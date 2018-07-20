Mugshots, July 20

VANOVER, SEAN GLENN - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
NOBLES, STEVIE WADIS EARL - DRUG PARAPHERNALIA
HORNER, SCOTT ALAN - PEDESTRIAN DRUNK
PATTON, LAUREN ELIZABETH - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
SKERRETT, JOHNATHAN CLAY - DISORDERLY CONDUCT
DOSS, BRITA JORDAN - DRUG PARAPHERNALIA POSSESSION
GILCHRIST, TRAVIS ANTRON - DISORDERLY CONDUCT
MCCANTS, WILLIAM BRIAN - VIOLATION OF CONDITION OF RELEASE ONBOND MISDEMEANOR)
BURROUGHS, LESHON TERRELL - BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT UNDER $2,000
WILLIAMSON, ROSA LEIGHANN - SHOPLIFTING UNDER $2,000
CUMBEE, WORDELL - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
BAILEY, JOHN DONEVAN - MALICIOUS DAMAGE TO REAL PROPERTY VALUEOVER $1000 BUT LESS THAN $5000
MILLER, WILLA FAYE - GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT.
MORRIS, JARVIS ANTWAIN - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
LITTON, SUSAN YVONNE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, Ordinance / Disobeying a Police Officer
MARSH, KEVIN GEORGE - POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA, SPEEDING, OVER 10 BUT LESS THAN 15 MPH OVER THE SPEED LIMIT, DRIVING UNDER THE INFLUENCE
CORNIELLE, AMBER NICOLE - FUGITIVE
HAUBRICH, DANIEL MARK - MALICIOUS INJURY TO ANIMALS, PERSONAL PROPERTY,INJURY VALUE $2,000 TO $10,000
TACKETT, LUCAS GORDON - DISORDERLY CONDUCT, RESISTING ARREST
DEWITT, RYHEN TERRELL - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
REGISTER, JOSEPH DENNIS - FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR
STEWART, AIDEN MONROE - POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE, SHOPLIFTING UNDER $2,000, BREACH OF TRUST, OBTAINING PROPERTY UNDER FALSE TOKENS, VALUE u003e$1000u003c$5000
POLO, OTNIEL - TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
GILL, RYAN GEOFFREY - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, TRANSP ALCOHOL IN MTR VEH WITH SEAL BROKEN SEE 2287 FOR GENERAL VIOLATIONS), NO DL IN POSSESSION
GARDNER, VERTRELL TIANN - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, HINDERING POLICE/ RESISTING ARREST
RIVERA, MATTHEW ISIAH - MURDER
HADDEN, SHARON KITCHENS - FAILURE TO APPEAR, POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE
MCCRAY, DEANDRIA SHAREESE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
DUGAN, ROBERT JAMES - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
BROWN, JOHN LIAM - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, OPERATING VEHICLE ON HIGHWAY WITHOUT REGISTRATION AND LICENSE, UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL, SALE OR DELIVERY OF PISTOL TO, AND POSSESSION BY, CERTAIN PERSONS UNLAWFUL
SAWYER, CHARLES THOMAS - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
PHIPPS, MICHAEL BRADLEY - TRANSP. IN VEHICLE W/SEAL BROKEN
HUDSON, BAILEY JOHN - SHOPLIFTING UNDER $2,000
MAYNER, MELISSA DIANE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
NESMITH, MONT JERMAINE - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE
MCMORRIS, JACOB HUNTER - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, UNLAWFUL OPERATION OF GOLF CART, MINOR IN POSSESSION OF ALCOHOL
JOHNSON, CARL LEE - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 2ND DEGREE
MCCRAY, JERVIN JAMAL - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
BUFFKIN, ROY LINWOOD - BURGLARY AFTER JUNE 20, 1985) - THIRD DEGREE - 1ST OFFENSE, GRAND LARCENY $2,000 TO $10,000
BROWN, EBONY TAKIA - UNINSURED VEHICLE