Mugshots, July 28

LUULOA-PHILLEY, KELSEY ANN - RECKLESS DRIVING, OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE
JOHNSON, NATHANIEL - SHOPLIFTING/ENHANCEMENT FOR 3RD OR SUBS.OFFENSE VALUE $1,000 - $5,000
NELSON, ROBERT LAMONT - FAILURE TO APPEAR
JACOBS, MARCUS - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
ATKINSON, JASON LEWIS - FAILURE TO APPEAR AFTER RELEASE FOR FELONY, BURGLARY AFTER JUNE 20, 1985) - THIRD DEGREE - 1ST OFFENSE
ANDERSON, DERRICK - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
BETHEA, FREDERICK MCDONALD - SHOPLIFTING UNDER $2,000
BAKER, AMY CATHERINE - Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, Ordinance / Public Possession of Open Containers
KING, DAVID KYON - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
PEARSON, JONATHAN TYRONE - RECEIVING STOLEN GOODS $2,000 OR LESS, RECKLESS DRIVING, PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
GOODNOUGH, CARLA VANDEWARK - FAILURE TO APPEAR
FORD, MICHAEL CHRISTOPHER - UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLESS PERSON BY LEGAL CUSTODIAN
SANGER, RICHARD FRANCIS - DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE
HANCOCK, VANN WARREN - POSSESSION OF HEROIN, FIRST OFFENSE
SPIVEY, HOUSTON WAYNE - UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL
EDDINGER, CALEB THOMAS - POSSESSION OF SCHEDULE IV DRUG1ST OFFENSE
ALLEN, JESSE EUGENE - CONTEMPT OF COURT
HORAN, KAITLYN NOEL - FAILURE TO APPEAR
GRAY, KARL LEWIS - UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLESS PERSON BY LEGAL CUSTODIAN
SOTZSKY, JOSHUA ZENI - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
GOUDE, VERNON DAVID - POSS. OF NARC. IN SCHEDULE IB),C),LSD& SCHEDULE II COCAINE)- 1ST OFFENSE, BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT UNDER $2,000
PELTON, ERIC JOHN - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
REED, KAYLA PATRICE - POSS LESS THAN ONE GRAM OF ICE,CRANK,OR CRACK COCAINE-1ST OFF AFTER 6/7/05)
BERMEJO, DIEGO MATIAS - CARE AND TREATMENT
MOOSE, JOHN STEWART - TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
BLACK, JACQUELINE SHERONDA - CONTEMPT OF COURT
WHITE, HEATHER GALE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
WRIGHT, JEMAINE NMN - FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR
PEREZ, RUBEN DIAZ - NO SC DL
HOUSAND, TANYA MELISSA - FAILURE TO APPEAR
WATTS, ERIC GEORGE - OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
PRUINTON, KENNETH LEROY - FUGITIVE
LEWIS-BROWN, JOSHUA ANTHONY - FAIL TO STOP FOR BLUE LIGHT, GRAND LARCENY $10,000 OR MORE
BOSLEY, DONALD - TRESPASSING
LEWIS-PAIGE, FATEEM CAREEM - VIOLATION OF PROBATION
FORSYTHE, TARA MELISSA - MANUFACTURE, POSSESSION OF OTHER SUB. IN SCH. I,II,III W.I.T.D. - 2ND OFFENSE, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR
CLARK, LISA MARIE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
FORSYTHE, TIFFANY MARIE - MANUFACTURE, POSSESSION OF OTHER SUB. IN SCH. I,II,III W.I.T.D. - 2ND OFFENSE
FOWLER, JENNY LOGAN - DISCHARGING FIREARMS INTO A DWELLING, SALE OR DELIVERY OF PISTOL TO, AND POSSESSION BY, CERTAIN PERSONS UNLAWFUL, UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL, POSS. OF NARC. IN SCH 1B),C), LSD &SCH II COCAINE) -1ST OFF AFTER 6/7/05)
POST, FLORENTINA - DRIVING WITH AN UNLAWFUL ALCOHOLCONCENTRATION
BIDDLE, ANTHONY ANDREW - MALICIOUS INJURY DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS, TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
ALCANTE, GAD MAYA - OPERATING UNINSURED VEHICLE
ACOSTA, OSMEL - OPERATING UNINSURED VEHICLE, Driver’s license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL, Vehicles required to be registered and licensed.
WALL, BRIAN AUSTIN - Driver’s license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL, POSS. OF NARC. IN SCH 1B),C), LSD &SCH II COCAINE) -1ST OFF AFTER 6/7/05)
WIDENER, NATHAN NORMAN - TRANSP. IN VEHICLE W/SEAL BROKEN, DRIVING UNDER THE INFLUENCE
HARTLEY, JAMES VERNON - RECEIVING STOLEN GOODS, VALUE u003c$2000
STEPHENS, JOHN WILLIAMS - MANUFACTURING/POSS. SCH. I,II,III OR FLUNITRAZEPAM OR ANALOGUE W.I.T.D. 1STOF
TINDAL, BRANDON DALE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, OPERATING VEHICLE ON HIGHWAY WITHOUT REGISTRATION AND LICENSE
TAYLOR, BRIDGET MARIE - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, POSS. OF NARC. IN SCH 1B),C), LSD &SCH II COCAINE) -1ST OFF AFTER 6/7/05), POSS. OF NARC. IN SCH 1B),C), LSD &SCH II COCAINE) -1ST OFF AFTER 6/7/05)
PHELPS, CHRISTOPHER LEE - FUGITIVE
MARTIN, KENNETH RAY - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
WADZINSKI, JOHN TYLER - SHOPLIFTING UNDER $2,000, SHOPLIFTING UNDER $2,000
MALINSKI, JEFFERY SCOTT - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
BENNETT, TEARANENA RENEE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTORVEHICLE, OPERATING UNINSURED MOTOR VEHICLE - 1STOFFENSE
ORE, JOHNNY WILLIAM - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
COLLINS, CHRISTOPHER LANCE - UNLAWFUL TURNING,TURNING FROM WRONG LANEOR IMPROPER SIGNAL, TRANSP. IN VEHICLE W/SEAL BROKEN, DRIVING UNDER THE INFLUENCE
DAHLKE, JAMES CHARLES - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, TRANSP. IN VEHICLE W/SEAL BROKEN
CUTRELL, JUSTIN LEGRANDE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION