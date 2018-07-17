Mugshots, July 17

BESSETTE, ALLAN KEITH - UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL
PYECHA, JESSICA ASHLEY - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
RICHARDSON, KENNETH MICHAEL - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT.
DALRYMPLE, RYAN - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
BRYANT, TIMOTHY ELIE - LOITERING
PATRICK, RICHARD EUGENE - SHOPLIFTING, THIRD AND SUBSEQUENT OFF.
MCKEE, TERRY RAND - MISCELLANEOUS AND NON-DISCERNIBLE USE SPECIFIC OFFENSE WHENEVER POSSIBLE), SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
BOYD, FLOYD BRETT - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
LAWRENCE, TIMOTHY ALLEN - MURDER, ARMED ROBBERY, ROBBERY WHILE ARMED WITHA DEADLY WEAPON
BARR, NICOLINA ZOEL - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
MELECIO, FELIX ANTONIO - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
MCNEIL, ANSON JUNIOR - RESIST ARREST; OPPOSE,RESIST,OR ASSAULTLAW ENFORCEMENT OFFICER SERVING PROCESS
OLIVER, CHRISTOPHER JUSTIN - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
ARCHIE, JAQUELL JEREMIAH-JAMAR - ARMED ROBBERY, ROBBERY WHILE ARMED WITHA DEADLY WEAPON, MURDER
COOPER, KAYLA PAIGE - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
WRIGHT, ANTONIO LEE - FAILURE TO APPEAR, Tampering with the operation of an electronic monitoring device; penalty, ESCAPE COMMON LAW), MALICIOUS INJURY DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS
CADIERE, JEREMY ALEXANDER - FAILURE TO APPEAR
WHITE, DEDTRICK OMAR - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
HAMMOND, DAVID MICHAEL - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
JOHNSON, SHANIKA LENESE - DOMESTIC VIOLENCE HIGH & AGGRAVATED NATURE
RAY, BRETT MAVERICK - OBTAINING SIGNATURE OR PROPERTY BY FALSE PRETENSES UNDER $2,000
GADSDEN-GILLIARD, LAVOISIER KINARD - MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCHED. II COCAINE)- 1ST OFF., PWID CONTROLLED SUBSTANCE NEAR SCHOOLOTHER THAN COCAINE)
KING, SAMUEL TIMMY - FAILURE TO APPEAR
DRAUGHN, THEODORA FRANCES - DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE, DISREGARDING TRAFFIC SIGNAL, UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLESS PERSON BY LEGAL CUSTODIAN
TYLER, SCOTTY BRUCE - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
WILLIAMS, JARED JAMAL - TELEPHONE/ UNLAWFUL COMMUNICATION
HOOKS, TAMMIE LYNN - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
ATHEY, BILLIE JO - SHOPLIFTING UNDER $2,000
WILLIAMSON, CHRISTOPER DEAN - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
CURRAN, COLIN BRENDAN - BREAKING INTO MOTOR VEHICLE OR TANKS, PUMPS, WHERE FUEL, LUBRICANTS STORED
MOORE, KARL WAYNE - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
MCDUFFIE, PRENTIS DESHAWN - VIOLATION OF PROBATION
SINGLETON, DOUGLAS JAWAH - MURDER, ARMED ROBBERY, ROBBERY WHILE ARMED WITHA DEADLY WEAPON, ACCESSORY AFTER THE FACT TO FELONY A, B, C OR MURDER
VEREEN, DOREIN ANTWON - UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL, SALE OR DELIVERY OF PISTOL TO, AND POSSESSION BY, CERTAIN PERSONS UNLAWFUL
MARTIN, LEIGH ANN - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
DOZIER, ANDY LAMONT - BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT UNDER $2,000
RIGGS, THEOGENE JOESPH - LOITERING
ROBINSON, MALCOLM KENNETH - LOITERING
SNYDER, DIANE NMN - DRUG PARAPHERNALIA
ETHRIDGE, JAMES WINFORD - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
GOSS, SAMMY PHILLIP - SEX OFFENDER REGISTRY VIOLATION, FAIL TO REGISTER 3RD & SUBSEQUENT OFFENSE
WEAVER, FRANKIE C. - IMPROPER PASSING, DRIVING UNDER SUSPENSION
HANSEN, GEOFFREY WILLIAM - DISORDERLY CONDUCT
COLVIN, ANTAWANETTE LEANNIE - FORGERY LESS THAN 10,000, FORGERY LESS THAN 10,000, FORGERY LESS THAN 10,000, FORGERY LESS THAN 10,000, FORGERY LESS THAN 10,000
HERRING, LAZELLE KAY - Vehicles required to be registered and licensed., NO DRIVERS LICENSE
JACKSON, HUNTER RICHARDSON - TRANSP ALCOHOL IN MTR VEH WITH SEAL BROKEN SEE 2287 FOR GENERAL VIOLATIONS), DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
KINLAW, MARKUEL DAQUAN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
SILCOX, DEVIN CHANCE - NO DRIVERS LICENSE, OPERATING UNINSURED VEHICLE
ARTHUR, TANEKIA LASHAWN - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE, CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE