIL - DISORDERLY CONDUCT
BROWN, SHANNON CHRISTOPHER - CRIMINAL DOMESTIC VIOLENCE -2NDOFFENSE, CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
WILLIAMS, KELLY LEE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE, SIMPLE POSESSION OF MARIJUANALESS THAN 28 GRAMS) 1ST OFFENSE
GREEN, WALTER GEOFFREY DILLON - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
BLYTHE, SCOTT LAMONT - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
MEADOWS, SARAH NICOLE - BURGLARY NON - VIOLENT) AFTER JUNE 20, 1985) - SECOND DEGREE
MEDLIN, JASON CYLE - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 2ND DEGREE, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
GOUDE, DAVID BRUCE - SHOPLIFTING UNDER $2,000
LEE, ROBERT BRYAN - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
GOUNEV, IVAN LUBOMIROV - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
WRIGHT, BRANDY LEE - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
EVANS, RYAN LEGRANDE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATH - 1ST OFFENSE
CHANDLER, WILLIE JAMES - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
BROWN, DONTRAIL CORNELIUS - SHOPLIFTING UNDER $2,000
RANDONE, MICHAEL JOSEPH - FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE, GRAND LARCENY $2,000 TO $10,000