Mugshots, July 19

HOLLIDAY, JOSEPH NICHOLAS - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
KING, HUNTER DEWAYNE - UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
ESTES, CHRISTINA LEIGH - PROSTITUTION - 1ST OFFENSE
CIRELLO, VINCENT MAURICE - DISORDERLY CONDUCT
HOLDEN, LOGAN NICOLE - Ordinance / Trespass, POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA
OLIVER, LEONARD HERBERT - DISORDERLY CONDUCT
JACKSON, DAVAIS JAMES - FAILURE TO APPEAR
LAMBERT, NATASHA RAQUEL - FUGITIVE
RIGGINS, CRYSTAL ANNETIA - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
HOLLOMAN, WILLIE LEON - SHOPLIFTING/ENHANCEMENT FOR 3RD OR SUBS.OFFENSE VALUE $1,000 - $5,000
GAUSE, ABEL DEWAYNE - PWID HEROIN
LOIBISSIO, RONALD CHARLES - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
HAIR, JAVON JACOB - FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE
MCMILLIAN, GEORGE LEE - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
BECK, TERRY ATLAS - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
WHEELER, KHALIF IKEEN - DISREGARDING STOP SIGN, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
MARTIN, KENNETH RAY - DISORDERLY CONDUCT
RUSSELL, JASON EVERETT - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, FAIL. TO RETURN DRIVER’S LIC. AFTER NOTICE OF SUSP., CANCELLATION OR REVOCATION, FAILURE TO CHANGE ADDRESS/DL, OPERATING UNINSURED MOTOR VEHICLE - 1STOFFENSE, Use of license plate on vehicle other than vehicle for which plate was issued., POSSESSION OF HEROIN, FIRST OFFENSE
BROOKS, CORRY MAURICE - RESISTING ARREST, RESISTING ARREST, FUGITIVE
CARWILE, SARAH CATHERINE - UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLESS PERSON BY LEGAL CUSTODIAN, Ordinance / Trespass, POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA
COX, KEYAIRRA TNAY - ATTEMPTED MURDER
FOWLER, HUNTER BENJAMIN - MALICIOUS INJURY DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS
LOUIS, CAMERON EDWARD - MALICIOUS INJURY TO TREE, HOUSE; TRESPASS UPON REAL PROPERTY, VALUE $2000 OR LES
KONWINSKI, MATTHEW ALLEN - DOMESTIC VIOLENCE 1ST DEGREE
HICKS, JUSTIN WAYNE - SHOPLIFTING UNDER $2,000
BURGESS, ERICK GERMAINE - HIT & RUN, DUTIES OF DRIVER INVOLVED INACCIDENT WITH GREAT BODILY INJURY, FAILURE TO GIVE INFORMATION AND RENDER AID, FELONY DRIVING UNDER THE INFLUENCE, GREAT BODILY INJURY RESULTS, HIT AND RUN, DUTIES OF DRIVER INVOLVED IN ACCIDENT, PROPERTY DAMAGE
ABERNATHY, NORMAN CLAY - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 2ND DEGREE, CRIMINAL SEXUAL CONDUCT WITH A MINOR 3RD degree, VICTIM UNDER 16 YEARS & ACTOR OVER 14), CRIMINAL SEXUAL CONDUCT WITH A MINOR 3RD degree, VICTIM UNDER 16 YEARS & ACTOR OVER 14), ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 2ND DEGREE, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 2ND DEGREE
SANTOS, GONZALO - ENTERING PREMISES AFTER WARNING OR REFUSING TO LEAVE ON REQUEST
KWASNA, JOHN ANTHONY - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
TODD, GEORGE LARRY - Ordinance / Trespass
WALKER, MARCUS JAMAL - POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 2ND OR SUBQ.
DUNKLE, MICHELE - POSS LESS THAN ONE GRAM OF ICE,CRANK,OR CRACK COCAINE-1ST OFF AFTER 6/7/05)
JONES, AUNDRA LAVON - Ordinance / Trespass, Ordinance / Trespass, POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA, SHOPLIFTING/ENHANCEMENT FOR 3RD OR SUBS.OFFENSE VALUE $1,000 - $5,000
LIVINGSTON, DELL - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
LABOD, ROBIN SUE - WEAPONS/CARRY IN RESTRICTED PLACES
REED, HORACE ANTONIO - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
JOHNS, CHRISTINE MARIE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
WEBSTER, CHRISTIAN ALEXANDER - SALE OR DELIVERY OF PISTOL TO, AND POSSESSION BY, CERTAIN PERSONS UNLAWFUL, POINTING AND PRESENTING FIREARMS AT A PERSON, POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE, RESIST ARREST; OPPOSE,RESIST,OR ASSAULTLAW ENFORCEMENT OFFICER SERVING PROCESS
CONNER, JEFFREY DANIEL - SHOPLIFTING UNDER $2,000
SKAGGS, KEITH ALLEN - Ordinance / Trespass, Ordinance / Breach of the Peace, RESISTING ARREST
BURGESS, KELLY ANN - GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT.
HYLTON, KIMBERLY ANN - DISORDERLY CONDUCT
JACKSON, BRENT - PWID/DIST.ETC. ICE, CRANK, CRACKCOCAINE - 1ST OFFENSE PRIOR TO 6/7/05)
LONG, EUGENIA BAXLEY - DOMESTIC VIOLENCE 1ST DEGREE
WHITE, MILES DAVID - CONTEMPT OF COURT
BROWN, JOHN LIAM - OPERATING VEHICLE ON HIGHWAY WITHOUT REGISTRATION AND LICENSE, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
MARSH, KEVIN GEORGE - POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA, SPEEDING, OVER 10 BUT LESS THAN 15 MPH OVER THE SPEED LIMIT, DRIVING UNDER THE INFLUENCE
MCCANTS, WILLIAM BRIAN - VIOLATION OF CONDITION OF RELEASE ONBOND MISDEMEANOR)
MCCRAY, DEANDRIA SHAREESE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
VANOVER, SEAN GLENN - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
MCMORRIS, JACOB HUNTER - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, UNLAWFUL OPERATION OF GOLF CART, MINOR IN POSSESSION OF ALCOHOL
DUGAN, ROBERT JAMES - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
BROWN, EBONY TAKIA - UNINSURED VEHICLE