Mugshots, July 9

COOPER, LOUIS HUDSON - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
TANNER, JULIAN DAVID - POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA
KELLER, DANIEL WAYNE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LITTERING
STATE, QUINSTON EUGENE - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
MARKLEY, DAVID ALAN - BURGLARY 1ST DEGREE, BURGLARY 2ND DEGREE
FERREIRA-DOS SANTOS, ADALBERTO - UNLAWFUL USE OF LICENSE OR FRAUDULENT APPLICATION FOR LICENSE - 1ST OFFENSE, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
HAGAN, ADAM DALE - ENTRY ON ANOTHER'S PASTURE OR OTHER LANDS AFTER NOTICE
WILSON, TONY - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
BAILEY-HOWELL, TRACY JEAN - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
BONE, WALKER DWAYNE - BREAKING INTO MOTOR VEHICLE OR TANKS, PUMPS, WHERE FUEL, LUBRICANTS STORED
HEWITT, JESSICA DIANE - GRAND LARCENY,OVER $1,000 BUTLESS THAN $5,000
CROSBY, DANIELLE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
WIGGER, AARON HENRY - FAILURE TO APPEAR
COAXUM, DARRELL LAMAR - FAILURE TO APPEAR, TRESPASSING ON ANOTHER'S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
MANTELL, MONIQUE FELICIA - SHOPLIFTING, PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
WILSON, SAMUEL LAQUINN - SHOPLIFTING UNDER $2,000, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
GEODICKIE, JERAMIE LYNN - SHOPLIFTING UNDER $2,000, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
MCCRADY, TERRENCE ALLEN - POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE
KNIGHT, MARSHALL ALAN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 2ND OFFENSE
COLLINS, JUSTIN ANTWAN - VIOLATION OF ORDER OF PROTECTION
BELL, ADAM TYLER - BREAKING INTO MOTOR VEHICLE OR TANKS, PUMPS, WHERE FUEL, LUBRICANTS STORED
MASSEY, WILLIAM MICHAEL - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, FAILURE TO MAINTAIN PROOF OF INSURANCE
CAUTHEN, DONALD EUGENE - PEDESTRIAN DRUNK
BARGER, MICHAEL THOMAS - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, Use of license plate on vehicle other than vehicle for which plate was issued.
WALES, DENNIS MICHAEL - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
SAMPAYA ORTEGA, MARIA TERESA DEJESUS - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, Driver's license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL
CRISCUOLO, STEPHEN ANTHONY - DRIVING UNDER THE INFLUENCE