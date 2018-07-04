Mugshots, July 4

BROWN, MICHAEL JAMES - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE
CAUSEY, JOHN CHRISTOPHER - FORGERY LESS THAN 10,000
STONE, ROBERT DOUGLAS - FUGITIVE
GARDNER, JUSTIN PATRICK - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
NICHOLS, KAYLA SHAI - RECEIVING STOLEN GOODS UNDER $2,000
SMITH, NICHOLAS ALEXANDER - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
GOHL, CATHERINE CORINE - HARASSMENT IN THE SECOND DEGREE
FARRELL, ALEX MARIE - NO VEHICLE REGISTRATION IN POSSESSION, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA, TOO FAST FOR CONDITIONS
BUTLER, WILLIAM WAYNE - POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 2ND OR SUBQ., POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 2ND OR SUBQ.
ROSS, LATONI MAEYONNA - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
TURNER, ASHELEY LYNN - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
NESBITT, SHERILL GARDNER - DISORDERLY CONDUCT, DRUG PARAPHERNALIA
DOZIER, SHAQUILLE BRANDON - FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATH - 1ST OFFENSE, NO DRIVERS LICENSE, GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT.
BROWN, MATTHEW GARRETT - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
ROBINSON, SAMUEL ADAM - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
BYNES, KAI ALEXANDER - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
LOCKLEAR, JUSTIN WAYNE - DRIVING UNDER SUSPENSION, RECEIVING STOLEN GOODS $2,000 OR LESS, POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE, SHOPLIFTING UNDER $2,000, SHOPLIFTING UNDER $2,000, POSS. OF COCAINE, 1ST OFFENSE
SHACKLETTE, LINDSEY ANN - DISORDERLY CONDUCT
HANCOCK, JEFFREY NEIL - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
BIGGERSTAFF, HALEY BREANNA - DISORDERLY CONDUCT
COOPER, ASHLEY TIARA - CONTEMPT OF CIRCUIT COURT
TRAN, DUONG ANDEE - Ordinance / Weapons - Carrying Concealed or Unconcealed Weapon, DRIVING UNDER THE INFLUENCE
HARRELL, REBECCA MIRIAM - SHOPLIFTING, THIRD AND SUBSEQUENT OFF., SHOPLIFTING, THIRD AND SUBSEQUENT OFF., ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, SHOPLIFTING UNDER $2,000, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE
GRAHAM, ANTONIO ANTWAIN - RECEIVING STOLEN GOODS $2,000 OR LESS
RAUCH, KHRISTINA HAYDEN - ILL TREATMENT OF ANIMALS, IN GENERAL, OVERWORKING - 1ST OFFENSE
PONCE MENCIA, JUSTO RAMON - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
WHITE, DANIELLE NICOLE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE, NO VEHICLE REGISTRATION IN POSSESSION, Vehicles required to be registered and licensed., FAILURE TO MAINTAIN PROOF OF INSURANCE
CRIBB, JOHN PHILLIP - BREACH OF PEACE AGGRAVATED IN NATURE)
CARPIO, CHRISTOPHER MICHAEL - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
CARTWRIGHT, NATHANIAL COLE - CONTRIBUTING TO THE DELINQUENCY OF A MINOR
KEISLER, KODY ALLEN - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA
MASSEY, JOHN DALTON - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
SANDBERG, ELISE NMN - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
MIZE, MARC JACKSON - ASSAULT AND BATTERY BY A MOB 3RD DEGREE
DUFFY, JAMIE LYNN - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
PRESSLEY, JONATHAN SAMUEL - FAILURE TO RETURN LIC. PLATE AND REGISTRATION UPON LOSS OF INSURANCE - 1ST OFF., IMPROPER TURNING, POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE, POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE
MARTIN, CHARLES WESLEY - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, DISORDERLY CONDUCT
CONYERS, DANIEL CAINE - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
PIONTKOWSKI, MATTHEW ALAN - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
BONNER, SARA - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
MCNEIL, CHRISTOPHER MICHAEL - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
DUNCAN, JAMES ARTHUR - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
COOMBS, JOSEPH LEE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
ANDERSON, JOSHUA - OPEN CONTAINER
TAYLOR, DEBORAH IRENE - CRIMINAL DOMESTIC VIOLENCE - 3RD OR SUB. OFFENSE
WATSON, CHASITY SMART - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
LIVINGSTON, REGINALD - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
LANGSTON, VARNELL ANDREW - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
MANN, ALICE MARIA - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
BUTLER, CRYSTAL LYNN - POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE, POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE
MARSHALL, KEMBERLEY BLANKENSHIP - OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE
ZOBEL, MICHAEL WAYNE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
FUSARO, CHRISTOPHER JOSEPH - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION