Mugshots, July 13

DAWSON, RICHARD WHITWORTH - SIMPLE POSESSION OF MARIJUANALESS THAN 28 GRAMS) 1ST OFFENSE, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
GIBEL, DONALD CHARLES - TELEPHONE/ UNLAWFUL COMMUNICATION
LIVINGSTON, JULIUS THERON - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
MCFADDEN, EMILY ANNE - HIT AND RUN, DUTIES OF DRIVER INVOLVED IN ACCIDENT, PROPERTY DAMAGE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE, DISREGARDING TRAFFIC SIGNAL
HOLLAND, MICHAEL JOHN - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
HERRICK, DAVE QUANG - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
SMITH, LAVERN - FAILURE TO REGISTER OR SEX OFFENDER2ND OFFENDER
WELLS, TREIGH LEE - SHOPLIFTING
DOZIER, ANGELA ROBERSON - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
HART, SHELBY LYNN - OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE, ASSAULT AND BATTERY OF A HIGH AND AGGRAVATED NATURE ABHAN), MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCHED. II COCAINE)- 2ND OR SUB
KELLY, SHANE-MICHAEL - BURGLARY NON - VIOLENT) AFTER JUNE 20, 1985) - SECOND DEGREE, OBTAINING SIGNATURE OR PROPERTY BY FALSE PRETENSES UNDER $2,000
NOVAK, CRYSTAL VIOLET - Ordinance / Public Disorderly Conduct in Motor Vehicle
TRESSLER, MATTHEW RYAN - SUPPORT, OBLIGATION TO SUPPORT SPOUSE AND CHILDREN
TUCKER, CODY DYLAN - MINOR IN POSSESSION OF ALCOHOL, DISORDERLY CONDUCT
GOULD, MATTHEW RICHARD - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
JUDE, ANDERSON MICHAEL - FUGITIVE, POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE
ROBINSON, ROBERT SHAYNE - TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE, PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
HARGROVE, CHRISTOPHER OWEN-BRADFORD - MALICIOUS INJURY DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS
SALZWEDEL, ELIJAH MICHAEL - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
KNOX, KENNETH J. - SHOPLIFTING
PASCUCCI, THOMAS MICHAEL - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
HALL, CARLTON - ASSAULT AND BATTERY OF A HIGH AND AGGRAVATED NATURE ABHAN)
MEAD, KELSEY MARIE - Vehicles required to be registered and licensed., OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE, ASSAULT OF A HIGH AND AGGRAVATED NATUREAHAN), MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCHED. II COCAINE)- 1ST OFF.
PAUL, MICHAEL WALTER - ASSAULT AND BATTERY OF A HIGH AND AGGRAVATED NATURE ABHAN), MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCHED. II COCAINE)- 1ST OFF.
MOORE, KEITH ALLEN - CRIMINAL DOMESTIC VIOLENCE -2NDOFFENSE
PELPHREY, DAVID EARL - DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
LIPPERT, ROBERT - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
WANAMAKER, CHRISTIAN JARRETT - SHOPLIFTING
SIMMONS, SHAWN ANTONIO - DISTRIBUTION OF COCAINE - 2ND OFFENSE, TRAFFICKING IN COCAINE, 10G OR MORE, BUT LESS THAN 28G - 2ND OFFENSE
JOHNSON, GOLDAM JUNIOR - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
LONG, TANIKA SAMONE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, Vehicles required to be registered and licensed., POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN 1 OZFIRST OFFENSE
MCCOMBS, ANNA NICOLE - SHOPLIFTING UNDER $2,000
MEYERS, ISIAH JUNIOR - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
HOWARD, MONICA - CRIMINAL DOMESTIC VIOLENCE - 1STOFFENSE
BROWN, JAMES ALLEN - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
JORDAN, LARRY JOE - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
COBB, CEDRIC DENZEL - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 1ST DEGREE, COMMON LAW ROBBERY, STRONG ARM ROBBERY, KIDNAPPING, THREATENING LIFE, PERSON OR FAMILY OF PUBLIC OFFICIAL
JONES, SAMMIE LAMONTE - RESISTING ARREST, RESISTING ARREST
SARVIS, KATHERINE JEANETTE - FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE
POSTON, JUSTIN - POSSESSION OF A WEAPON DURING VIOLENT CRIME, DRUGS/TRAFFICKING IN METH.OR COCAINE BASE - 10G OR MORE, BUT LESS THAN 28G - 1ST OFFENSE