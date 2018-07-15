Mugshots, July 15

THOMAS, TYWAUN DAEVON - SIMPLE POSESSION OF MARIJUANALESS THAN 28 GRAMS) 1ST OFFENSE
BRYANT, NICHOLAS PETER - PETIT LARCENY
DAVIS, JAMES - SIMPLE ASSAULT
OXFORD, MICHAEL STEVEN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
SHAW, KYLE CHRISTOPHER - BREAKING INTO MOTOR VEHICLE OR TANKS, PUMPS, WHERE FUEL, LUBRICANTS STORED, PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
POSTON, AMY MICHELLE - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
WALL, EMILY ANN - SHOPLIFTING UNDER $2,000
IGARTHA, SEAN - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
MULLINAX, WHITNEY DAYLE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, SPEEDING, 10 MPH OR LESS OVER THE SPEEDLIMIT
JACKSON, KENNETH EARL - ATTEMPTED MURDER, ATTEMPTED MURDER, ATTEMPTED MURDER, DISCHARGING FIREARMS INTO A DWELLING, POSSESSION OF FIREARMS & AMMUNITION, POSS. WEAPON DURING VIOL. CRIME, IF NOTALSO SENT. TO LIFE W/O PAROLE OR DEATH
CONYERS, JIM D. - ATTEMPTED MURDER, ATTEMPTED MURDER, ATTEMPTED MURDER, DISCHARGING FIREARMS INTO A DWELLING, POSSESSION OF FIREARMS & AMMUNITION, POSS. WEAPON DURING VIOL. CRIME, IF NOTALSO SENT. TO LIFE W/O PAROLE OR DEATH
MILLER, KAYLI MADISON - GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT.
BELCHER, CHRISTOPHER LEE - GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT., DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE
KING, ROBERT JOSEPH - SHOPLIFTING UNDER $2,000, DISORDERLY CONDUCT
GRAY, GEORGE WESLEY - GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT., UNLAWFUL TO ADVERTISE, MANUFAC, POSSESS,SELL, ETC. PARAPHERNALIA CIVIL REMEDY), SHOPLIFTING UNDER $2,000
STEWART, SHERITTA ANN - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
BROUGHTON, VALERIE RENEE - SIMPLE ASSAULT
DINGLE, MELISSA LORRAINE HARLEY - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
COCHRAN, TIMOTHY ELIJAH - BEACH ORD--SLEEPING ON PUBLIC BEACHES ORPUBLIC ACCESS AFTER 9,00 PM PROHIBITED
SMALL, SHAKYAH LECOREA - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
BRANTON, BONNIE N. - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000, FEDERALLY CHARTERED OR INSURED FINANCIAL INSTITUTION CRIME BANK FRAUD)
HOLT, TYRELL BERCIE - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
MICHAELIS, MATTHEW R. - SHOPLIFTING UNDER $2,000
CAUSEY, DESTIN DAKOTA - SHOPLIFTING UNDER $2,000, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
LASTER, LAQUINTON DONELL - DISOBEYING A POLICE OFFICER
BROWN, TIMOTHY FREDERICK - TELEPHONE/ UNLAWFUL COMMUNICATION, MALICIOUS INJURY DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS
ELMORE, MARY ANNE - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
BETHEA, SAMANTHA NMN - HIT & RUN, DUTIES OF DRIVER INVOLVED INACCIDENT WITH MINOR PERSONAL INJURY, DISREGARDING TRAFFIC SIGNAL
SHINN, JACKSON BROOKS - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
VANDERHORST, KEITH - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
LONG, GEORGE LEE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
HICKS, ANTHONY - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
LAUTERBACH, JOSHUA SAMUEL - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
WHIPPLE, MICHAEL SPENCER - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
COHENS, SILAS BENJAMIN - NO DL IN POSSESSION, WINDOW TINTING OR SUNSCREENING, OPERATING VEHICLE IN VIOLATION OF REGULATIONS
BRUM DE OLIVERA, ROBSON - DRIVING WHILE INTOXICATED/ UNDER INFLUENCE OF DRUGS
BELLAMY, ELDON LEE - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, DISOBEYING A POLICE OFFICER
SMITH, NANCY PEARMAN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
JAMES, ANDREW - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE