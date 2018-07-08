Mugshots, July 8

SHEEHAN, DAVID SCOTT - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, FILING A FALSE POLICE REPORT -MISDEMEANOR VIOLATION
FRANZESE-MOORE, ERYCK MATTHEW - Ordinance / Breach of the Peace
EPPS, DARNELL JAMAR - MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCHED. II COCAINE)- 1ST OFF., MANUF., POSS OF OTHER SUB. IN SCH. I,IIIII OR PWID - 1ST OFFENSE, MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCHED. II COCAINE)- 1ST OFF., MDP,NARCOTIC DRUGS IN SCH IB)&C), LSD,AND SCH II COCAINE) - 1ST OFFENSE, POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE, DRUGS/TRAFFICKING IN METH.OR COCAINE BASE - 10G OR MORE, BUT LESS THAN 28G - 1ST OFFENSE, DRUGS/TRAFFICKING IN METH.OR COCAINE BASE - 10G OR MORE, BUT LESS THAN 28G - 1ST OFFENSE, POSS. WEAPON DURING VIOL. CRIME, IF NOTALSO SENT. TO LIFE W/O PAROLE OR DEATH, POSSESSION OF FIREARMS & AMMUNITION
YORK, CHRISTIAN ALEXANDER - POSS. OF COCAINE, 1ST OFFENSE, UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL
MCCRAY, VONTE PORELL - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
DAVIS, IZAEL - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
MCCRAY, SHYQUAIN RASHAWN - POSS. OF COCAINE, 1ST OFFENSE, A person possessing less than one gram of methamphetamine or cocaine base
AKERLUND, DANIELLE NMN - DISREGARDING STOP SIGN, DRIVING UNDER SUSPENSION
DANKO, TOMMIE JO - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, POSS., CONCEAL, SELL., OR DISPOSE OF STOLEN VEHICLE, VALUE $5,000 OR MORE
LESTER, VINSON LEON - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, DRIVING UNDER SUSPENSION
WELCH, ROBERT EUGENE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
MANICK, COURTNEY GENAIR - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
GAGNE, BRIAN JEFFREY - BURGLARY 1ST DEGREE, BURGLARY 2ND DEGREE, RECEIVING STOLEN GOODS UNDER $2,000, BURGLARY 1ST DEGREE
ROCHA, ALFRED SALVATORE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
FULTON, ANTONEYO RAMON - DISTRIBUTION LSD, FIRST OFFENSE, POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE, MANUFACTURING/POSS. SCH. I,II,III OR FLUNITRAZEPAM OR ANALOGUE W.I.T.D. 1STOF, DRUGS/TRAFFICKING IN METH.OR COCAINE BASE - 10G OR MORE, BUT LESS THAN 28G - 1ST OFFENSE, POSSESSION OF A WEAPON DURING VIOLENT CRIME, MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCHED. II COCAINE)- 1ST OFF., MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCHED. II COCAINE)- 1ST OFF., POSS. OF NARC. IN SCHEDULE IB),C),LSD& SCHEDULE II COCAINE)- 1ST OFFENSE
WITHERSPOON, IVY JOE - POSS.,CONCEAL,SELL., OR DISPOSE OF STOLEN VEHICLE,VALUEu003e$1,000 u003c$5000
ENGLAND, JOSH RYAN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, TRANSP. IN VEHICLE W/SEAL BROKEN
ALVARADO, JOSE ANTONIO - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
MARTIN, JOSEPH SHAUN - RECKLESS DRIVING
ANTUNEZ ANTUNEZ, RONY - DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE, OPERATING UNINSURED VEHICLE, TOO FAST FOR CONDITIONS
WILSON, DEANDRE DONTE - POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE, POSS. WEAPON DURING VIOL. CRIME, IF NOTALSO SENT. TO LIFE W/O PAROLE OR DEATH, POSS. OF NARC. IN SCHEDULE IB),C),LSD& SCHEDULE II COCAINE)- 1ST OFFENSE, POSS. OF NARC. IN SCH 1B),C), LSD &SCH II COCAINE) -1ST OFF AFTER 6/7/05), MANUF., POSS OF OTHER SUB. IN SCH. I,IIIII OR PWID - 1ST OFFENSE, MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCHED. II COCAINE)- 1ST OFF., TRAFFICKING IN ICE, CRANK, OR CRACK, 10G OR MORE, BUT LESS THAN 28G - 1ST OFF., TRAFFICKING IN ICE, CRANK, OR CRACK, 10G OR MORE, BUT LESS THAN 28G - 1ST OFF., MALICIOUS INJURY DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS
DOZIER, ERIC DWAYNE - HABITUAL TRAFFIC OFFENDERS, DUS AS PER HABITUAL TRAFFIC OFFENDER STATUS
HOLT, CRYSTAL DAWN - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, NARCOTICS- BEING UNDER THE INFLUENCE OF
KIDD, MICHELLE RENEE - Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally, RESISTING ARREST
LANCE, TARA - TRESPASSING ON ANOTHER'S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE, MALICIOUS INJURY TO PERSONAL PROPERTY, VALUE $2000 OR LESS
MELITO, NICHOLAS JOSEPH - FORGERY LESS THAN 10,000
WATTS, DAVID GLENN - NO DRIVERS LICENSE, UNLAWFUL OPERATION OF UNSAFE OR IMPROPERLY EQUIPPED VEHICLE, OPERATING UNINSURED VEHICLE
COUGHLIN, DANIEL ALAN - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA
KANE, EDWARD ROBERT - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
GEORGE, WILLIAM ANTHONY - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
TEMICH AMBROS, BONIFACIO - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, Driver's license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL, FAILURE TO MAINTAIN PROOF OF INSURANCE
LANGLEY, HARRY LEMAR - CRIMINAL DOMESTIC VIOLENCE -2NDOFFENSE, MALICIOUS INJURY TO ANIMALS, PERSONAL PROPERTY,INJURY VALUE $2,000 TO $10,000
COTA, JACQUILYN MARIE - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
BONE, WALKER DWAYNE - BREAKING INTO MOTOR VEHICLE OR TANKS, PUMPS, WHERE FUEL, LUBRICANTS STORED