Mugshots, July 26

ADKINS, SHANE DEAN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
MCCANTS, MONICA L - LARCENY UNDER $2,000
AYERS, DENISE LEA - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
BARNES, CARL LEE - ENTRY ON ANOTHER’S PASTURE OR OTHER LANDS AFTER NOTICE
SMITH, CLARISSA ANN - RECEIVING STOLEN GOODS $10,000 OR MORE
ANDERSON, RASHADA MONIQUE - Ordinance / Loitering
JACKSON, ALEXANDREA NICHOLE - RESISTING ARREST, TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
SPRADLEY, THOMAS CLIFTON LEE - FORGERY, NO DOLLAR AMOUNT INVOLVED
WICK, SUMMER NICOLE - POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA
CALDWELL, RODNEY LEE - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
DEAS, TALIYAH MAURESHA - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
BONE, ANTHONY WAYNE - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
SITES, SHANNON NEIL - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
GRATE, DAMIEN CHEVERN - MURDER, POSSESSION OF FIREARMS & AMMUNITION, POSS WEAPON DURING VIOLENT CRIME IF ALSO SENTENCED TO LIFE W/O PAROLE OR DEATH
JENKINS, ANTROY - OBTAIN SIGNATURE OR PROP. UNDER FALSE PRETENSES, VALUE $1,000 OR LESS, CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
BECK, TERRY ATLAS - Ordinance / Loitering, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
LIVINGSTON HILL, TAMMY LYNN - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, POSS., CONCEAL, SELL., OR DISPOSE OF STOLEN VEHICLE, VALUE $5,000 OR MORE
LEVINER, DENNIS MICHAEL - RECEIVING STOLEN GOODS UNDER $2,000, Ordinance / Water Meter Tampering
TOZZI, DANIAL JOSEPH - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
WINDHAM, MARVIN HARRIS - DRIVING UNDER SUSPENSION
SMITH, MONTE SHAQUILLE - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
DAVIS, KIM RASCHELLE - SHOPLIFTING UNDER $2,000
MITCHELSON, AMBER NICOLE - HARASSMENT IN THE SECOND DEGREE
WILSON, LARRY MANN - SEX OFFENDER REGISTRY VIOLATION
JACKSON, KENNETH WILLIAM - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, SALE OR DELIVERY OF PISTOL TO, AND POSSESSION BY, CERTAIN PERSONS UNLAWFUL, POSS., CONCEAL, SELL., OR DISPOSE OF STOLEN VEHICLE, VALUE $5,000 OR MORE, A person possessing less than one gram of methamphetamine or cocaine base, POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE
BUIE, TY’QUAN SA’MIR - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
SOLES, HUBERT LEE - DOMESTIC VIOLENCE 1ST DEGREE
TORRES, ERIC NMN - BURGLARY 2ND DEGREE
SQUIRES, STANTON WILLIAM - RESIST ARREST; OPPOSE,RESIST,OR ASSAULTLAW ENFORCEMENT OFFICER SERVING PROCESS, POSSESSION OF HEROIN 2ND OFFENSE
HUNNELL, JUSTIN DAVIS - MALICIOUS INJURY TO ANIMALS, PERSONAL PROPERTY,INJURY VALUE $2,000 TO $10,000, DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
SMITH, AUTUMN GAYLE - LOITERING
NESBITT, TORIA NMN - TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE, RESISTING ARREST
BROWN, BILLY NICKOLAS - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
DE LA CRUZ GARCIA, JOSE JOAN - DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE, SPEEDING, OVER 25 MPH OVER THE SPEEDLIMIT
HARDEE, JENNIE RAY - BURGLARY AFTER JUNE 20, 1985) - THIRD DEGREE - 1ST OFFENSE, BURGLARY 2ND DEGREE, BURGLARY AFTER JUNE 20, 1985) - THIRD DEGREE - 1ST OFFENSE
JOHNSON, ROBERT RANDALL - BURGLARY NON - VIOLENT) AFTER JUNE 20, 1985) - SECOND DEGREE, BURGLARY NON - VIOLENT) AFTER JUNE 20, 1985) - SECOND DEGREE, BURGLARY NON - VIOLENT) AFTER JUNE 20, 1985) - SECOND DEGREE
ZODA, NICHOLAS JAMES - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
SUBBOTIN, ELISE MARIE - POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA
WILLIAMS, JAMAL TEVAUGHN - MALICIOUS INJURY DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS
HOLCOMB, AMANDA KAY - VIOLATION OF PROBATION
SMITH, MATTHEW DILLON - FAILURE TO APPEAR
GASKIN, STEVEN DEVONNE - ESCAPE COMMON LAW), VIOLATION/WILLFUL VIOLATION OF TERM OR CONDITION OF ELECTRONIC MONITORING
COOPER, RANDY - MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCHED. II COCAINE)- 2ND OR SUB
GRAVES, ANGEL RAENELL - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
WILLIAMS, AARON DONALD - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
DONLEY, RICHARD JEROME - SHOPLIFTING UNDER $2,000, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
TEFFNER, KAREN M. - SHOPLIFTING UNDER $2,000
WILLIS, FLOYD THOMAS - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
BUSBEE, ANDRE NMN - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
MULRAIN, FELCIA MARIE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
BONE, WHITNEY CATHERINE - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
VANDERGRIFF, KRISTEN CARINE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
POUCHIE, KHEON JEVON - FAILURE TO APPEAR