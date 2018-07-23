Mugshots, July 23

COWAN, THOMAS FRANCIS - SHOPLIFTING/ENHANCEMENT FOR 3RD OR SUBS.OFFENSE VALUE $1,000 - $5,000
BRYANT, TIMOTHY ELIE - BREAKING INTO MOTOR VEHICLE OR TANKS, PUMPS, WHERE FUEL, LUBRICANTS STORED
CARRAWAY, THOMAS EDWARD - SHOPLIFTING UNDER $2,000
LAWRENCE, ERICA CHRISTINE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
STANLEY, MARCUS AUBREY - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
ROBINSON, JACOB COY - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, HIT & RUN, DUTIES OF DRIVER INVOLVED IN ACCIDENT resulting in damage to attended vehicles., MANUFACTURING/POSS. SCH. I,II,III OR FLUNITRAZEPAM OR ANALOGUE W.I.T.D. 1STOF
IGARTHA, SEAN - SHOPLIFTING UNDER $2,000
KING, SHEILA ANN - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE
YOUNG, CURTIS MORGAN - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
BATTLE, JOVANTE ROMELLE - TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
LOCKLEAR, REGINA NMN - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE
GATES, CASEY STEWART - SHOPLIFTING UNDER $2,000
BAUGHMAN, KEITH GILBERT - DRINKING IN PUBLIC CONVEYANCE, DISORDERLY CONDUCT
MEEKER, JEREMIAH CARL - DRIVING UNDER SUSPENSION
HICKS, RYAN MAXWELL - DISORDERLY CONDUCT
LIVINGSTON, ISAAC GARY - RESISTING ARREST, DRINKING IN PUBLIC CONVEYANCE
CROOKS, TIMOTHY JAMES - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
BLACKBURN, HARLEY DALE - RESCUING ANIMAL IMPOUNDED UNDER LIVESTOCK TRESPASSING ARTICLE, POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA, BURGLARY AFTER JUNE 20, 1985) - THIRD DEGREE - 1ST OFFENSE
CARTY, CARL ANTHONY - RECKLESS DRIVING
KENNEDY, MARIE ELIZABETH - Ordinance / Public Possession of Open Containers, TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
PELLETT, MATTHEW DAVID - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
KARALFA, APRIL ANN - SHOPLIFTING UNDER $2,000, FUGITIVE
MASSEY, MATTHEW SCOTT - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
NORRIS, KIMBERLY DAWN - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
FITZGIBBON, MICHAEL PETER - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
WILLETS, CLINTON LEE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
BALANCIO, GREG ASHLEY - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, BEER AND WINE PURCHASE, CONSUMPTION, OR POSSESSION BY A MINOR
POWELL, CALEB BRETT - MINOR IN POSSESSION OF ALCOHOL
GRAY, LOGAN SCOTT - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
TEFFNER, KAREN M. - SHOPLIFTING UNDER $2,000
CANTY, ANTHONY MARION - MANUF., POSS OF OTHER SUB. IN SCH. I,IIIII OR PWID - 1ST OFFENSE, MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCH.II COCAINE)-3RD OR SUB OFF, MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCH.II COCAINE)-3RD OR SUB OFF, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, ETC., ICE, CRANK, CRACK COCAINE - 3RD OR SUB. OFF.
BLAKE, MARTIN CARROLL - Ordinance / Trespass, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
DALY, KEVIN MICHAEL - POSS. OF NARC. IN SCHEDULE IB),C),LSD& SCHEDULE II COCAINE)- 3RD OR SUB.
PHILLIPS, SHELIA GAY - FAILURE TO APPEAR
DANIELS, ELIZABETH MAE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
DAIL, CRAIG CALVIN - OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE
JOLLIE, WILLIAM MICHAEL - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
RODRIGUEZ DE JESUS, KENNYT SAUL - DRIVING WITH AN UNLAWFUL ALCOHOLCONCENTRATION
EVANS, RYAN LEGRANDE - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000, SIMPLE POSESSION OF MARIJUANALESS THAN 28 GRAMS) 1ST OFFENSE
SMALL, KENNETH WAYNE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
DELEON, ESTEFANY NAYELLY - OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE
DAIL, RICKY FLOYD - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
SHANNON, BUDDY CHESTER - BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT UNDER $2,000
EUREY, CHARLES DANIEL - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
VERA, BRITTANY NICOLE - OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE