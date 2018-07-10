Mugshots, July 10

FOSTER, CAROL TONNESEN - OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE, TRANSP. IN VEHICLE W/SEAL BROKEN, DRIVING UNDER THE INFLUENCE
WILSON, ERIC TODD - SIMPLE ASSAULT NO BATTERY)
RUDOLPH, STEVEN EUGENE - DISORDERLY CONDUCT, THREATENING LIFE, PERSON OR FAMILY OF PUBLIC OFFICIAL, RESIST ARREST; OPPOSE,RESIST,OR ASSAULTLAW ENFORCEMENT OFFICER SERVING PROCESS, FUGITIVE
MAPLE, LARRY - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
STEPHENS, WILLIAM VICTOR - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, TRANSP. IN VEHICLE W/SEAL BROKEN
LAWRIMORE, WILLIAM EDWARD - HARASSMENT IN THE SECOND DEGREE
OLIVER, CHRISTOPHER JUSTIN - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
DUKES, NYJELIC ANAYAI - SHOPLIFTING
WOOD, MARY ELIZABETH - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
HARTSOE, JEFFREY XAVIER - MALICIOUS INJURY TO ANIMALS, PERSONAL PROPERTY,INJURY VALUE $2,000 TO $10,000, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 1ST DEGREE
LEE, JUSTIN BRITT - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, UNLAWFUL STORAGE OR TRANSPORTATION OF ALCOHOLIC LIQUORS - 1ST OFFENSE, OPEN CONTAINER
FEAGAN, JOSH WHITNEY - CRIMINAL DOMESTIC VIOLENCE -2NDOFFENSE
LAMBERT, CYMBERLY CAPRICE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
EVERSEN, ADAM BRYCE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
BELLAMY, VINCENT GERALD - POSSESSION OF FIREARMS & AMMUNITION, FUGITIVE
TAYLOR, MALIK KYLE - TRAFFICKING IN COCAINE, 10G OR MORE, BUT LESS THAN 28G - 1ST OFFENSE, CARELESS OPERATION OF VEHICLE, POSS. L/T ONE GRAM ICE, CRANK, OR CRACKCOCAINE-1ST OFFENSE PRIOR 6/7/05), HINDERING AND OBSTRUCTION LAW ENFORCEMENT
PERRY, LISA ANN - SHOPLIFTING UNDER $2,000
LAWRENCE, TAVEON LAQUEL - FAILURE TO APPEAR
O'NEAL, LISA DAWN - POSS., CONCEAL, SELL., OR DISPOSE OF STOLEN VEHICLE, VALUE $5,000 OR MORE
ASH, JASON RAY - SHOPLIFTING
MCCARLEY, MELISSA LYNN - BEACH ORD--SLEEPING ON PUBLIC BEACHES ORPUBLIC ACCESS AFTER 9,00 PM PROHIBITED, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, POSS. OF NARC. IN SCH 1B),C), LSD &SCH II COCAINE) -1ST OFF AFTER 6/7/05), POSS. OF NARC. IN SCH 1B),C), LSD &SCH II COCAINE) -1ST OFF AFTER 6/7/05)
SMITH, TERRENCE AUGUSTUS - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
WILLIAMS, WARREN DEANGELO - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
SHERMAN, WINFERD JUNIOR - MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCHED. II COCAINE)- 1ST OFF.
COTTON, REGINALD DERRELL - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
SPINDLER, KAILEY ELIZABETH - ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE, DRIVING UNDER SUSPENSION
HUNTZICKER, STEFAN JAMES - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
GAUSE, KIMBERLY LAKISHA - SPEEDING, OVER 15 BUT LESS THAN 25 MPHOVER THE SPEED LIMIT
SCOTT, KENNETH WAYNE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
MAHER, BLAKE EDWARD - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
BERNARD, ROSE - TRESPASSING ON ANOTHER'S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
OBREGON, GERMAN FLORES - RECKLESS DRIVING, OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE