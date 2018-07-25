Mugshots, July 25

BILLINGS, RALPH ELLIOTT - REVOCATION OF PROBATION, REVOCATION OF PROBATION
CAMPBELL, WILLIAM ARTHUR - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
CAIN, ELIZABETH KINYOUN - Driver’s license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL
JACOBS, SARAH CORRIN - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
DAVIS, JUSTIN ANTONIO - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
FORTIER, DAVID LAURENT - PEDESTRIAN DRUNK
GRIFFIN, OWEN RICHARD - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
MCCRAY, WALTER FOUNCHIOUS - HABITUAL TRAFFIC OFFENDERS, DUS AS PER HABITUAL TRAFFIC OFFENDER STATUS
TUCKER, AKIVA PATRICE - HIT AND RUN, DUTIES OF DRIVER INVOLVED IN ACCIDENT WITH DEATH OR PERSONAL INJURY, DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, RESIST ARREST; OPPOSE,RESIST,OR ASSAULTLAW ENFORCEMENT OFFICER SERVING PROCESS
DAVIS, MATTHEW BRIAN - Ordinance / Disobeying a Police Officer, Vehicles required to be registered and licensed., DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
BOOTH, HOLLY MICHELLE - FAILURE TO APPEAR, SHOPLIFTING
DUNMORE, EKARA DANIELLE - NO DL IN POSSESSION
BENNETT, CHARLES HENRY - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, LOITERING, DISORDERLY CONDUCT, LITTERING
CARTER, SHAWN CHRISTOPHER - TRESPASSING AFTER NOTICE
MASTRY, CHRISTOPHER JOSEPH - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
LINK, JUSTIN BYRON - DRIVING UNDER SUSPENSION
TREJO, TULIO - CSC WITH A MINOR 11 - 14 YEARS OF AGE 2ND DEGREE, KIDNAPPING
CAMPBELL, RONALD ERIC - GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT., DOMESTIC VIOLENCE 1ST DEGREE
MOSTAFAZADEH, DARIOUS DARREN - POSSESSION OF FIREARMS & AMMUNITION
SWINTON, EMANUEL LEMONT ERIC - DISORDERLY CONDUCT
BELLAMY, RANDY O’BRYAN - SPEEDING, OVER 15 BUT LESS THAN 25 MPHOVER THE SPEED LIMIT, FAILURE TO ACQUIRE VALID TAGS, OBTAIN SIGNATURE OR PROP. UNDER FALSE PRETENSES, VALUE $1,000 OR LESS, PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
JOHNSON, GLORIA JOAN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
SINCLAIR, TIMOTHY DARNELL - DISORDERLY CONDUCT, LITTERING, PEDESTRIAN DRUNK
BROWNFIELD, CHRISTOPHER FEYD - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA
LEONARD, DAVID JEFFREY - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
KIRT, JASON TYLER - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
BENOIT, WESLEY BROOKS - TRANSP. IN VEHICLE W/SEAL BROKEN, MINOR IN POSSESSION OF ALCOHOL, RECKLESS DRIVING, SPEEDING, OVER 25 MPH OVER THE SPEEDLIMIT
JAMES, JENNIFER SMILEY - FAILURE TO APPEAR
MITCHELL, DASHAWN RASHEEN - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
SPURLIN, RUSSELL MILLER - CRIMINAL SEXUAL CONDUCT - THIRD DEGREE
COUGHLIN, DARLENE ANN - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
ROYAL, AUSTIN RYAN DARCY - DRIVING UNDER SUSPENSION
JORDAN, SCOTLAND AUSTIN - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
MCDUFFIE, PRENTIS DESHAWN - FAILURE TO APPEAR
LONG, ERIKA BLAIR - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
VEREEN, RODELL NMN - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
SOBERANO- MEDINA, JOSE ELIAS - SPEEDING, OVER 15 BUT LESS THAN 25 MPHOVER THE SPEED LIMIT, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, Driver’s license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL
WILSON, TONY - RESISTING ARREST WITH A DEADLY WEAPON -1ST OFFENSE