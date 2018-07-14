Mugshots, July 14

ANDERSON, BETHANY DIANE - FAILURE TO APPEAR
WARTH, TINA MARIE - SHOPLIFTING UNDER $2,000
ANDERSON, LADREA DANIELLE - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTORVEHICLE
LOPEZ, YANEL NMN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
DOUGLAS, WILBERT KWANTAVION - GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT.
KOHLER, JAMES EDWARD - CONTEMPT OF COURT
ALLEN, JESSE EUGENE - CONTEMPT OF COURT
WISE, NATHAN PATRICK - CONTEMPT OF COURT
CALDWELL, CHRISTOPHER IAN - POSS. OF COCAINE, 1ST OFFENSE, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
ROSS, JAMES MARK - BURGLARY 2ND DEGREE, LARCENY UNDER $2,000
ROACH, HAROLD TODD - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 2ND DEGREE, THROWING OF BODY FLUIDS BY PRISONER ONCORRECTIONS EMPLOYEE, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, DISORDERLY CONDUCT
OXENDINE, STEPHANIE LEE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, Ordinance / Public Possession of Open Containers, POSS. OF NARC. IN SCH 1B),C), LSD &SCH II COCAINE) -1ST OFF AFTER 6/7/05)
MARIN, MANUEL AGUIRRE - Ordinance / Weapons - Discharge of Firearms, Slingshots, Air Rifles, Explosives, etc.
BAUGHMAN, KEITH GILBERT - TELEPHONE/ UNLAWFUL COMMUNICATION
DOZIER, JERREN ROSHARD - Ordinance / Trespass
SCOTT, CHRIS RAYMOND - SHOPLIFTING UNDER $2,000
MASHACK, JAHALIA MARIE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE, TRANSP. IN VEHICLE W/SEAL BROKEN
BERDAUX, LEE STUART - POSS. OF COCAINE, 1ST OFFENSE, NO SC DL
WRIGHT, TAYLOR DAWN - SPEEDING, OVER 10 BUT LESS THAN 15 MPH OVER THE SPEED LIMIT, POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
TUCKER, CODY DYLAN - MINOR IN POSSESSION OF ALCOHOL, DISORDERLY CONDUCT
GOULD, MATTHEW RICHARD - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
GARLOCK, AMY ELIZABETH - SHOPLIFTING UNDER $2,000
BROACH, TRACI JOAN - WINDOW TINTING OR SUNSCREENING, OPERATING VEHICLE IN VIOLATION OF REGULATIONS, DRIVING UNDER THE INFLUENCE
MOORE, KEITH ALLEN - CRIMINAL DOMESTIC VIOLENCE -2NDOFFENSE
FAULK, MICHAEL DOUGLAS - DOMESTIC VIOLENCE HIGH & AGGRAVATED NATURE, KIDNAPPING, POSS. WEAPON DURING VIOL. CRIME, IF NOTALSO SENT. TO LIFE W/O PAROLE OR DEATH
NEVILLE, RANDIA ELIZA - CONTEMPT OF CIRCUIT COURT
WILLIAMS, WARREN DEANGELO - SHOPLIFTING/ENHANCEMENT FOR 3RD OR SUBS.OFFENSE VALUE $1,000 - $5,000, RESISTING ARREST
MCKEEVER, ARTHUR NMN - SHOPLIFTING UNDER $2,000, SHOPLIFTING UNDER $2,000
DAWSON, RICHARD WHITWORTH - SIMPLE POSESSION OF MARIJUANALESS THAN 28 GRAMS) 1ST OFFENSE, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
BUSS, BRADLEY RYAN - CONTEMPT OF COURT
GORE, JERMAINE LACOUNTLAND - PEDESTRIAN ON CONTROLLED ACCESS HIGHWAY
DAVIS, KEVIN JAMES - BURGLARY NON - VIOLENT) AFTER JUNE 20, 1985) - SECOND DEGREE
CLOYD, KEVIN DALE - Ordinance / Trespass
JOHNSON, GOLDAM JUNIOR - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
PRICE, PARKER JEUL-SUZANNE - ACCESSORY BEFORE THE FACT TO A FELONY, GENERAL PROVISION
ALFORD, KRISTIN ELIZBETH - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
WRENN, BRITTANY MICHELLE - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
WILSON, CHARLES JUNIOR - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
LONG, TANIKA SAMONE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, Vehicles required to be registered and licensed., POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN 1 OZFIRST OFFENSE
TROTTER, CHARLES LESTER - FINANCIAL TRANSACTION CARD THEFT, FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD VALUEMORE THAN $500, FINANCIAL TRANSACTION CARD THEFT
DAVIS, HONORE T. - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
CHRISTOPHER, ROBERT EDWARD - CONTEMPT OF CIRCUIT COURT
KOZIARSKI, ESTHER ACHASHA - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, UNLAWFUL TO ADVERTISE, MANUFAC, POSSESS,SELL, ETC. PARAPHERNALIA CIVIL REMEDY), DRIVING UNDER THE INFLUENCE
BRYANT, DAVID LEE - MALICIOUS INJURY TO ANIMALS, PERSONAL PROPERTY,INJURY VALUE $2,000 TO $10,000
TRESSLER, MATTHEW RYAN - SUPPORT, OBLIGATION TO SUPPORT SPOUSE AND CHILDREN, CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
MCFADDEN, EMILY ANNE - Duties of driver involved in accident resulting in damage to attended vehicles., DRIVING UNDER THE INFLUENCE, DISREGARDING TRAFFIC SIGNAL
DUNNAM, WILLIAM LOYD - OPERATING UNINSURED VEHICLE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE, UNLAWFUL TO ADVERTISE, MANUFAC, POSSESS,SELL, ETC. PARAPHERNALIA CIVIL REMEDY), OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTORVEHICLE
BROWN, JAMES ALLEN - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, RESISTING ARREST