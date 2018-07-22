Mugshots, July 22

GREEN, NELSON DEVON - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
KEEL, MOLLY - TELEPHONE/ UNLAWFUL COMMUNICATION
VICE, HUNTER CHARLES - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, HIT AND RUN, DUTIES OF DRIVER INVOLVED IN ACCIDENT, PROPERTY DAMAGE, OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE, PURCHASE OR POSSESSION OF BEER OR WINE BY MINOR
STEELE, CODY SETH - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, PEDESTRIAN ON CONTROLLED ACCESS HIGHWAY, POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE
RODGERS, MATTHEW BLAKE - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
BOWMAN, ASHLEY JUSTICE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLESS PERSON BY LEGAL CUSTODIAN, POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE, POSS. OF NARC. IN SCH 1B),C), LSD &SCH II COCAINE) -1ST OFF AFTER 6/7/05)
WRIGHT, DEVION EDWARD - SALE OR DELIVERY OF PISTOL TO, AND POSSESSION BY, CERTAIN PERSONS UNLAWFUL
HONAKER, TODD ANTHONY - PEDESTRIAN ON CONTROLLED ACCESS HIGHWAY, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, Ordinance / Public Possession of Open Containers, LITTERING , LESS THAN 15LBS OR 27 CUBICFEET IN VOLUME - 1ST OFFENSE
KIDD, ERIC ALLEN - OBTAIN SIGNATURE OR PROP. UNDER FALSE PRETENSES, VALUE $1,000 OR LESS
HEGE, ANDREW JOSE - SHOPLIFTING UNDER $2,000
GRAHAM, JAMES HAROLD - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
PINKOWSKI, STEPHEN JOHN - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
NICHOLS, DAWN JEANETTE - TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
WALDRON, DONALD LEFON - MISCELLANEOUS AND NON-DISCERNIBLE USE SPECIFIC OFFENSE WHENEVER POSSIBLE), TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
ROSSI, CHRISTOPHER ANTHONY - HEROIN, MORPH.,ETC., TRAFFICK IN ILLEGALDRUGS, 14G OR MORE, BUT LESS THAN 28G, DISTRIBUTION LSD, FIRST OFFENSE
MENDOZA, GILBERT ANTHONY - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
MARTIN, ERIC ALLEN - TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE, BUSINESS LICENSE VIOLATION
STANBACK, JUSTIN LAVANCE - FAILURE TO APPEAR, DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT.
WAGNER, JASON SCOTT - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
SMERZ, HARLEY M. - PURSE SNATCHING. NOT GRAND LARCENY, ROBBERY OR PRIVILY STEALING
HUNTER, ROBERT JAMES - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
ZOOK, JONATHAN DAVID - Ordinance / Sleeping on Beach
MCNAIR, SHACREN JOHNATHAN - GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT.
NEWMAN, MICHAEL LEE - MISCELLANEOUS--NOISE ORDINANCE, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL
DAVIS, JOHN WESLEY - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, DEFRAUDING HOTEL, INN, BOARDING HOUSE OR RESTAURANT
SULT, MATTHEW COOK - BEER AND WINE PURCHASE, CONSUMPTION, OR POSSESSION BY A MINOR
CAHILL, PETER GERALD - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
WASSMUTH, KAYLEE ANNE - ASSAULT WHILE RESISTING ARREST/ASSAULTON POLICE OFFICER, THROWING OF BODY FLUIDS BY PRISONER ONCORRECTIONS EMPLOYEE, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
FLOYD, MAURICE LENWOOD - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE
RAMOS, HUMBERTO - Ordinance / Sleeping on Beach, DISORDERLY CONDUCT
LEWIS, DALTON RAY - DRIVING ON WRONG SIDE OF ROAD, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA, ALCOHOLIC BEVERAGES PURCHASE, CONSUMPTION, OR POSSESSION BY A MINOR
VARY, MICHELLE NICOLE - LOITERING, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
PAYNE, NEAL DEWAYNE - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
LYNCH, STEPHEN CODY - POSSESSION OF A STOLEN VEHICLE UNDER $2,000, POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 2ND OR SUBQ.
LEE, JANE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, DRINKING IN PUBLIC CONVEYANCE, TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
ROBERTSON, CHRISTOPHER REN - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE, RESISTING ARREST
KEENAN, KEVIN JOSEPH - OBTAIN SIGNATURE OR PROP. UNDER FALSE PRETENSES, VALUE $5,000 OR MORE, SHOPLIFTING UNDER $2,000
RAY, SHAWN MICHAEL - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
BURTON, DONNA ROBIN - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
CHISOLM, MEKALEIA LA VONNE BONTE - DRIVING UNDER SUSPENSION
SWEELEY, DAVID MICHAEL - SHOPLIFTING UNDER $2,000
SANDERS, WILLIE JOE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
DELANEY, STEPHEN PAUL - BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT,VALUE OVER $1,000 UP TO $5000, BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT,VALUE OVER $1,000 UP TO $5000, BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT,VALUE OVER $1,000 UP TO $5000, BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT,VALUE OVER $1,000 UP TO $5000
ZAJAC, NICHOLAS ROBERT - DISREGARDING STOP SIGN, Duties of driver involved in accident involving unattended vehicle. LEAVING THE SCENE
FAREWELL, ANTONIO SHIFFON - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
SMITH, CREEDENCE WILLIAM - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
VERA, BRITTANY NICOLE - MALICIOUS INJ. TO ANIMALS, PERSONAL PROP., VALUE OVER $1,000 BUT LESS THAN $5000
HARRIS, JARRED VERNARD - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
KENNEDY, BRYAN WILLIAM - DISORDERLY CONDUCT
LAWRENCE, JONESHIA MONIQUE - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
BLAKE, RODNEY ADAM - MINOR IN POSSESSION OF ALCOHOL
SCOGGINS, PAUL ANTHONY - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
PETTUS, JESSE DALTON - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
BLAKELY, BILLY DEAN - INTERFERENCE, HINDERING OFFICERS SERVING WARRANT OR RESCUING PRISONERS, MALICIOUS INJURY TO TREE, HOUSE; TRESPASS UPON REAL PROPERTY, VALUE $2000 OR LES, OPERATING VEHICLE WITH MISSING OR INCORRECTLY DISPLAYED LICENSE PLATE, CONTRIBUTING TO THE DELINQUENCY OF A MINOR
LEWIS, TAMMY KISER - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
RICHARDSON, DERRICK ONEAL - POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA
VANDERHORST, DANIELLE DEQUAN - TRESPASSING AFTER NOTICE, HINDERING AND OBSTRUCTION LAW ENFORCEMENT
SWIGGETT, LISSA MARIE - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE