Mugshots, July 11

BENNETT, CLARA PERKINS - SHOPLIFTING
FINLEY, BRYAN JORGE - HARASSMENT IN THE FIRST DEGREE
FARLOW, RAYMOND NEAL - FILING A FALSE POLICE REPORT -MISDEMEANOR VIOLATION
THOMPSON, RONALD RAYMOND - SHOPLIFTING, THIRD AND SUBSEQUENT OFF.
MUNSEY, REBECCA ALLYSON - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
POOLE, JEREMY BRANDON - MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCHED. II COCAINE)- 1ST OFF., VIOLATION OF PROBATION
FUCHS, JONATHAN CARL - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
SIMMONS, CARLTON LEVERT - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
JORDAN, DAKOTA JEAN - FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATH - 1ST OFFENSE
HILLS, RENEE JEANETTE - SHOPLIFTING
BLAKE, TIFFANY MICHELE - MANUF., POSS OF OTHER SUB. IN SCH. I,IIIII OR PWID - 1ST OFFENSE, PWID/DIST.ETC. ICE, CRANK, CRACKCOCAINE - 1ST OFFENSE PRIOR TO 6/7/05)
DAVIS, JAKARIUS DEAVIANCE - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
BRAXTON, SHAWN MAXWELL - DOMESTIC VIOLENCE 1ST DEGREE
JOHNSON, JONATHAN BLAKE HELLER - BEACH ORD--SLEEPING ON PUBLIC BEACHES ORPUBLIC ACCESS AFTER 9,00 PM PROHIBITED
YOST, JOSHUA AARON - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE, FAILURE TO SIGN REGISTRATION CARD, FAILURE TO MAINTAIN PROOF OF INSURANCE
JACOBS, MICHAEL SHAUN - UNLAWFUL USE OF TELEPHONE
MOSKAL, GREGORY MARK - DISORDERLY CONDUCT
HOLDEN, LOGAN NICOLE - FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE
COX, ERIC LATRON - MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCHED. II COCAINE)- 2ND OR SUB, MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCHED. II COCAINE)- 2ND OR SUB, DISTRIBUTION OF COCAINE - 2ND OFFENSE, PWID CONTROLLED SUBSTANCE NEAR SCHOOLOTHER THAN COCAINE), PWID CONTROLLED SUBSTANCE NEAR SCHOOLOTHER THAN COCAINE), PWID CONTROLLED SUBSTANCE NEAR SCHOOLOTHER THAN COCAINE)
JUDSON, DEVONTE RAKEEN - PWID CONTROLLED SUBSTANCE NEAR SCHOOLOTHER THAN COCAINE), MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCHED. II COCAINE)- 1ST OFF.
COOPER, LAVAR J. - MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCHED. II COCAINE)- 2ND OR SUB, Drugs/Distribute, sell, purchase, manuf. Drug other than crack cocaine, or pwid, near school
MOORE, MARIO TYRONE - MANUF., POSS OF OTHER SUB. IN SCH. I,IIIII OR PWID - 1ST OFFENSE, POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE, SUBORNATION OF PERJURY, FALSE INFORMATION ON A DOCUMENT
LAIRD, KEVIN LYNN - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
WISE, RICKY EDWIN - LITTERING
WALTON-GRANT, TICKEISHA MORANDA - SHOPLIFTING, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
GRAVES, WILLIE HENRY - SHOPLIFTING
FARLOW, BRANDI RENEE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
ROYSTER, TYREIK DASHAUN - Driver’s license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL
AMMONS, CHERYL RENA - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
HINELINE, ADRIAN KIETH - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA