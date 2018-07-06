Mugshots, July 6

REED, KATHLEEN ANGELA - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, UNINSURED VEHICLE
JAKES, JAMAR THOMAS - DISREGARDING STOP SIGN, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
GREY, BENARD MORGAN - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 2ND DEGREE
VALIQUETTE, SAMUEL JOHN - DISORDERLY CONDUCT
GEATHERS, MICHEAL JEROME - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE, OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTORVEHICLE
ROSS, LASHAE LATRICE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
HYDE, DEBRA DIANE - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
ANDERSON, KEMONDRE RAQUAN - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 2ND DEGREE, COMMON LAW ROBBERY, STRONG ARM ROBBERY, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, BURGLARY VIOLENT) AFTER JUNE 20, 1985) - SECOND DEGREE, MALICIOUS INJURY TO PERSONAL PROPERTY, VALUE $2000 OR LESS, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
GEE, JEROME JAMAL - SPEEDING, OVER 25 MPH OVER THE SPEEDLIMIT, DRIVING UNDER SUSPENSION, FAIL TO STOP FOR BLUE LIGHT
STALLINGS, ANDREW WHITT - DISORDERLY CONDUCT
SETTLE, DAWN HINSON - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
TAYLOR, JACOB CAMERON - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
HARDEE, JENNIE RAY - MDP,NARCOTIC DRUGS IN SCH IB)&C), LSD,AND SCH II COCAINE) - 1ST OFFENSE, MDP,NARCOTIC DRUGS IN SCH IB)&C), LSD,AND SCH II COCAINE) - 1ST OFFENSE, PWID CONTROLLED SUBSTANCE NEAR SCHOOLOTHER THAN COCAINE)
OLDHAM, MICHAEL DEWEY - CRIMINAL DOMESTIC VIOLENCE -2NDOFFENSE
WHITE, TIMOTHY LAMAR - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
BUCHANAN, BILLY JOE - SPEEDING, OVER 10 BUT LESS THAN 15 MPH OVER THE SPEED LIMIT, HABITUAL TRAFFIC OFFENDERS, DUS AS PER HABITUAL TRAFFIC OFFENDER STATUS, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
TAYLOR, LANCE CHRISTOPHER - Ordinance / Trespass
DEVONMILLE, RICHARD EDWARD - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
ESPINOZA, ANTONIO TREJO - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
JOHNSON, LAUREL JEAN - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
SHAMROCK, ROBERT WADE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
ANDERSON, JAMES MICHAEL - CRIMINAL SEXUAL CONDUCT WITH A MINOR 3RD degree, VICTIM UNDER 16 YEARS & ACTOR OVER 14)
DEVONMILLE, MAUREEN ANN - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
KIZER, ROBERT JACKSON - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
WALKER, CHRISTOPHER LEE - MALICIOUS INJURY TO ANIMALS, PERSONAL PROPERTY,INJURY VALUE $2,000 TO $10,000
CASLER, TIMOTHY JAMES - POSS., CONCEAL, SELL., OR DISPOSE OF STOLEN VEHICLE, VALUE $5,000 OR MORE
LONG, SAMUEL GENE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
ENGLISH, AMANDA SUGGS - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
MORIN, DAVID HENERY - PEDESTRIAN DRUNK
SANDERS, HANNAH MARIE - POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE
ESTEP, ROBERT BAILEY - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, Duties of driver involved in accident involving unattended vehicle. LEAVING THE SCENE
HILL, ROBERT ARTHUR - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
HICKMAN, LORRAINE HOPE - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
ROBINSON, JOHN ANTHONY - RESISTING ARREST, POSS. OF NARC. IN SCHEDULE IB),C),LSD& SCHEDULE II COCAINE)- 1ST OFFENSE, BREAKING INTO MOTOR VEHICLE OR TANKS, PUMPS, WHERE FUEL, LUBRICANTS STORED
POSTON, CHAD EDWARD - CRIMINAL DOMESTIC VIOLENCE - 3RD OR SUB. OFFENSE
WARNER, JONATHAN CLAIR - POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA, POSS. OF COCAINE, 1ST OFFENSE, POSS. OF NARC. IN SCHEDULE IB),C),LSD& SCHEDULE II COCAINE)- 1ST OFFENSE, FUGITIVE
WARNER, MELINDA FRANCES - POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA
GRAINGER, WILLIAM M. - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, NO DL IN POSSESSION, CHILD/ENDANGER., COMMIT CERTAIN DRUG/ALCOHOL RELATED VEH. OFF. WITH MINOR IN VEH
MCCRAY, DERRINE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
CRIBB, JAMES LEE - DISORDERLY CONDUCT
SNYDER, DIANE NMN - SHOPLIFTING/ENHANCEMENT FOR 3RD OR SUBS.OFFENSE VALUE $1,000 - $5,000
BARNES, MICHAEL ANDRE - FAILURE TO APPEAR
ECKARD, JOHN MARK - UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
WEST, TRAVIS RYAN - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE, DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE, DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE, DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
MCCLELLAN, DONNIE KEVIN - SHOPLIFTING UNDER $2,000
HUGGINS, DAYTON NMN - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
BROWN, LARRY BAKARI - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE