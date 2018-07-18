Mugshots, July 18

BARR, ROGER TREMAYNE - ARMED ROBBERY, ROBBERY WHILE ARMED WITHA DEADLY WEAPON, MURDER
DIXON, SARAH ANN - SHOPLIFTING UNDER $2,000
GARNER, RICKY EUGENE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
SPRINGLE, ROBERT HUGHES - FUGITIVE
PHOENIX, STERLING ANTONIO - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
BROWN, ROSCOE BENJAMIN - TRANSP ALCOHOL IN MTR VEH WITH SEAL BROKEN SEE 2287 FOR GENERAL VIOLATIONS), DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, FAILURE TO GIVE INFORMATION AND RENDER AID
DAIL, RICKY FLOYD - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
PENNINGTON, CLARENCE ALLEN - TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE, LITTERING
COIRO, MARIO - BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT UNDER $2,000, BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT UNDER $2,000, BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT UNDER $2,000, BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT UNDER $2,000, BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT,VALUE $5,000 OR MORE, BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT UNDER $2,000, BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT UNDER $2,000, OBTAINING SIGNATURE OR PROPERTY BY FALSE PRETENSES UNDER $2,000, OBTAINING SIGNATURE OR PROPERTY BY FALSE PRETENSES UNDER $2,000, BREACH OF TRUST, OBTAINING PROPERTY UNDER FALSE TOKENS, VALUE u003e$1000u003c$5000, BREACH OF TRUST, OBTAINING PROPERTY UNDER FALSE TOKENS, VALUE u003e$1000u003c$5000, OBTAINING SIGNATURE OR PROPERTY BY FALSE PRETENSES UNDER $2,000, OBTAINING SIGNATURE OR PROPERTY BY FALSE PRETENSES UNDER $2,000
SMITH, JAMES COLTON RAY - CRUELTY TO CHILDREN TORTURE, DEPRIVATION), SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
RAITT, STEPHEN NOVELE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
ALFORD, VIRGIL LEE DAVIS - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
POSTON, CHAD EDWARD - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
MAFFEO, MICHAEL EDWARD - FAILURE TO APPEAR
TROKEY, KYLE ALEXANDER - SHOPLIFTING UNDER $2,000
JOHNSON, JONATHAN BLAKE HELLER - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
POWELL, MELISSA - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
BOYCE, MARY SUE - FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE
STEVENS, BILLIJEAN NMN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, OPERATING UNINSURED VEHICLE, Use of license plate on vehicle other than vehicle for which plate was issued.
BRYANT, TIMOTHY ELIE - BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT UNDER $2,000
POWELL, CHARLIE ERVIN - WILFUL ABUSE OF A VULNERABLE ADULT
CROWLEY, CHRISTOPHER MIKEL - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 2ND DEGREE
BOWENS, SHARRISSE SHANTEL - UNLAWFUL USE OF TELEPHONE
SLATER, DEBIYON JAGUAY - HIT & RUN, DUTIES OF DRIVER INVOLVED IN ACCIDENT resulting in damage to attended vehicles., SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, POSS.,CONCEAL,SELL., OR DISPOSE OF STOLEN VEHICLE,VALUEu003e$1,000 u003c$5000
NORRIS, DOMINIQUE COLEMAN - FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR
PINCKNEY, GLENN COREY - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
MORTON, DONALD AARON - IMPROPER VEHICLE LICENSE, DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE, PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
STANLEY, JERMAINE LAJAUNE - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE
GAGUM, ODELL - ENTERING PREMISES AFTER WARNING OR REFUSING TO LEAVE ON REQUEST, VIOLATION OF CITY ORDINANCES
BECKMAN, JAMAL - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
BUNN, KENNETH ROBERT - HARASSMENT
HOLMES, WANDA G. - SHOPLIFTING UNDER $2,000
DUNCAN, BOYCE ANTONIO - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
BALSAVAGE, MARK ANDREW - DISORDERLY CONDUCT
LEPPER, ALYSSA ANN - OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
JARVIS, ZEBULON ZEKE - Driver’s license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL
JOSEPH STEELE, KALONJI ATTIB TAU - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
ASWAD, HAHSHEEM TAFARI - TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
COOPER, AMBER LYNN - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
JONES, JESSICA JOYCE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE, DISREGARDING STOP SIGN
OSBORNE, NOAH EUGENE - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, Ordinance / Public Possession of Open Containers
DENNY, MICHAEL EUGENE - FAILURE TO APPEAR
HOLLIDAY, JOSEPH NICHOLAS - DRIVING UNDER THE INFLUENCE