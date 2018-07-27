Mugshots, July 27

WILLIAMS, AARON DONALD - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, USE OF 911 NUMBER UNLAWFULLY
PIGG, TREVOR JAE - POSSESSION OF FIREARMS & AMMUNITION, MANF., DIST., ETC OF METHAMPHETAMINE ORCOCAINE BASE - 1ST OFF AFTER 6/7/05)
CARR, JOHN FRANK - SHOPLIFTING UNDER $2,000
SUTTON, BRANDON DALE - FAILURE TO APPEAR
WILLIS, FLOYD THOMAS - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
BUSBEE, ANDRE NMN - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
WILLIAMS, DARRELL LEE - FAILURE TO APPEAR
MARTIN, CHARLES FRANCIS - SHOPLIFTING UNDER $2,000
STROUD, LISA RENEE JOHNSON - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, PEDESTRIAN DRUNK
DONLEY, RICHARD JEROME - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE, SHOPLIFTING UNDER $2,000
WELLER, ERIKA NICOLE - COMMON LAW ROBBERY, STRONG ARM ROBBERY
BARNARD, JAMES W. - CRIMINAL SEXUAL CONDUCT WITH A MINOR 3RD degree, VICTIM UNDER 16 YEARS & ACTOR OVER 14)
BRITTON, CLEVELAND JAMES - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
TREVATHEN, HEATHER NICOLE - MDP,NARCOTIC DRUGS IN SCH IB)&C), LSD,AND SCH II COCAINE) - 1ST OFFENSE
TEFFNER, KAREN M. - SHOPLIFTING UNDER $2,000
MULRAIN, FELCIA MARIE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
FRASIER, JOHN GROVER - OBTAIN SIGNATURE OR PROP. UNDER FALSE PRETENSES, VALUE $1,000 OR LESS
MCDERMOTT, MICHAEL SCOTT - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
HORSTMAN, BRENDAN LEE - OBTAINING SIGNATURE OR PROPERTY BY FALSE PRETENSES UNDER $2,000
HOLT, PAUL HAROLD - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
BASLE, NICHOLAS SHAWN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, FUGITIVE
GATHINGS, ASHLEY BROOKE - SHOPLIFTING UNDER $2,000
BIELYTSKA, ZHANNA - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
BONE, WHITNEY CATHERINE - SHOPLIFTING, VALUE $1,000 OR LESS, CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
TERRELL, ERIN CATHERINE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
YBARRA, GREGORY - Ordinance / Resisting Arrest; Interference with Official in the Performance of Duty; Threatening an Official in Performance of Duty; Giving False Name and Address, POSSESSION OF MARIJUANA MORE THAN AN OUNCE 28 GRAMS)
BURKE, RITA MARY DELIA - CHILD PASSENGER RESTRAINT VIOLATION, CHILD PASSENGER RESTRAINT VIOLATION
GAUSE, BRIEANNA RAMEISHA - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
VANDERGRIFF, KRISTEN CARINE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
POUCHIE, KHEON JEVON - FAILURE TO APPEAR, MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCH.II COCAINE)-3RD OR SUB OFF, VIOLATION OF PROBATION
REDDING, JESSE ALLEN - RESISTING ARREST, TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE, LARCENY UNDER $2,000
REED, JALIL MUNIR - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, DISORDERLY CONDUCT, DRUG PARAPHERNALIA
KING, DAVID KYON - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
CLARK, LISA MARIE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
HARTLEY, JAMES VERNON - RECEIVING STOLEN GOODS, VALUE u003c$2000
POST, FLORENTINA - DRIVING WITH AN UNLAWFUL ALCOHOLCONCENTRATION
ALCANTE, GAD MAYA - OPERATING UNINSURED VEHICLE
ACOSTA, OSMEL - OPERATING UNINSURED VEHICLE, Driver’s license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL, Vehicles required to be registered and licensed.
WALL, BRIAN AUSTIN - Driver’s license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL
TAYLOR, BRIDGET MARIE - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
PEREZ, RUBEN DIAZ - NO SC DL
GRAY, KARL LEWIS - UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLESS PERSON BY LEGAL CUSTODIAN
TINDAL, BRANDON DALE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, OPERATING VEHICLE ON HIGHWAY WITHOUT REGISTRATION AND LICENSE