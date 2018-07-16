Mugshots, July 16

MCDANIEL, BILLY JOE - Ordinance / Trespass
WILSON, SHAREENA STEPHANIE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
JONES, FRANK SIDNEY - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
CLARK, REUBEN JOHN - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
DOBY, AMY - SHOPLIFTING UNDER $2,000
ORTEGA-RAMOS, FILBERTO NMN - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
BELAS, CHRISTINE MARIE - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
CARMONA VIELMA, ABRAHAM - NO DRIVERS LICENSE, ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
DAVIS, SHERRICE CHAWNTALE - FILING A FALSE POLICE REPORT -MISDEMEANOR VIOLATION, GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT.
JOHNSON, DILLON MATTHEW - MALICIOUS INJURY DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS
TAYLOR, KENNETH LEE - MALICIOUS INJURY DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS, RESISTING ARREST, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE
COOPER, TIMOTHY - SHOPLIFTING UNDER $2,000, CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
CAVAZOS, AMERICA - ASSAULT AND BATTERY BY A MOB 2ND DEGREE, BURGLARY 1ST DEGREE
WILLIAMS, JERRY LYNN - Ordinance / Shoplifting, Ordinance / Shoplifting, POSS.,CONCEAL,SELL., OR DISPOSE OF STOLEN VEHICLE,VALUEu003e$1,000 u003c$5000
MCMILLAN, RONALD GEORGE - Ordinance / Sleeping on Beach, SHOPLIFTING UNDER $2,000
SHACKLEFORD, TYQUAN TYVALE - SPEEDING, OVER 25 MPH OVER THE SPEEDLIMIT, DRIVING UNDER SUSPENSION, ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE
ALTMAN, GORDON BERNARD - ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE
WOMACK, ANDREW DILLARD - FUGITIVE
MARTIN, ALAIN FABIEN - Ordinance / Loitering, PEDESTRIAN ON CONTROLLED ACCESS HIGHWAY
DAVIS, JACK CLIFTON - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
WOOD, DANICA LEE - DISORDERLY CONDUCT
FRANK, JORDAN ALAN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
WILLIAMS, GABRIEL JAMES - HIT AND RUN, DUTIES OF DRIVER INVOLVED IN ACCIDENT, PROPERTY DAMAGE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, FAILURE TO YIELD RIGHT OF WAY ON LEFTTURN, GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT.
PALAZZOLO, CHRISTINA MARGARET - POSSESSION OF STOLEN PROPERTY
OCONNELL, DAVID BRIAN - WEAPONS/CARRY IN RESTRICTED PLACES
CALLAHAN, JAMES EDWARD CODY - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, MALICIOUS INJURY TO PERSONAL PROPERTY, VALUE $2000 OR LESS
LIMBRIC, CLARINE TAMARA LEE - POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE
MARTIN, JEFFERY NMN - ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE, DRIVING UNDER SUSPENSION, OPERATING UNINSURED MOTOR VEHICLE - 1STOFFENSE
SELLERS, MARK ALLAN - SHOPLIFTING UNDER $2,000
WALTERS, MALCOLM THURMAN - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
BROWN, KEAYSHA LIZ-ANN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
MANGUM, CHARLES BENJAMIN - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, Ordinance / Public Possession of Open Containers, DISORDERLY CONDUCT, Threatening life, person or family of public employee, Threatening life, person or family of public employee, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
BRYANT, LAWRENCE LEE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 2ND OFFENSE
WILLIAMSON, ERIC MICHAEL - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
CARR, ABBIE NORA JOAN - SHOPLIFTING, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
DAVIS, CORY LEE - SHOPLIFTING UNDER $2,000
MARTIN, JACQUELINE RAE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
JACKSON, JAQONZE DEMOND - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
GOMEZ-LOPEZ, BERNARDO - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 2ND OFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, VIOLATION SEAT BELT LAW
OBRIEN, GLENN MATTHEW - HABITUAL TRAFFIC OFFENDERS, DUS AS PER HABITUAL TRAFFIC OFFENDER STATUS, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, DISORDERLY CONDUCT, UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL, OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTORVEHICLE
SALVADOR, ANNA LUISA - RECKLESS DRIVING
GIBBS, JAMES DWIGHT - DRINKING IN PUBLIC CONVEYANCE
KLINGENBERG, JASON PATRICK - DISORDERLY CONDUCT
SOLIS, JOSE ARMANDO - BURGLARY 1ST DEGREE, ASSAULT AND BATTERY BY A MOB 2ND DEGREE
EVANS, BRANDI MARIE - DISREGARDING STOP SIGN, FAILURE TO MAINTAIN PROOF OF INSURANCE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA
LIVINGSTON, QWANTA SHAKEEN - SIMPLE POSESSION OF MARIJUANALESS THAN 28 GRAMS) 1ST OFFENSE