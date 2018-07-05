Mugshots, July 5

GONZALEZ, CHRISTOPHER DALE - SHOPLIFTING UNDER $2,000, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
WIGGINS, JOHN REID - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, VEREEN MEM. GARDENS--SLEEPING, RESISTING ARREST
RISSO, JOSEPH JOHN - GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT.
SMITH, SAMUEL PAUL - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
LOPEZ-DIAZ, GORGONIO - DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
WINDLEY, RIKAYAH - CRIMINAL CONSPIRACY, COMMON LAW CONSPIRACY DEFINED
HARRIS, JOHNNY PAUL - OBTAINING PROPERTY UNDER FALSE TOKENS OR LETTERS UNDER $2,000
LATHAM, HEATHER GEORGINE - ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE
CISNEROS, RAMON NMN - Ordinance / Public Possession of Open Containers
DABBS, JANICE MARIE - SHOPLIFTING, THIRD AND SUBSEQUENT OFF.
ALLENBAUGH, ROBERT GEORGE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
MORALES, BERNARDO HERNANDEZ - DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE
FULLER, JASON JOSEPH EDWARD - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, PWID HEROIN
SILCOX, DEVIN CHANCE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
FRASIER, TRAVIS ARTHUR - FELONY DRIVING UNDER THE INFLUENCE, GREAT BODILY INJURY RESULTS
KERSEY, ZION JALANI - SIMPLE POSESSION OF MARIJUANALESS THAN 28 GRAMS) 1ST OFFENSE, PEDESTRIAN ON CONTROLLED ACCESS HIGHWAY
SCHUBERT, AARON - CRIMINAL DOMESTIC VIOLENCE -2NDOFFENSE
HOLLEY, DANA LYNN - NARCOTICS- BEING UNDER THE INFLUENCE OF
CORNWELL, RICHARD LEE - SHOPLIFTING
CURNEW, TIMOTHY JOSEPH - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, DISORDERLY CONDUCT
WARD, BRANDON JAKOBI - BURGLARY AFTER JUNE 20, 1985) - FIRST DEGREE, GRAND LARCENY $2,000 TO $10,000
HUMPHREY, SHAIHEED KRESHAWN - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
ROPER, MCLANDRA DALE - DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE
WEEKS, JOSEPH CHRISTOPHER - VIOLATION OF PROHIBITED ACITIVITIES ON THE MARSHWALK
PINEDA, GIOVANNY - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE
SHEPPARD, MICHELLE RICKIE - FUGITIVE
KAPINOS, BRIANA MARIE - DISORDERLY CONDUCT
COOPER, DAVID GLENN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
EDWARDS, JAMES BRYANT - BOATING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
MUSICK, JAMES HUNTER - Ordinance / Breach of the Peace
LUNNON, BRANDON DE'ANDREA - MANUFACTURING/POSS. SCH. I,II,III OR FLUNITRAZEPAM OR ANALOGUE W.I.T.D. 1STOF
SHAMROCK, ROBERT WADE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
ESTEP, ROBERT BAILEY - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, Duties of driver involved in accident involving unattended vehicle. LEAVING THE SCENE
MCCRAY, DERRINE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
BROWN, LARRY BAKARI - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
REED, KATHLEEN ANGELA - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, UNINSURED VEHICLE
GRAINGER, WILLIAM M. - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, NO DL IN POSSESSION, CHILD/ENDANGER., COMMIT CERTAIN DRUG/ALCOHOL RELATED VEH. OFF. WITH MINOR IN VEH
ESPINOZA, ANTONIO TREJO - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE