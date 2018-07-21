Mugshots, July 21

DAILEY, STETH MICHAEL - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
SERVIN, CRYSTAL LYNN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, Driver’s license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL, Duties of driver involved in accident involving unattended vehicle. LEAVING THE SCENE
GAINEY, TY RAYMOND - OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA
MCGOWAN, BRIAN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
BRANCH, RONNIE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
LIVINGSTON, CHRISTOPHER WILLIAM - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
PETERS, MICHAEL DELANO - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
STEPHENS, JESSICA DENISE - SHOPLIFTING UNDER $2,000
VEREEN, AVERY JOSEPH - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, HIT AND RUN, DUTIES OF DRIVER INVOLVED IN ACCIDENT, PROPERTY DAMAGE
SWETT, ERIN LOCKRIDGE - Vehicles required to be registered and licensed., SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE, TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
HAYES, MICHAEL RYAN - CONTEMPT OF COURT
STINE, BRENTLEY EARL - DRIVING WITH AN UNLAWFUL ALCOHOLCONCENTRATION, HIT AND RUN, DUTIES OF DRIVER INVOLVED IN ACCIDENT, PROPERTY DAMAGE
FORTNER, CHRISTOPHER MICHAEL - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
BISHOP, MARK WILLIAM - MALICIOUS INJURY TO TREE, HOUSE; TRESPASS UPON REAL PROPERTY, VALUE $2000 OR LES
HEYWARD, LEON - COMMON LAW ROBBERY, STRONG ARM ROBBERY
SPAIN, LEHARRY DARTRELL - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE), RESIST ARREST; OPPOSE,RESIST,OR ASSAULTLAW ENFORCEMENT OFFICER SERVING PROCESS
NOBLES, STEVIE WADIS EARL - DRUG PARAPHERNALIA, POSS. OF NARC. IN SCH 1B),C), LSD &SCH II COCAINE) -1ST OFF AFTER 6/7/05)
FLOYD, ADRIANA LEIGH - UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLESS PERSON BY LEGAL CUSTODIAN
KELLEY, DERRICK ARNELL - SHOPLIFTING UNDER $2,000
MILIAN, CHADWICK MICHAEL - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE, OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
ROGERS, WANDA GAIL LEGETTE - OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
COROMINAS, ANTHONY STEVEN - SHOPLIFTING UNDER $2,000
FORE, STERLING RAPHAEL - SPEEDING, OVER 15 BUT LESS THAN 25 MPHOVER THE SPEED LIMIT, DRIVING UNDER SUSPENSION, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
MATTHEWS, LEROY NMN - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
MCCONNELL, TIMOTHY JAMES - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
BOOTH, KELVIN RAQUEL - FORGERY LESS THAN 10,000
MCGOWAN, DOUGLAS CRAIG - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
WIGFALL, WILLIAM EARL - COMMON LAW ROBBERY, STRONG ARM ROBBERY
BROWN, CONNIE LASHAY - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
GELADAKIS, SPIRO - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
JOHNSON, GEORGE ALVA - FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
DOSS, BRITA JORDAN - POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE, POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE, POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE, POSS. OF NARC. IN SCH 1B),C), LSD &SCH II COCAINE) -1ST OFF AFTER 6/7/05), DRUG PARAPHERNALIA POSSESSION
SIMMONS, BRIAN EARL - PWID MARIJUANA, FIRST OFFENSE, ASSAULT WHILE RESISTING ARREST/ASSAULTON POLICE OFFICER
KOSTER DEVEAUX, AMANDA RENEE - GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT., POSS., CONCEAL, SELL., OR DISPOSE OF STOLEN VEHICLE, VALUE $5,000 OR MORE
DEVEAUX, DERRYL ALEX - POSS., CONCEAL, SELL., OR DISPOSE OF STOLEN VEHICLE, VALUE $5,000 OR MORE
WILSON, MICHAEL ROBERT - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
GALLARDO-CRUZ, ADAIN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, Driver’s license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL
BARNETTE, JOHN DAVID - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, Threatening life, person or family of public employee
HATCHER, RASHAD PIERRE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION