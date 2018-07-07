Mugshots, July 7

RILEY, JUSTIN EDWARD - MALICIOUS INJURY TO PERSONAL PROPERTY, VALUE $2000 OR LESS, DISORDERLY CONDUCT
HUDSON, TINA DRANE - CRIMINAL DOMESTIC VIOLENCE - 1STOFFENSE
ELLIS, ANTHONY RANDALL - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
TURPIN, BRENT PETER - TRANSP. IN VEHICLE W/SEAL BROKEN, SIMPLE POSESSION OF MARIJUANALESS THAN 28 GRAMS) 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
ANDERSON, CHARVIS KEON - NO DRIVERS LICENSE, GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT.
PEELER, HANS VOHN - DRIVING UNDER SUSPENSION
MOULTRIE, LEROY THOMAS - RESISTING ARREST
WEBB, HALVER EUGENE - SIMPLE ASSAULT AND BATTERY
ALFORD, VIRGIL LEE DAVIS - DISORDERLY CONDUCT, LITTERING
ANDERSON, KEMONDRE RAQUAN - FAILURE TO APPEAR
OLIVER, LEONARD HERBERT - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
MYERS, JAMES DEONTA - FAILURE TO APPEAR
HOAG, JEFFREY J. - SEX OFFENDER REGISTRY VIOLATION
JONES, KAYLIN - SHOPLIFTING, PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
MCDANIELS, JOESIFF TAYLOR - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
LAYNE, ADAM SCOTT - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
NOSEWORTHY, GRETCHEN AUDREY - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
SIMONELLI, JOHN ROBERT - POSS. OF COCAINE, 1ST OFFENSE, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
THOMPSON, JAY DONALD - FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATH - 1ST OFFENSE, CHILD/ENDANGER., COMMIT CERTAIN DRUG/ALCOHOL RELATED VEH. OFF. WITH MINOR IN VEH, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, RECKLESS DRIVING
SHELLY, WILLIAM TRASK - POSS. OF NARC. IN SCH 1B),C), LSD &SCH II COCAINE) -1ST OFF AFTER 6/7/05)
GRISSETT, DOMINIC GABRIEL - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
FERRIS, BRANDY ELMORE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
WATSON, JAMES KELVIN - DRIVING UNDER SUSPENSION
ENGLAND, JOSH RYAN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, TRANSP. IN VEHICLE W/SEAL BROKEN
MATTHEWS, CLIFFORD - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
HUDSON, WILLIAM ANDREW - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
EPPS, RAYSHAWN JERMAINE - MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCH.II COCAINE)-3RD OR SUB OFF, POSS. L/T ONE GRAM ICE, CRANK, OR CRACKCOCAINE-1ST OFFENSE PRIOR 6/7/05), POSS. OF COCAINE, 1ST OFFENSE, HEROIN, MORPH., ETC.,TRAFFICK IN ILLEGAL DRUGS, 4G OR MORE, BUTu003c 14G-1ST OFF, DRIVING UNDER SUSPENSION
OUTEN, DEVIN LAVAR - POSSESSION, MAKING IMPLEMENTS CAPABLE OF BEING USED IN CRIME BURGLARY TOOLS), ENTER/ATTEMPT TO ENTER HOUSE OR VESSELWITHOUT BREAKING WITH INTENT TO STEAL
JONES, VIRGINIA MARIE-LYNN - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
BOYD, STEPHEN VERNON - FAILURE TO ACQUIRE VALID TAGS, DRIVING UNDER SUSPENSION, OPERATING UNINSURED VEHICLE
STANLEY, JAVONA HICKMAN - FALSIFYING OR ALTERING TRANSCRIPT OR DIPLOMA, FRAUDULENT USE OF
JOHNSON, LAKEISHA SYNETTE - FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD VALUEu003e$500 IN 6 MONTH PERIOD, BY CARDHOLDER
GREEN, LEIGH ALEXANDRIA - Ordinance / Resisting Arrest; Interference with Official in the Performance of Duty; Threatening an Official in Performance of Duty; Giving False Name and Address
DAIL, RICKY FLOYD - Ordinance / Sleeping on Beach After 9,00 PM, DRINKING IN PUBLIC CONVEYANCE
FRENCH, DAWSON HUDSON - DRIVING UNDER THE INFLUENCE