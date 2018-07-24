Mugshots, July 24

MCABEE, JOAN KELL - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
POLAK, MICHAEL PAUL - DISORDERLY CONDUCT
BENNETT, JAY ALAN - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
LAMBERT, JASON DAMIN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
DICKEY, DARIUS GRANT - SALE OR DELIVERY OF PISTOL TO, AND POSSESSION BY, CERTAIN PERSONS UNLAWFUL, UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
GORNELL, DANIEL ROY - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
LAIN, DAKOTA AUSTIN - CRIMINAL DOMESTIC VIOLENCE -2NDOFFENSE
CANADY, JAMES MCKAY - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
RICHARDS, JORDAN EMILY NOEL - POSSESSION OF MARIJUANA MORE THAN AN OUNCE 28 GRAMS), TRANSP. IN VEHICLE W/SEAL BROKEN, POSS., CONCEAL, SELL., OR DISPOSE OF STOLEN VEHICLE, VALUE $5,000 OR MORE
PALAOS-CARMONA, RAFAEL DAVID - Duties of driver involved in accident involving unattended vehicle. LEAVING THE SCENE
WILSON, AMANDA NICOLE - PEDESTRIAN DRUNK
TAFARO, STEPHEN NICHOLAS - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
BRADFORD, NETYRA ATINAQUE - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
JACKSON, JAQONZE DEMOND - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
BLACKBURN, WILLAM ARNETT - BEER AND WINE PURCHASE, CONSUMPTION, OR POSSESSION BY A MINOR, USE OF ANOTHER’S OR ALTERED LICENSE OR IDENTIFICATION CARD
GORE, BILLY WAYNE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
STRICKLAND, CHERYL KAY - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
DOZIER, JERREN ROSHARD - BURGLARY 2ND DEGREE
BURGRAFF, MARILYN JOYCE - DISORDERLY CONDUCT
LATRONICA, JON ANTHONY - ENTERING PREMISES AFTER WARNING OR REFUSING TO LEAVE ON REQUEST
DEVORE, GARRETT FRANKLIN - USE OF ANOTHER’S OR ALTERED LICENSE OR IDENTIFICATION CARD, BEER AND WINE PURCHASE, CONSUMPTION, OR POSSESSION BY A MINOR
HUGHES, KRISTIAN EVAN - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
JOHNSON, SHAWNTAVIUS RAMONE - POSS. OF NARC. IN SCHEDULE IB),C),LSD& SCHEDULE II COCAINE)- 1ST OFFENSE, MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCH.II COCAINE)-3RD OR SUB OFF, MFG, DIST. ETC ICE, CRANK, CRACK COCAINE3RD & SUB AFTER 6/7/05), MANUF., POSS OF OTHER SUB. IN SCH. I,IIIII OR PWID - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE, RESISTING ARREST, FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATH - 1ST OFFENSE
PEAVY, RODNEY WAYNE - NARCOTICS- BEING UNDER THE INFLUENCE OF
WHITE, MORGAN LEE - GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT., Ordinance / Consumption of Alcoholic Beverage, Beer or Wine Prohibited in Public Places, ENTERING PREMISES AFTER WARNING OR REFUSING TO LEAVE ON REQUEST
MCDANIEL, BILLY JOE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
MICHAU, JAMIE DWAYNE - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
FAULK, SHANTAYLA VIOLETTE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 3RD OFFENSE
HOWARD, STACY - BURGLARY NON - VIOLENT) AFTER JUNE 20, 1985) - SECOND DEGREE
RHODES, KANO V. - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
HUNT, JAMES ELVIS - FAILURE TO APPEAR
RAMOS-LOPEZ, LOUIS FERNANDO - FUGITIVE, DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE
COREY, SABREENIA ASHLEY - RESIST ARREST; OPPOSE,RESIST,OR ASSAULTLAW ENFORCEMENT OFFICER SERVING PROCESS, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
ROBERTS REYNOLDS, ALAZEA GUADALUPE - POSS., CONCEAL, SELL., OR DISPOSE OF STOLEN VEHICLE, VALUE $5,000 OR MORE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, POSSESSION OF MARIJUANA MORE THAN AN OUNCE 28 GRAMS)
MALONEY, TERRY LEE - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
MASTRY, CHRISTOPHER JOSEPH - DRIVING UNDER THE INFLUENCE